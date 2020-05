El riesgo de violencia doméstica hacia los niños durante la crisis sanitaria

Nota del editor: Joe Torre, exgerente de Los Yankees de Nueva York, es presidente de la Fundación Joe Torre Safe at Home, que brinda servicios a jóvenes que han sido traumatizados por la exposición a la violencia, incluida la violencia doméstica, el abuso infantil, el abuso de citas en adolescentes y la agresión sexual. Las opiniones expresadas en este comentario son las del autor; Ver más artículos de opinión en CNNE.COM/Opinion

(CNN) — Cuando era un niño, presencié un abuso verbal implacable y vi los resultados del daño físico infligido a mi madre, Margaret. El autor no era un extraño, sino mi padre, un policía de la ciudad de Nueva York. El dolor emocional y físico que sufrió marcó su vida y la mía también.

Fui afortunado, sin embargo, durante esos días oscuros.

Hubo momentos en que volvía a casa de la escuela, un lugar donde encontraba consuelo, y veía el auto de mi papá en el camino de entrada y me dirigía directamente a la casa de un vecino. O pude escapar al salir y jugar béisbol, un deporte que amaba y afortunadamente, para mí, sobresalí, gracias a las habilidades que me transportaron desde los campos de béisbol de Brooklyn a las ligas mayores.

Con el covid-19 consumiendo nuestras vidas y poniendo a tantos en peligro, pienso en mis primeros años de vida y en los niños pequeños como yo que presenciaron violencia doméstica en sus hogares. A medida que más estados estén tomando medidas prudentes y necesarias para mantener a las personas adentro, “quedarse en casa” no siempre se traducirá en “estar seguros en casa” en muchos hogares de todo el país.

En 2011, un estudio del Departamento de Justicia de EE.UU. estimó que 18,8 millones de niños estuvieron expuestos a la violencia doméstica en sus vida.

Con tantos jóvenes estadounidenses que se quedan en sus hogares o cerca de ellos durante esta crisis, podemos esperar que muchos niños sean testigos de la violencia en sus hogares.

De hecho, la investigación de crisis pasadas indica que la cantidad de incidentes y la intensidad de la violencia doméstica y el abuso infantil a menudo aumentan en los momentos más estresantes.

CNN informó recientemente que en la ciudad de Nueva York, un sitio web de recursos de violencia doméstica vio duplicar sus visitantes diarios del 18 de marzo al 5 de abril.

Durante este período de angustia y preocupación sin precedentes, entran en juego varios problemas críticos:

Los sobrevivientes de violencia doméstica y abuso infantil ya no pueden depender de ir al trabajo o la escuela como un alivio de los peligros que enfrentan en el hogar.

Los planes de seguridad que generalmente funcionan en circunstancias normales ahora están siendo debilitados.

La violencia y el abuso existentes en el hogar se ven exacerbados por los altos niveles de estrés. Los niños no pueden buscar ayuda porque no pueden hablar frente a un padre abusivo. Sin escuela, es posible que no haya nadie que “note” signos de abuso y negligencia e intervenir apropiadamente.

Un aumento en los adolescentes fugitivos, que abandonan sus hogares violentos, podría conducir a otros peligros, incluidos el abuso de drogas, el tráfico y la falta de vivienda.

Los estudiantes que contemplan el suicidio pueden no saber dónde buscar ayuda.

Para empeorar las cosas, la asombrosa tasa de desempleo podría conducir a un crecimiento exponencial en los incidentes de violencia doméstica.

El desempleo seguramente provocará más estrés, y la Fundación Safe at Home, que mi esposa Ali y yo fundamos hace 18 años para ayudar a los jóvenes y sus familias que han estado expuestos a la violencia doméstica, ya ha sido testigo de una gran cantidad de problemas mundiales que afectan negativamente a las familias, lo que podría llevar a sus miembros a recaer en comportamientos abusivos o alarmantes.

En las últimas semanas, muchos miembros de las familias con los que nuestros consejeros han establecido una relación nos han hablado de estar preocupados por enfermarse o no poder pagar la atención médica. Otros temen no tener suficiente comida para alimentar a sus familias.

Sin embargo, escuchamos menos de los niños, ya que los puntos de atención en las escuelas y otros lugares de servicio social están cerrados. Las escuelas, especialmente, son lugares donde los niños pueden hablar con maestros, consejeros y otros, como los equipos de “Margaret’s Place” que nuestra fundación ha colocado en escuelas en Nueva York, Los Ángeles, Cincinnati y los suburbios de Nueva Jersey.

Nombradas en honor a mi madre, las habitaciones seguras de “Margaret’s Place“, parte de la fundación Safe at Home y creadas en colaboración con las escuelas, son ubicaciones dentro de la escuela en estas ciudades, donde los niños afectados por la violencia doméstica pueden pedir ayuda y hablar a nuestros consejeros

Una vez, por curiosidad, un joven que estaba pensando en unirse a una pandilla se detuvo en una de nuestras ubicaciones. Con el tiempo, con la ayuda de nuestra fundación, comenzó a pensar en postularse a las universidades.

Ciertamente, no estamos solos en nuestros esfuerzos por ayudar a los niños en hogares abusivos. Existen innumerables organizaciones locales, estatales y nacionales comprometidas a poner fin al ciclo de violencia doméstica y brindar a los niños un entorno seguro en el hogar. Nuestra misión colectiva, ahora más desafiante que nunca, se ha vuelto aún más esencial.

Con “Margaret’s Place” y lugares otros similares cerrados en todo el país, los niños tienen cada vez menos puntos de venta para buscar el tipo de ayuda y orientación que le sirvió a ese joven.

Afortunadamente, podemos continuar ayudando a las familias al encontrarles recursos para alimentos y otras necesidades básicas. Y antes del cierre de la escuela, los estudiantes a los que servimos revisaron y revisaron sus planes de seguridad, se les recordó las habilidades de afrontamiento y se les recordó que la violencia a la que están expuestos no es su culpa y que no son los únicos que la atraviesan.

Para cuando la crisis haya disminuido, anticipamos abordar el impacto que esta experiencia traumática colectiva, y cualquier trauma anterior y continuo que pueda haber sido exacerbado o no tratado en este momento, haya tenido en los estudiantes y sus familias. Detrás de escena, estamos reuniendo recursos sobre el dolor y la pérdida y entrenando a nuestro personal para responder a este tipo de problemas, ya que ahora pueden mostrarse de manera diferente en nuestras comunidades escolares.

Nuestro país, sin duda, está atrapado en una crisis sin una línea de tiempo o un final claros, y me temo que mis experiencias como niño serán experimentadas por muchos otros en los próximos días, meses y años. Me preocupa no solo la salud de mis seres queridos y amigos, sino también de los niños que pueden no estar seguros en casa. Si conoce a un ser querido, amigo o vecino que vive en un hogar violento, infórmese, mientras sigue las pautas de distanciamiento social, con la mayor frecuencia posible.