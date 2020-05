Cloroquina e hidroxicloroquina: aumentan preocupaciones sobre riesgo cardíaco en torno a su uso para tratamiento de covid-19

La verdad sobre la hidroxicloroquina para tratar el covid-19 3:06

(CNN) — Científicos de todo el mundo continúan estudiando dos fármacos, la cloroquina y la hidroxicloroquina, por su potencial como posibles tratamientos para la enfermedad causada por el nuevo coronavirus. Sin embargo, a medida que surgen nuevos datos de dicha investigación, también lo hacen algunas preocupaciones sobre la eficacia y la seguridad de los medicamentos cuando se usan para tratar covid-19.

Ha habido indicios tempranos de que estos medicamentos pueden ser efectivos en el tratamiento o la prevención de covid-19, pero los medicamentos no han soportado la debida diligencia de ensayos clínicos extensos y ha habido una creciente preocupación sobre el impacto de la cloroquina y la estrecha relación de la hidroxicloroquina podrían tener específicamente en el corazón.

Ahora, un ensayo de cloroquina en Brasil se ha interrumpido, se ha advertido a los hospitales de Suecia que no usen los medicamentos para covid-19 y grupos de cardiología estadounidenses han instado a los médicos a ser conscientes de las “posibles implicaciones graves” cuando se usan en personas con enfermedades cardiovasculares.

“Primero no hacemos daño”

El “perfil de seguridad” para la cloroquina puede diferir de la hidroxicloroquina en general, pero cuando se trata del corazón, no hay ninguna razón por la cual uno sería más seguro que otro, dijo el Dr. Paul Offit, director del Vaccine Education Center y un médico tratante en la División de Enfermedades Infecciosas del Children’s Hospital of Philadelphia.

Actualmente, no existe un tratamiento para covid-19 aprobado por la Administración de Drogas y Alimentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés), pero la agencia ha emitido una autorización de uso de emergencia de cloroquina e hidroxicloroquina para tratar a pacientes hospitalizados con covid-19.

“En un mundo mejor, si no estuviéramos tan asustados por este virus, esperaríamos y veríamos si este medicamento tiene algún otro valor además de que el presidente [Donald Trump] declare que tiene algún valor”, dijo Offit. “Si alguien está enfermo todavía puedes lastimarlo”.

La droga cloroquina es similar a la hidroxicloroquina, pero a la hidroxicloroquina se le ha llamado “un derivado menos tóxico” de la cloroquina.

“La hidroxicloroquina se ha utilizado al menos en la parte más desarrollada del mundo para el tratamiento del lupus y demás, y es mucho más seguro”, dijo el Dr. William Schaffner, profesor de medicina preventiva y enfermedades infecciosas en la Escuela de Medicina de la Vanderbilt University en Nashville.

“Pero existe esta preocupación residual”, añadió.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha promocionado los medicamentos, en particular la hidroxicloroquina, como posibles puntos de inflexión en el tratamiento de covid-19.

Los funcionarios de la Organización Mundial de la Salud (OMS) dijeron el lunes que “esperan ansiosamente” los resultados de los estudios que evalúan el uso de cloroquina e hidroxicloroquina como posibles opciones de tratamiento en covid-19, especialmente porque los medicamentos ya se están usando “fuera de etiqueta” para tratar a algunos pacientes en ciertos países.

“La comunidad médica y de investigación realmente está tomando en serio el potencial de la hidroxicloroquina y la cloroquina”, dijo el lunes el Dr. Mike Ryan, director ejecutivo del Programa de Emergencias de Salud de la OMS, en una conferencia de prensa en Ginebra.

Actualmente, “no hay evidencia de ensayos de control aleatorizados de que funcione y los médicos también han sido advertidos de vigilar los efectos secundarios de la droga para asegurarse de que primero no hagamos daño”, dijo Ryan. “Esperamos ansiosamente el resultado de los ensayos que están en curso”.

Pequeño estudio de cloroquina termina temprano en Brasil debido a muertes

Un estudio preliminar en Brasil sobre el uso de difosofato de cloroquina para tratar pacientes con síntomas de covid-19 finalizó temprano después de que varios pacientes murieron y los investigadores encontraron que una dosis alta del medicamento estaba asociada con un tipo grave de arritmia o latidos cardíacos irregulares.

El estudio, que aún no se ha publicado en una revista médica revisada por pares, pero se publicó en el servidor médico en línea medRxiv el sábado, se ha enviado a una revista médica para su publicación, dijo a CNN en un correo electrónico el lunes el Dr. Marcus Lacerda, investigador principal del estudio y de la institución Fiocruz en Brasil.

El estudio previo a publicación incluyó a 81 pacientes que fueron hospitalizados con síndrome respiratorio severo en Manaos, en la Amazonía brasileña. Los pacientes se inscribieron en el estudio antes de recibir la confirmación de laboratorio de covid-19, pero Lacerda dijo que el 75% de los pacientes terminaron confirmados y los otros eran “muy probables”, pero sus pruebas salieron negativas.

Para el ensayo, los pacientes recibieron una dosis alta de cloroquina, 600 mg dos veces al día durante 10 días para una dosis total de 12 g, o recibieron una dosis baja de 450 mg durante cinco días, dos veces al día solo el primer día, durante un dosis total de 2,7 g. Todos los pacientes también recibieron los antibióticos ceftriaxona y azitromicina como parte de su tratamiento. Una limitación del estudio es que no hubo pacientes que recibieron un placebo.

Al sexto día del ensayo, los investigadores detuvieron el estudio después de la muerte de 11 pacientes, e incluso se contaron más muertes en los datos actualizados del estudio.

En la nueva versión actualizada del estudio que se envió para su publicación, “tenemos 16 muertes de 41 en la dosis alta y 6 de 40 en la dosis baja. Esto es significativamente diferente”, dijo Lacerda en el correo electrónico.

“Los pacientes también estaban recibiendo azitromicina y oseltamivir, que también son medicamentos cardiotóxicos”, dijo. “La dosis baja parece ser más segura en estos pacientes, sin embargo, debido a que no tenemos controles locales (que no usan el medicamento), ya que se usa habitualmente en Brasil, es necesario realizar más estudios de eficacia”.

La Junta de Seguridad y Monitoreo de Datos para el estudio “recomendó la interrupción inmediata del brazo de dosis alta y que todos los pacientes en él fueran desenmascarados y volvieran al brazo de dosis baja”, escribieron los investigadores en el estudio previo a la impresión.

En general, al menos dos pacientes en el grupo de dosis alta desarrollaron taquicardia ventricular, un tipo de arritmia que puede conducir a una muerte cardíaca súbita y ninguno en el grupo de dosis baja desarrolló la afección, según los datos del estudio previo a impresión.

La dosis más alta no mostró “ningún beneficio aparente” contra covid-19, aunque los investigadores notaron que el tamaño de su estudio era pequeño.

“La mayor diferencia entre la dosis alta y el grupo de dosis baja ocurrió durante los primeros tres días y la toxicidad real: dos pacientes en el grupo de dosis altas de cloroquina desarrollaron taquicardia ventricular antes de la muerte”, dijo Schaffner de la Universidad de Vanderbilt, que no estuvo involucrado en el estudio.

“Así que está claro que el grupo de dosis alta era más tóxico, pero no es que el grupo de dosis baja no fuera preocupante y en estudios más grandes también se podrían encontrar algunos problemas en el grupo de dosis baja”, dijo.

Los investigadores escribieron en su ensayo que, si bien el medicamento de cloroquina se ha usado de manera segura durante más de 70 años para la malaria, usarlo en dosis altas para tratar covid-19 “podría ser tóxico” y pidieron más investigación sobre el medicamento.

“En conclusión, el esquema de dosis alta de CQ (12 g), administrado durante 10 días, no fue lo suficientemente seguro como para garantizar la continuación de ese brazo de estudio en particular”, escribieron los investigadores en el estudio, y agregaron que recomiendan encarecidamente que esta dosis no se use más para el tratamiento de covid-19 grave.

Hospitales suecos reciben directriz de no usar cloroquina para covid-19

Los hospitales en Suecia han recibido instrucciones para que los médicos no usen cloroquina para tratar a pacientes con covid-19 fuera de los ensayos clínicos.

Magnus Gisslén, profesor y médico principal del Hospital Universitario Sahlgrenska en Gotemburgo, Suecia, le dijo a CNN la semana pasada que la directriz también se aplica al medicamento relacionado hidroxicloroquina.

La guía establece que “teniendo en cuenta la evidencia muy baja de cualquier efecto significativo sobre covid-19 y dado que no se pueden descartar efectos secundarios graves, no se recomienda el uso de cloroquina fuera de los ensayos clínicos”.

“Dejamos de usarlo hace unas semanas después de un uso muy limitado”, dijo Gisslén. “Hemos recomendado a todos los hospitales de nuestra región que dejen de usarlo. Creo que casi todos los hospitales del país han dejado de usarlo”.

“Este medicamento no tiene ningún efecto que hayamos podido ver en el tratamiento de covid- 19”.

Gisslén y sus colegas han visto “un efecto grave en el corazón” relacionado con el uso del medicamento. Agregó que los pacientes con una función renal más baja también tuvieron dificultades tomando el medicamento.

Los pacientes con mayor riesgo son aquellos con afecciones preexistentes en el corazón, dijo Gisslén. “Esos son a menudo los pacientes mayores”, dijo. “Pero si se da una dosis demasiado alta puede afectar a las personas que no tienen afecciones subyacentes en absoluto”.

En Estados Unidos, los medicamentos se han usado comúnmente en combinación con el antibiótico azitromicina. Gisslén dijo que los medicamentos no se han usado con antibióticos en Suecia.

Ulla Wändel Liminga, directora científica de farmacovigilancia de la Agencia Sueca de Productos Médicos, dijo que mientras la agencia no ha emitido una guía específica sobre los medicamentos, “el uso de cloroquina e hidrocloroquina solo debe usarse en ensayos clínicos en pacientes con covid-19”.

Liminga la semana pasada contó alrededor de cinco informes de incidentes de efectos secundarios graves en pacientes con covid-19 en Suecia.

“Estos efectos secundarios son en su mayoría bien conocidos y se refieren principalmente al corazón. En el peor de los casos, el efecto secundario podría ser un paro cardíaco y, finalmente, la muerte”, dijo.

La agencia no tiene conocimiento de ninguna muerte debido a un paro cardíaco como resultado de la cloroquina, sin embargo, ha visto una muerte con una relación poco clara con el medicamento.

“No sé cuánto se ha usado este medicamento en Suecia”, dijo Liming. “Pero no hay evidencia de que tenga efectos positivos cuando se usa como medicamento preventivo. Es por eso que estamos diciendo que solo debe usarse en ensayos clínicos en pacientes con covid-19”.

Grupos de cardiólogos opinan

La semana pasada, la American Heart Association, el American College of Cardiology y la Heart Rhythm Society emitieron una guía sobre consideraciones cardiovasculares críticas para el uso de hidroxicloroquina y azitromicina para tratar el nuevo coronavirus, diciendo que los médicos deben considerar “potenciales implicaciones graves para las personas con enfermedad cardiovascular existente .

“La urgencia de covid-19 no debe disminuir el rigor científico con el que abordamos el tratamiento con covid-19”, dijo en un comunicado de prensa el Dr. Robert Harrington, presidente de la American Heart Association y profesor y presidente del departamento de medicina de la Universidad de Stanford.

Harrington dijo: “Si bien estos medicamentos pueden funcionar contra covid-19 individualmente o en combinación, recomendamos precaución con estos medicamentos para pacientes con enfermedad cardiovascular existente”.

Minali Nigram de CNN contribuyó a este informe.