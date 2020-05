Así puedes celebrar la Pascua en medio de la pandemia de coronavirus

¿Cómo celebrar la Pascua en medio de la pandemia? 2:33

(CNN) – Si hay algo que las familias en todo el mundo están demostrando a medida que nos acercamos a la Pascua, es el proverbio inglés “la necesidad es la madre de la invención”.

Debido a las diversas restricciones de movimiento, incluidas las órdenes de confinamiento y el aislamiento voluntario, las familias han ideado formas alternativas de vivir las vacaciones de primavera. Estas opciones incluyen la transmisión en línea de servicios de la iglesia para Pascua, la celebración de cenas virtuales del Séder de la Pascua, la búsqueda de huevos en el patio exclusivamente para la familia y otras más.

El objetivo es cumplir con las pautas de distanciamiento mientras celebran juntos, pero físicamente separados, para evitar una mayor propagación del coronavirus. Sin embargo, algunas familias aún pueden estar planeando pasar las vacaciones con la familia extendida como normalmente lo harían, algo que los expertos advierten no debería suceder.

“Muchas personas tienen una poderosa necesidad y deseo de estar con su familia durante estas fechas especiales. Es tanto por compañía como para brindar apoyo”, señaló Joshua Coleman, psicólogo en práctica privada en Oakland, California y miembro principal del Consejo de Familias Contemporáneas.

“Esa realidad puede limitar su capacidad de evaluar adecuadamente ese deseo frente al riesgo de contagio. Además, estamos acostumbrados a asociar las enfermedades contagiosas con la demostración de síntomas obvios o angustia. Por lo tanto, la ausencia de estos también puede hacer que las personas ignoren los peligros muy reales de una posible infección”, añadió.

El virus puede ser transmitido por personas que incluso son asintomáticas, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EE.UU.

“Es mejor que nos quedemos en casa y nos ayudemos mutuamente simplemente adoptando la tecnología”, indicó Melissa Sorrentino de Lynnfield, Massachusetts. Ella está organizando una celebración virtual de Pascua este año.

Lugares religiosos afectados por el coronavirus 1:37

Aquí hay algunas maneras en las que puedes celebrar la Pascua este año y crear buenos recuerdos en medio de todo el caos.

Cómo celebrar la pascua

Un tema central en la planificación de las fiestas religiosas este año es celebrarlas virtualmente.

“Estamos hablando de descargar una aplicación de chat y video múltiple para Pascua”, explicó Steven McCoy, periodista y fundador de Spoken Entertainment de la ciudad de Nueva York. “La Pascua siempre ha sido importante en nuestra familia, así que queríamos asegurarnos de que aún la podamos celebrar”, añadió.

El plan de la familia McCoy es reunirse a través de un chat de video todo el día y pintar los huevos de Pascua frente una cámara web. Harán lo que McCoy llamó una “Caza de huevos de Pascua en cuarentena” al esconder los huevos dentro del espacio que capta la cámara y dar a cada jugador tres oportunidades de adivinar dónde podría estar el huevo.

“Creo que es imperativo tener siempre ideas alternativas. Lo veo como una celebración de emergencia”, dijo McCoy. “Encontrar una manera de celebrar las fiestas con su familia es muy importante. [Estoy] muy agradecido por la tecnología”, completó.

Ahora, las familias tampoco tienen que esperar para vestirse de manera elegante este año. Sorrentino y su familia planean imitar el Proyecto Front Steps, donde los fotógrafos (desde la distancia) toman retratos de familias cerca de los escalones de sus casas. Sus hijas instalarán un trípode para que puedan tomar una foto familiar de Pascua, incluso sin un fotógrafo.

“Es una forma de vestirse en lugar de quedarse en pijama todo el día y sentirse deprimido porque no estás viendo a la familia”, indicó Sorrentino.

Las actividades nocturnas de la familia de Sorrentino son posibles gracias a Zoom. De esta manera, los múltiples miembros aún pueden cenar, tomar café y postre juntos; jugar charadas y otras actividades; y también permitir que los niños vean a sus primos.

“Aunque físicamente no podemos estar uno al lado del otro, igual podemos estar juntos. Todavía podemos tener las mismas conversaciones y disfrutar de la compañía del otro”, sostuvo Sorrentino.

Si te preocupa perderte el servicio de iglesia el domingo de Pascua, puedes asistir a una ceremonia en línea o buscar un servicio de autocinema en su área. Tal vez incluso participar en un concurso virtual de decoración de huevos.

Arrestan a pastor en Florida por numerosa reunión religiosa 1:21

Algunas personas están organizando búsquedas de huevos de Pascua en sus vecindarios. Suena contradictorio con las pautas de distanciamiento social, pero funciona porque las familias cuelgan fotos de huevos de Pascua en sus puertas o ventanas.

Luego, los padres pueden turnarse para pasear con sus hijos por la cuadra y descubrir qué hogares tienen huevos. Los huevos incluirán un número junto a ellos para que los niños puedan realizar un seguimiento de cuántos encuentran sin necesidad de recogerlos.

Un adulto en el vecindario también puede organizar una visita a distancia del Conejito de Pascua poniéndose un disfraz y saludando a los pequeños desde lejos.

“Ambas actividades parecen razonables y no representan ningún riesgo, siempre y cuando las personas mantengan un distanciamiento apropiado y los niños no recojan los huevos”, señaló el Dr. Daniel Kuritzkes, jefe de la División de Enfermedades Infecciosas del Brigham and Women’s Hospital en Boston.

“Las personas que han sido diagnosticadas con covid-19 no deberían participar (¡quédense adentro!), ni deberían estar preparando huevos para esconder en sus céspedes o porches, en caso de que los niños pequeños se apresuren impulsivamente a recogerlos”, completó.

La Pascua significa mucho para la familia McCoy.

“Mi familia y yo estamos decepcionados por no poder estar juntos en Pascua este año, especialmente después de tantas ausencias durante todo el año debido a los horarios de trabajo de todos. Pascua significa mucho para nosotros, ya que es la celebración de la resurrección de Jesucristo”, dijo McCoy.

“Sin embargo, estamos muy agradecidos de que todos estén vivos y bien, ya que planeamos superar esta pandemia juntos, incluso si eso significa que tenemos que ser creativos durante nuestro tiempo separados”, añadió.

Honrando al Seder de la Pascua

Un Seder de Pascua virtual es la alternativa este año, pero puede ser complicado porque es más que “solo la cena familiar comunitaria”, señaló Rachelle Feldman de Princeton, Nueva Jersey.

“Es participar de principio a fin en el servicio real, el Seder de cómo recordamos cada paso, y cómo salimos de Egipto, y cómo nos llevaron a Israel y todo en medio de ese viaje”, explicó.

Por lo general, las familias extensas y los invitados se reúnen para el Seder. Este año, Feldman celebrará el Seder a través de Zoom con sus familiares inmediatos que se encuentran en diferentes estados: su esposo está en Florida, mientras que su hija está en Nueva York y su hijo está en Pennsylvania.

Feldman ya ha ordenado los alimentos simbólicos que son imprescindibles en el plato del Seder: maror (hierbas amargas) y chazeret (rábano picante y cebolla); charoset; matzoh; y más.

Si tienes problemas para encontrar los ingredientes del platillo de Seder, hay listas de sustituciones aceptables.

Las familias que tendrán Seders virtuales aún pueden organizar quién asumirá qué roles, incluidos los lectores de la Haggadah y qué niños o adultos jóvenes leerán las cuatro preguntas.

Cuando llegue el momento de esconder un trozo de matzá y luego encontrarlo después de la comida, cada familia puede hacerlo en su hogar individual, dijo Katie Bieber Ogg, de Brooklyn, Nueva York. Ogg participará en un Seder virtual.

Las familias aún pueden contar historias juntas, decir sus bendiciones y cantar alabanzas durante la cena.

Parte central del Seder es invitar a los huéspedes menos afortunados o sin familia. Algunas personas están dejando cajas de Seder en las puertas de otros, por lo que no se quedan atrás.

Tener un Seder virtual es más que continuar una tradición, dijo Feldman.

“No se trata solo de mantener la normalidad en un momento en que la gente no la tiene”, señaló Feldman.

“Es mantener quiénes somos como personas, y esto es tan importante para nosotros que reconocemos el significado de esta fecha en particular, que tenemos una obligación más fuerte de mantenerlo, compartirlo y no olvidarlo”.