Lo que Trump puede y no puede hacer para reabrir EE.UU.

President Donald Trump speaks about the coronavirus in the James Brady Press Briefing Room at the White House, Monday, April 13, 2020, in Washington. (AP Photo/Alex Brandon)

Nota del editor: En esta columna semanal “Cross Exam”, Elie Honig, analista legal de CNN y exfiscal federal y estatal, da su opinión sobre las últimas noticias legales. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más de la sección de opinión en CNNE.com. Mire a Honig responder las preguntas de los lectores en “CNN Newsroom with Ana Cabrera” a las 5:40 p.m. ET los domingos.

(CNN) – Durante su conferencia de prensa de este viernes sobre la respuesta del gobierno federal al coronavirus, el presidente de EE.UU. Donald Trump se refirió a una decisión sobre cuándo reabrir el país como “la decisión más importante que tomaré”. Quedarse en casa, dijo, “si nos fijamos en los números, eso lleva a un tipo diferente de muerte tal vez. Pero también conduce a la muerte. Por lo tanto, es una decisión muy importante”.

Pero Trump parece tergiversar –y exagerar– su poder como presidente. De hecho, muchas decisiones clave sobre cuándo reanudar la vida de manera normal no son decisiones de Trump.

Para estar seguros, el presidente tiene vastos poderes en una emergencia como la crisis del coronavirus. Puede, a través del Departamento de Salud y Servicios Humanos, imponer medidas razonablemente necesarias “para evitar la introducción, transmisión o propagación de enfermedades transmisibles de países extranjeros a Estados Unidos” o entre estados. Puede declarar una emergencia nacional.

Él controla miles de millones de dólares en fondos federales que puede distribuir para ayudar a los esfuerzos de respuesta estatales y locales. Puede abrir o cerrar la rama ejecutiva del Gobierno: agencias federales, parques nacionales, militares. Y puede emitir pautas voluntarias o recomendadas que no tienen fuerza legal, pero son ampliamente persuasivas e importantes.

Si bien el presidente tiene una vasta y difícil responsabilidad de liderar la respuesta al coronavirus de la nación, no puede, por sí solo, simplemente reabrir el país con un gesto de su mano. Muchas de las decisiones clave que afectan la vida cotidiana de los estadounidenses recaen en los funcionarios estatales y locales. De hecho, han sido los gobernadores y alcaldes quienes han emitido las órdenes de quedarse en casa, mientras que el grupo de trabajo del presidente ha emitido pautas que no son obligatorias.

Por ejemplo, cada gobernador del estado tiene la autoridad de emitir órdenes de cuarentena o quedarse en casa, y de revisar o revocar esas órdenes. Sin embargo, el presidente no tiene la autoridad legal para deshacer una orden de cuarentena a nivel estatal. El presidente también tiene poco o ningún poder sobre asuntos del gobierno local. No puede, por ejemplo, decidir cuándo reabrir escuelas públicas locales o parques. Esto podría llegar a un punto crítico si el presidente intenta “reabrir” el país, en contra de las órdenes de cuarentena existentes a nivel estatal. En ese escenario, prevalece el orden de cuarentena estatal. El presidente simplemente no tiene un mecanismo legal que lo faculte para anular a un gobernador estatal y levantar una orden de residencia a nivel estatal.

Si bien el presidente es sin duda el funcionario gubernamental más poderoso en la respuesta de la nación a la pandemia, es vital comprender que no tiene la última palabra en cada decisión. El presidente ciertamente tiene un gran poder, pero no es todopoderoso.

Respondemos a algunas preguntas que nos enviaron los usuarios:

Jim (Nueva York): ¿Tiene la Agencia de Protección Ambiental (EPA por sus siglas en inglés) el poder legal para relajar los estándares de contaminación durante la pandemia de coronavirus?

Sí. Según la ley federal, una vez que el presidente declara una emergencia nacional, algo que Trump hizo el 13 de marzo, el gobierno federal, a través de la EPA, puede relajar algunas (pero no todas) las regulaciones de contaminación.

Por ejemplo, el gobierno federal puede relajar ciertas partes de la Ley de Aire Limpio, incluidas las regulaciones relacionadas con la eliminación de desechos en el mar y las regulaciones sobre el transporte y el almacenamiento de productos químicos potencialmente peligrosos.

El 26 de marzo, la EPA anunció que reduciría sus operaciones de aplicación durante la crisis del coronavirus debido a la escasez de personal y las restricciones de distanciamiento social. Esencialmente, la EPA anunció que, si bien no se ha relajado ninguna ley o regulación, no podrá monitorear y hacer cumplir completamente la ley existente mientras la crisis continúa. Los opositores al movimiento lo llamaron una “licencia abierta para contaminar”, mientras que los defensores señalan que la EPA no ha revocado ninguna ley o regulación existente.

Chris (Colorado): ¿Existe una definición legal de “servicios esenciales” que permita a ciertos tipos de negocios, como los propietarios de tiendas de armas, desafiar un cierre forzado?

No existe una definición legal general y universalmente aplicable de “servicios esenciales”, pero el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS por sus siglas en inglés) ha emitido una guía útil sobre qué tipos de negocios son “esenciales”, incluidas las operaciones de atención médica, supermercados, farmacias, recolección de basura, aplicación de la ley, estaciones de servicio, bancos y almacenamiento y distribución, entre otros.

Los criterios específicos para los “servicios esenciales” varían según el estado y la localidad, e incluso entonces, el término a menudo sigue siendo vago o completamente indefinido. Al igual que una decisión de imponer o levantar órdenes de cuarentena, las determinaciones sobre negocios “esenciales” están en gran parte en manos de las autoridades estatales y locales.

Una empresa tiene la autoridad legal para cuestionar la determinación de que no es “esencial”, al solicitar a las autoridades estatales y locales una exención que le permita abrir durante la pandemia. Esas determinaciones pueden, y probablemente variarán, de estado a estado, particularmente con respecto a las empresas que están fuera de la guía principal del HHS.

Thomas (Colorado): Como secretario de Justicia, ¿podría William Barr anular una decisión de acusar (o no acusar) a los fiscales del Departamento de Justicia que están investigando las ventas de acciones por parte de ciertos senadores poco antes de la caída del mercado causada por la crisis del coronavirus?

Sí, él puede. Como secretario de justicia, Barr es jefe del Departamento de Justicia y tiene la autoridad para anular a los fiscales federales (fiscales de EE.UU. y fiscales federales adjuntos) en todo el país. Los supervisores del Departamento de Justicia tienden a respetar y seguir las recomendaciones del equipo que trabaja en un caso directamente, pero a veces, los supervisores pueden y anulan el rango y el archivo.

Dadas las posibles implicaciones políticas de una decisión de acusar (o no acusar) a un senador estadounidense en ejercicio por un delito federal, se espera que Barr participe directamente. El Manual de Justicia, una guía para las políticas internas del Departamento de Justicia, requiere que los abogados de EE.UU. notifiquen a la sede del Departamento de Justicia sobre las decisiones clave sobre cualquier “asunto delicado”. Y Barr emitió recientemente un memorando destacando que las investigaciones que podrían afectar las elecciones de 2020 deben enviarse a los principales funcionarios del Departamento de Justicia para su revisión. Entonces, Barr ciertamente debería tener aviso y oportunidad de intervenir, si así lo desea.

Tres preguntas para monitorear:

1. Cuándo, si alguna vez, ¿seguirá la Corte Suprema el ejemplo de otras cortes y adoptará tecnología de video fácilmente disponible para reanudar el funcionamiento completo?

2. ¿Utilizará el presidente la Ley de Producción de Defensa de manera más agresiva, como lo han instado varios gobernadores estatales y otros funcionarios?

3. ¿Liberarán más estados y el Departamento de Justicia a ciertos reclusos no violentos de manera anticipada?