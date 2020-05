Beijing refuerza escrutinio a la investigación sobre coronavirus, en medio de disputa entre EE.UU. y China sobre el origen del virus

La responsabilidad política de China 2:06

Hong Kong (CNN) — China impuso restricciones a la publicación de investigaciones académicas sobre los orígenes del nuevo coronavirus, según una directiva del gobierno central y avisos en línea publicados por dos universidades chinas, que desde entonces se han eliminado de la web.

Según la nueva política, todos los trabajos académicos sobre covid-19 estarán sujetos a una investigación adicional antes de ser enviados para su publicación. Los estudios sobre el origen del virus recibirán un escrutinio adicional y deben ser aprobados por los funcionarios del gobierno central, según las publicaciones ahora eliminadas.

Un experto médico en Hong Kong que colaboró con investigadores de la parte continental para publicar un análisis clínico de los casos de covid-19 en una revista médica internacional dijo que su trabajo no se sometió a esa investigación en febrero.

El mayor escrutinio parece ser el último esfuerzo del gobierno chino para controlar la narrativa sobre los orígenes de la pandemia de coronavirus, que se ha cobrado más de 100.000 vidas y ha enfermado a 1,8 millones de personas en todo el mundo desde que estalló por primera vez en la ciudad china de Wuhan en diciembre.

Desde finales de enero, los investigadores chinos han publicado una serie de estudios sobre covid-19 en influyentes revistas médicas internacionales. Algunos hallazgos sobre los primeros casos de coronavirus, como cuando apareció por primera vez la transición de persona a persona, han generado dudas sobre la cuenta oficial del gobierno del brote y han generado controversia en las redes sociales chinas.

Y ahora, las autoridades chinas parecen estar apretando su control sobre la publicación de la investigación.

Un investigador chino que habló bajo condición de anonimato por temor a represalias dijo que la medida fue un desarrollo preocupante que probablemente obstruiría una importante investigación científica.

“Creo que es un esfuerzo coordinado del gobierno chino para controlar la narrativa y pintarla como si el brote no se originara en China”, dijo el investigador a CNN. “Y no creo que realmente toleren ningún estudio objetivo para investigar el origen de esta enfermedad”.

CNN se ha comunicado con el Ministerio de Relaciones Exteriores de China para obtener comentarios.

Mayor escrutinio

Según la directiva emitida por el departamento de ciencia y tecnología del Ministerio de Educación, “los documentos académicos sobre el rastreo del origen del virus deben ser estrictamente administrados”.

La directiva establece capas de aprobación para estos documentos, comenzando con los comités académicos en las universidades. Luego deben ser enviados al departamento de ciencia y tecnología del Ministerio de Educación, que luego reenvía los documentos a un grupo de trabajo bajo el Consejo de Estado para su investigación. Solo después de que las universidades escuchen la respuesta del grupo de trabajo pueden enviarse los documentos a las revistas.

Otros documentos sobre covid-19 serán examinados por los comités académicos de las universidades, en función de condiciones tales como el “valor académico” del estudio y si el “momento para la publicación” es el adecuado.

La directiva se basa en las instrucciones emitidas durante una reunión del 25 de marzo celebrada por el grupo de trabajo del Consejo de Estado sobre la prevención y el control de covid-19, dijo.

El documento se publicó por primera vez el viernes por la mañana en el sitio web de la Universidad Fudan en Shanghai, una de las universidades más importantes de China.

Cuando CNN llamó a un número de contacto que quedó al final de la notificación, un miembro del personal del departamento de ciencia y tecnología del ministerio de Educación confirmó que había emitido la directiva.

“Se supone que no debe hacerse público, es un documento interno”, dijo la persona, que se negó a revelar su nombre.

Algunas horas después, la página de la Universidad Fudan fue retirada.

La Universidad de Geociencia de China en Wuhan también publicó un aviso similar sobre la investigación adicional en los documentos de covid-19 en su sitio web. La página se ha eliminado desde entonces, pero una versión en caché de la misma permanece accesible.

El investigador chino que habló con CNN dijo que el aviso se emitió hace unos días, y agregó que solo la investigación de covid-19 estaba sujeta a controles adicionales.

David Hui Shu-cheong, experto en medicina respiratoria de la Universidad China de Hong Kong, dijo que no encontró ninguna investigación adicional cuando él y un equipo de investigadores de China continental publicaron un análisis clínico de los casos de covid-19 en el New England Journal de medicina en febrero.

“El proceso fue realmente simple entonces”, le dijo a CNN por teléfono.

Hui dijo que todavía estaba revisando el borrador del documento hasta las 3 de la mañana del día en que debía presentarse, y el documento fue enviado al NEJM a mediodía.

“No había ninguna restricción en absoluto”, dijo.

“No sé si se debe a que algunos investigadores publicaron algo que se considera sensible a nivel nacional en China. No estoy seguro de si se debe a la posterior controversia sobre el origen del virus y que las cosas no sensibles se vuelven sensibles también”.

Origen del virus

A finales de diciembre, Wuhan denunció los primeros casos de coronavirus, vinculados por las autoridades a un mercado de mariscos en la ciudad. Los científicos en China y Occidente han dicho que el virus probablemente se originó en murciélagos y saltó a los humanos de un huésped intermedio, al igual que su primo que causó la epidemia de SARS en 2002 y 2003.

Sin embargo, partes de las redes sociales chinas e incluso el gobierno del país parecen haber lanzado una campaña concertada para cuestionar el origen del virus.

Los funcionarios chinos y los medios estatales han enfatizado repetidamente que no se ha llegado a una conclusión sobre el origen exacto del virus. El mes pasado, Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, promovió una conspiración en Twitter de que el virus se había originado en EE. UU. y fue traído a China por el ejército estadounidense.

Yanzhong Huang, miembro principal de salud global del Consejo de Relaciones Exteriores con sede en Washington, dijo que el origen del coronavirus se ha convertido en un tema políticamente sensible en China.

“No es sorprendente que el gobierno busque controlar la investigación científica relacionada para que los hallazgos no cuestionen su propia narrativa sobre el origen del virus y la respuesta del gobierno a la crisis”, dijo el profesor Huang a CNN.

“El peligro es que cuando la investigación científica está sujeta a las necesidades de los que están en el poder, socava aún más la credibilidad de la narrativa del gobierno, lo que hace que las acusaciones de subregistro y desinformación sean más convincentes”.

En China, los trabajos de investigación sobre el coronavirus ya están sujetos a una investigación de antecedentes después de ser enviados a revistas académicas chinas, según un editor de una revista médica china.

Wang Lan, director editorial del Chinese Journal of Epidemiology, dijo que todos los documentos de covid-19 deben pasar por un proceso de aprobación para “temas principales” después de ser enviados a su diario.

“Siempre ha sido el caso”, dijo a CNN. “Tienen que ser aprobados por tres niveles de organizaciones. Es un proceso largo”.

El investigador chino que solicitó el anonimato dijo que bajo las nuevas restricciones, sin embargo, la investigación de coronavirus que contradecía la narrativa oficial podría ser suprimida por Beijing.

“Creo que la importancia es que la comunidad científica internacional debe darse cuenta de que cualquier revista o manuscrito de una institución de investigación china ha sido revisado por el gobierno”, dijo el investigador. “Es importante que sepan que hay pasos adicionales entre la investigación científica independiente y la publicación final”.

Steven Jiang y Alexandra Lin de CNN contribuyeron a este reporte.