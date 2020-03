Clara Gallo de Todxs Nosotrxs: “El mensaje principal es aceptar las diferencias”

HBO estrena la serie Todxs Nosotrxs con la participación de Clara Gallo, Kelner Macêdo y Julianna Gerais (Foto cortesía HBO)

(CNN Español) — HBO estrena Todxs Nosotrxs, una nueva comedia dramática en donde se tratarán temas vinculados con el universo LGBTQIA+ como la comprensión, inclusión, aceptación y el uso del lenguaje inclusivo.

A partir de domingo 22 de marzo a las 11:00 P.M. (para toda Latinoamérica) la audiencia vivirá de cerca las vivencias de Rafa (Clara Gallo), un joven de 18 años, pansexual y de género no binario, que decide dejar a su familia y mudarse a la casa de su primo, Vini (Kelner Macêdo), en São Paulo. Vini ya comparte el espacio con su mejor amiga, Maia (Julianna Gerais), y ambos se sorprenden al descubrir que Rafa se identifica con el pronombre neutro y no con el género femenino o masculino. A su llegada, por ejemplo, Rafa explica que es “prime” —y no prima— de Vini.

Platicamos con Clara Gallo sobre la serie , su personaje y lo importante que es que se haga una serie en donde se abarcan temas de una comunidad lastimada y en la que un tercio de su elenco, está integrado por personas trans y/o de género no binario.

Zona Pop

Hace 10 años un personaje como Rafa no hubiera sido bien visto por la televisión, ni productores e incluso por la sociedad ¿crees que está llegando en el momento adecuado?

Clara Gallo

“A lo largo de la historia del mundo, siempre hay grupos marginados, personas que rompen las reglas y que aportan ideas y comportamientos en el sentido de normas de deconstrucción, en búsqueda de una existencia más libre. En este sentido creo que Rafa, como persona no binaria, trae gran parte de las contraculturas anteriores… lo que quiero decir es que es un proceso y que hace 10 años el proceso estaba en otra etapa, pero también estaba sucediendo”.

Z.P.

¿Quién es Rafa?

Clara Gallo

“Rafa es una persona no binaria que acaba de graduarse de la escuela secundaria y va a a São Paulo para vivir con Vini, su primo, y Maia, la amiga de Vini que vive con él. Rafa va a São Paulo huyendo de la casa donde vivía con su padre, su madrastra y su hermana. Vivía con ellos en Botucatu, una ciudad del interior del estado. Rafa va a São Paulo en busca de vivir la vida de sus sueños, yendo a trabajar como tatuador en el estudio de tatuajes de Canal NB, que es del dúo no binario, X y Juno. Busca ejercer su identidad de género libremente, lejos de su padre, a quien le resulta muy difícil aceptar a Rafa como su ‘hije’ y no como su hija…

Z.P.

¿Cuál crees que sea el mensaje principal de Todxs Nosotrxs?

Clara Gallo

“Para mí, el mensaje principal es aceptar las diferencias. Puede que no te guste, puede que no estés de acuerdo, pero tendrás que respetarlo. Las personas que no cumplen con las reglas no son minorías, son muchas, y no dejarán de ser quienes son, continuarán luchando y sobreviviendo y vivirán los desafíos que los confortan, pero también vivirán sus sueños, sus placeres”.

A lo largo de ocho episodios de 30 minutos, la serie creada por Vera Egito, Heitor Dhalia y Daniel Ribeiro invita al público a entrar en el día a día de tres jóvenes que viven constantes descubrimientos y desafíos personales y profesionales.

No te pierdas el domingo 22 de marzo a las 11:00 P.M. (para toda la región), el estreno de la serie Todxs Nosotrxs en HBO, canal que es parte de WarnerMedia, al igual que CNN en Español.