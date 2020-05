Usar tapabocas será obligatorio en Buenos Aires a partir de este miércoles

Un vals para los médicos que luchan contra el covid-19 1:23

(CNN Español) — El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, anunció este lunes que a partir del miércoles el uso de tapabocas/mascarillas será obligatorio en comercios, lugares de atención al público públicos o privados y en el transporte público.

Rodríguez Larreta explicó que la imposición de esta medida parte de la comprobación de datos recopilados en la ciudad que indican que dos de cada tres personas que se contagian del coronavirus no presentan síntomas.

“A partir del anuncio del presidente del otro día, nosotros confirmamos en la Ciudad que no vamos a flexibilizar la cuarentena, que hay que quedarse en casa. Cuanto más estrictos seamos hoy, más rápido se va a poder salir después”, señaló el jefe de Gobierno en una conferencia de prensa.

La venta de las mascarillas N95 estará prohibida para quienes no formen parte del sistema de salud. A los ciudadanos comunes se les recomienda usar cualquier elemento que pueda cubrir boca, nariz y mentón “de fabricación casera con pañuelos y telas”. Su uso no es obligatorio para circular de a pie ni en vehículos particulares, aunque “sí recomendado”.

Para quienes no respetan esta medida habrá sanciones equivalente en dólares desde US$ 165 a US$ 1.220 y/o la clausura o inhabilitación.