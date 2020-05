Así se ha reducido la movilidad en tiempos de coronavirus, según información de Google

¿Cómo sobrevivir al aislamiento domiciliario? 2:03

(CNN) — Google publicó los datos que ha recopilado sobre los movimientos de las personas durante la pandemia de coronavirus.

La compañía publicó una serie de “Informes de movilidad comunitaria” para mostrar los tipos de lugares que las personas visitan en 131 países y regiones. El primer informe fue publicado el 1 de abril y compara la reducción en la movilidad entre mediados de febrero y finales de marzo.

Google dijo en una publicación de su blog que espera que el seguimiento de las tendencias de movimiento a lo largo del tiempo y por geografía pueda ayudar a moldear e informar la respuesta de los gobiernos y los funcionarios de salud pública a la pandemia de coronavirus.

Los informes, que contienen datos de dos o tres días antes, pretenden detectar tendencias sobre cómo se comportan las personas y responden al distanciamiento social.

Los datos están desglosados por país y luego por región, los informes mostrarán si las personas se dirigen a tiendas minoristas y de abarrotes, farmacias, parques, lugares de trabajo y más. También mostrará cuán ocupados estaban estos lugares antes de la pandemia.

La guía de la Dra. Azaret para el autoaislamiento 1:53

América Latina

Los datos de Google son del 1 de abril de 2020 y reflejan la movilidad del finales de marzo. Para ese momento algunos países como Colombia, Chile, Bolivia, Argentina y otros habían ordenado el aislamiento obligatorio para evitar la propagación del coronavirus. México y Brasil aún no habían declarado confinamiento obligatorio por coronavirus para esa fecha. Hasta el momento en Brasil, por ejemplo, no hay prohibición expresa para que la población salga a la calle. Varios gobernadores han ordenado el cierre de comercios no esenciales o limitado el transporte entre municipios, pero el presidente Jair Bolsonaro ataca esta posición, alegando que la economía del país no puede parar.

Estados Unidos declaró emergencia nacional por coronavirus el 13 de marzo, pero el presidente Trump ha dejado las órdenes de cuarentena obligatoria a los gobernadores de cada estado.

Por eso, países como México y Estados Unidos, son algunos de los que muestran menos reducción en la movilidad, respecto a otros de la región. Italia y España, que también se incluye en este reporte, son los países que más reducción muestran, pues las medidas de confinación empezaron mucho antes que en América Latina.

Los datos

La compañía dijo que los hallazgos se “crean con conjuntos de datos agregados y anónimos de los usuarios que han activado la configuración del historial de ubicaciones, que está desactivada de manera predeterminada” en los servicios de Google.

Google agregó que no divulgaría información que pudiera usarse para identificar a sus usuarios, como la ubicación individual o los contactos.

“Además de otros recursos que los funcionarios de salud pública podrían tener, esperamos que estos informes ayuden a apoyar las decisiones sobre cómo manejar la pandemia de covid-19”, dijo Google en una publicación de blog. “Esta información podría ayudar a los funcionarios a comprender los cambios en los viajes esenciales que pueden dar forma a las recomendaciones sobre el horario comercial o informar las ofertas de servicios de entrega”.

La noticia llega cuando gran parte de la población mundial vive bajo restricciones y bloqueos para frenar la propagación del covid-19, que ya tiene más de 1,4 millones de casos confirmados y ha dejado más de 82.000 muertes en todo el mundo, según cifras de la Universidad Johns Hopkins.

Críticas a la publicación de datos

La medida de Google para publicar datos de ubicación destaca las preocupaciones sobre la privacidad. Según Mark Skilton, director de la Red de Innovación de Inteligencia Artificial de la Warwick Business School en el Reino Unido, la decisión de Google de utilizar datos públicos “plantea un conflicto clave entre la necesidad de una vigilancia masiva para combatir eficazmente la propagación del coronavirus y los problemas de confidencialidad, privacidad y consentimiento sobre cualquier dato obtenido”.

“El covid-19 es una emergencia a una escala tan grande que, si el anonimato se gestiona adecuadamente, los gigantes de Internet y las plataformas de redes sociales podrían desempeñar un papel responsable para ayudar a construir una inteligencia colectiva colectiva para el bien social, en lugar de obtener ganancias”, dijo Skilton.

En marzo, Google confirmó a CNN que estaba explorando formas de usar datos agregados y anónimos para ayudar en el esfuerzo de coronavirus, como lo informó por primera vez el Washington Post. Facebook (FB) también confirmó en el momento en que está trabajando en esfuerzos similares.