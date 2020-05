4 cosas que los trabajadores necesitan de sus empresas en este momento

Nota del editor: Rosabeth Moss Kanter es profesora de Arbuckle en la Harvard Business School y autora de Think Outside the Building: Cómo los líderes avanzados pueden cambiar el mundo una innovación inteligente a la vez (PublicAffairs). Síguela en Twitter @RosabethKanter. Las opiniones expresadas en este comentario exclusivas de la autora.

(CNN) — Enfrentados a largas horas y problemas de salud, los trabajadores en la primera línea de la pandemia de coronavirus están comenzando a llegar a un punto de ruptura. Whole Foods tuvo casos de enfermedades, Instacart enfrentó un paro laboral y un gran sindicato de carpinteros ha pedido una huelga. Ahora que las redes sociales están listas para difundir el descontento, indudablemente habrá más por venir si los líderes no abordan sus preocupaciones rápidamente.

Millones de trabajadores estadounidenses ya están en el abismo del desempleo, pero para aquellos que todavía trabajan, o que podrían regresar a trabajar, los líderes empresariales deben tomar nota: los empleados, así como los clientes y socios, notan cómo una empresa maneja a las personas que despide. Y el hecho de no priorizar las preocupaciones de los trabajadores podría causar un mayor deterioro de la confianza en el negocio al tiempo que prolonga la crisis al descuidar la salud de las familias y la economía.

Para cuidar a la fuerza laboral y evitar más interrupciones, los líderes empresariales deben abordar cuatro prioridades.

Salud física

La seguridad y la limpieza han llegado a la cima de las preocupaciones laborales.

Como mínimo, las empresas deben proporcionar a todos desinfectantes para manos y toallitas antisépticas, y no pueden permitir que las personas trabajen si muestran signos de estar enfermos. Para aquellos que van a los lugares de trabajo, las compañías deben hacer que las horas flexibles sean el estándar para todos y considerar escalonar sus días de vez en cuando.

También deben pedir a los empleados sugerencias sobre cómo hacer que el lugar de trabajo sea más seguro y que el trabajo sea más atractivo. Por ejemplo, valorar a los equipos de limpieza y dejarlos innovar puede conducir a mejoras que los jefes no habrían pensado. TESSEI de Japón, una compañía que limpia los trenes bala del país, ha ganado aclamación y respeto a lo largo de los años por la velocidad y minuciosidad con la que frega los trenes entre las paradas y sus equipos de trabajadores capacitados. El éxito de la empresa estadounidense de limpieza ServiceMaster se ha atribuido a los altos niveles de contribución de los trabajadores a la innovación.

Incluso las compañías de trabajos puntuales, que durante mucho tiempo han afirmado que sus trabajadores son simplemente contratistas independientes, se están dando cuenta de la importancia de mostrar a los trabajadores que la salud y la seguridad son lo primero; Lyft está distribuyendo productos desinfectantes a los conductores, y se une a Uber para ofrecer pagos por enfermedad a los conductores que padecen el coronavirus.

Salud financiera

Atacar la inseguridad financiera también debe ser una de las principales prioridades. El valor de los trabajadores de primera línea aún no ha aparecido en sus salarios. Aunque algunos restaurantes y supermercados ofrecen salarios cercanos a los US$ 15 por hora buscado por algunos políticos, cuando se reducen las horas, incluso esos salarios desaparecen. Para los trabajadores de salud esenciales, la baja remuneración puede hacer que abandonen el barco.

El pago por enfermedad es esencial para todos los trabajadores; una pandemia no es el momento de obligar a los empleados a trabajar porque no pueden permitirse renunciar a los salarios cuando están enfermos.

El pago de riesgos por trabajos de mayor riesgo, como lo han propuesto los demócratas del Senado, es un bono significativo que las compañías deberían ofrecer para dar a las personas por ir a lugares de trabajo riesgosos.

Salud emocional

La compasión hace la diferencia. Los mejores líderes se comunican regularmente con sus trabajadores sobre eventos que se desarrollan, consideran a todos como “familia” y reconocen historias particularmente heroicas o conmovedoras de personas que van más allá para ayudar a otros mientras se sacrifican. El reconocimiento puede hacer que las personas se sientan valoradas y también inspirar a otros.

Los líderes deben preguntar sobre las familias de las personas y ofrecer apoyo en función de sus circunstancias. Señalarles recursos como videos educativos, aplicaciones de meditación y clases gratuitas de ejercicios en línea puede ayudar. La startup Ed-tech Caribu, una aplicación que permite la lectura remota a niños pequeños, está trabajando con AT&T, la empresa matriz de CNN Business, para distribuir el producto sin costo.

Las empresas también pueden crear y administrar comunidades en línea basadas en intereses o incluso proximidad geográfica. Por ejemplo, durante una crisis financiera anterior, cuando casi la mitad de los empleados norteamericanos de IBM trabajaban de forma remota y la moral era baja, un ejecutivo decidió levantar el ánimo conectando a los que vivían cerca y coordinando actividades creativas agradables para que las hicieran juntos. Este tipo de refuerzo de la moral podría replicarse fácilmente en línea.

Salud de la comunidad

Los líderes deben mirar más allá de su propia empresa o industria para ayudar a brindar servicios esenciales. Los hospitales y los trabajadores de la salud tienen necesidades particulares, y algunas grandes empresas están reacondicionando instalaciones para producir máscaras en lugar de prendas de vestir o ventiladores en lugar de automóviles. Eso no es suficiente.

Muchas empresas tienen recursos subutilizados o ideas creativas. Para ayudar a las escuelas a implementar el aprendizaje en línea, por ejemplo, las empresas pueden prestar computadoras de oficina inactivas cuando los trabajadores de cuello blanco están suspendidos o trabajan en dispositivos domésticos.

Aquellos que han perdido sus trabajos también podrían volver a trabajar realizando otras tareas útiles, mientras que todavía reciben sus beneficios de desempleo. ¿Podrían ofrecer capacitación en línea en áreas donde tienen habilidades? ¿Podrían convertirse en mentores financieros? ¿Podrían trabajar como tutores para las escuelas locales? Cuando un gran banco con el que trabajé se enfrentó a la necesidad de un despido durante una recesión anterior, realizó un desafío en el que algunos trabajadores suspendidos podían competir para ganar una inversión en un prometedor emprendimiento. Los ganadores podrían comenzar a desarrollar la startup antes de que la crisis disminuyera.

Las asociaciones abren nuevas oportunidades. Un consorcio de ejecutivos corporativos de recursos humanos está trabajando actualmente en el desarrollo de un servicio de correspondencia para ayudar a los trabajadores despedidos a encontrar trabajo en otras compañías. Durante la Gran Recesión, un grupo de grandes empresas formó Supplier Connection, una plataforma de adquisición basada en la web que ayuda a las pequeñas empresas a obtener contratos; este tipo de esfuerzo puede hacerse más simple y más accesible. Al unir fuerzas, las empresas pueden hacer más por su fuerza de trabajo o contratistas y también garantizar una recuperación más rápida.

La crisis de COVID-19 debería ser un llamado de atención para la atención compasiva a las necesidades de los trabajadores. Los líderes empresariales deben prestar atención al llamado o arriesgarse a enfrentar el resentimiento y sus consecuencias cuando la economía se abra nuevamente.