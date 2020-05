Gianluca Vialli vence de nuevo al cáncer 0:48

(CNN) — El exdelantero italiano Gianluca Vialli superó el cáncer de páncreas, según confirmó su antiguo club el Chelsea de Inglaterra. Vialli a mediados de abril ya había dicho que se sentía mejor.



Vialli, quien jugó para la Sampdoria, la Juventus y el Chelsea antes de asumir el rol de gerente de jugadores con los ‘Blues en 1998’, disfrutó de una carrera en el club y representó a Italia con su selección más de 50 veces.

Inicialmente se recuperó del cáncer después de recibir tratamiento en 2018, pero la enfermedad regresó el año pasado. EL 11 de abril en una entrevista con el diario italiano La Reppublica dijo sentirse bien.

“Estoy bien. En diciembre terminé 17 meses de quimioterapia, un ciclo de ocho meses y otro de nueve. Fue difícil, incluso para alguien tan duro como yo, tanto física como mentalmente. Las pruebas no mostraron signos de la enfermedad. Estoy contento, incluso si digo eso por lo bajo para estar seguro. Recuperar mi salud significa volver a verme en el espejo, ver crecer el cabello, no tener que dibujarme las cejas con un lápiz. Puede parecer extraño en este momento (por la pandemia), en comparación con muchos otros me siento muy afortunado”.

El cáncer de páncreas es una de las formas más agresivas de esta enfermedad, con una tasa de supervivencia de aproximadamente el 5%.

A pesar de recuperar su salud, Vialli deseaba recordar a los que sufrían en Italia en medio de la pandemia de coronavirus.

“Me siento culpable de no estar en Lombardía… Pienso en los que fueron llevados al hospital y obligados a morir solos, a sus familiares no se les permite estar cerca en caso de contagio, pienso en los funerales que no se pudieron celebrar. Es terrible, una prueba extrema, un tormento. Esta crisis dejará enormes cicatrices en el país; cicatrices emocionales, morales y económicas”, agregó.

Italia ha sido particularmente afectada por el coronavirus. Se han registrado más de 150.000 casos, según la Universidad Johns Hopkins, y el cierre del país se ha extendido hasta el 3 de mayo.

Vialli pasó la mayor parte de sus días jugando con el equipo italiano la Sampdoria en los años 80 y 90, donde ganó el título de la liga en 1991 y tres títulos de la Copa de Italia.

El Chelsea firmó a Gianluca Vialli antes de asumir un puesto directivo en el club. Se mudó a la Juventus en 1992 y ganó la Liga de Campeones cuatro años después antes de firmar con el Chelsea.

Además de su papel de director técnico con los ‘Blues’, también tuvo un rol similar con el Watford aunque con muy poca fortuna.

Después de su diagnóstico inicial de cáncer, Vialli dijo que sentía una sensación de “vergüenza” debido a la enfermedad, y agregó que usaría un suéter debajo de la camisa para que nadie notara su físico cambiante.

Actualmente se desempeña como asistente técnico de Roberto Mancini en la selección italiana de fútbol.

Livia Borghese en Roma contribuyó a este informe.