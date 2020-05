La OPEP, Rusia y México llegan a un acuerdo “histórico” para reducir la producción de petróleo

México y EE.UU. pactan menos producción petrolera y reembolso 3:01

Nueva York / Hong Kong (CNN Business) — Arabia Saudita y Rusia llegaron a un acuerdo con otras naciones importantes productoras de petróleo, incluido México, para recortar la producción mientras intentan estabilizar un mercado que ha sido alterado por el coronavirus.

Miembros de la OPEP y sus aliados, incluidos Rusia y México, anunció el domingo que acordaron reducir la producción en 9,7 millones de barriles por día en mayo y junio, el recorte más profundo jamás acordado por los productores de petróleo del mundo. Después de eso, el grupo aumentará constantemente la producción hasta que el acuerdo expire en abril de 2022.

El grupo, que en conjunto se conoce como OPEP +, había estado tratando de reducir la producción para aumentar los precios del petróleo, que cayeron a mínimos de 18 años en semanas recientes- La caída se produjo después de que Arabia Saudita y Rusia abandonaron años de recortes de producción a principios de marzo, iniciando una guerra de precios al inundar el mercado con crudo. El coronavirus, mientras tanto, dio un golpe devastador a la demanda de energía, presionando los precios aún más.

Si bien es histórico, es poco probable que el acuerdo resuelva la crisis de la demanda. La reducción acordada en la producción representa solo alrededor del 10% del suministro normal de petróleo del mundo, muy por debajo de las estimaciones de cuánta demanda de petróleo se ha derrumbado en medio de la pandemia de coronavirus.

Los precios del petróleo subieron un poco más el lunes después de las noticias. Brent, el punto de referencia mundial, subió casi un 1% a US$ 31,72 por barril. Los precios del petróleo en Estados Unidos subieron casi un 2% a US$ 23,20 por barril. Sin embargo, incluso si el petróleo retiene las ganancias el lunes, los precios aún están muy por debajo de donde se cotizaban a principios de este año, por encima de US$ 60 por barril.

El anuncio del domingo se produce después de que la OPEP + intentara llegar a un acuerdo el jueves para recortar 10 millones de barriles por día, pero México no firmó ese acuerdo.

Sin embargo, el viernes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su país reduciría su producción en 100.000 barriles por día. Si bien esa cantidad es mucho menor de lo que se propuso en la reunión del jueves, López Obrador agregó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ofreció reducir la producción estadounidense en 250.000 barriles por día para compensar a México. Estados Unidos no es miembro de la OPEP +.

En una conferencia de prensa el viernes, Trump confirmó que habló con el presidente mexicano y aceptó un recorte, aunque no confirmó el tamaño exacto. Dijo que México reembolsaría a Estados Unidos en una fecha posterior.

“Es una pequeña cantidad para nosotros, una gran cantidad para México”, dijo.

Trump tuiteó el domingo que “se logró el gran acuerdo petrolero con la OPEP Plus” y dijo que habló con los líderes de Rusia y Arabia Saudita.

“Esto salvará cientos de miles de empleos energéticos en Estados Unidos”, dijo Trump en el tuit.

Los analistas de Goldman Sachs calificaron el acuerdo como “histórico pero insuficiente”, y agregaron que los recortes voluntarios “todavía eran demasiado pequeños y demasiado tarde para evitar infringir la capacidad de almacenamiento”.

“En última instancia, esto simplemente refleja que ningún recorte voluntario podría ser lo suficientemente grande” para compensar la pérdida de demanda, que alcanzó en promedio 19 millones de barriles por día en abril y mayo.

Jeffrey Halley, analista senior de mercado para Asia Pacífico en Oanda, calificó el acuerdo de “decepcionante” y señaló que los productores de petróleo no pertenecientes a la OPEP +, incluidos Estados Unidos, Canadá y Noruega, no se han comprometido en papel a “recortes reales en la producción”.

“El acuerdo de la OPEP +, aunque bien intencionado, fracasa absolutamente en abordar la base de la oferta / demanda que enfrenta el mundo “, agregó Halley.” En el mejor de los casos, solo puede poner un piso a los precios del petróleo en sus mínimos de marzo”.

– Chris Liakos, John Defterios y Chris Isidore de CNN contribuyeron a este informe.