Legisladora imputada por violar cuarentena es expulsada del Senado por supuesto uso indebido de fondos públicos

(CNN Español) — La Cámara de Senadores de Paraguay aprobó este martes por amplia mayoría, la expulsión y la pérdida de su investidura de la legisladora del opositor partido Liberal, Maria Eugenia Bajac, quien está imputada por violar la cuarentena del coronavirus, siendo portadora de la enfermedad.

Los legisladores explicaron que usaron la figura legal de “tráfico de influencias” para expulsarla ya que además de violar la cuarentena, Bajac habría incurrido en presunto cobro indebido de dinero público para un viaje particular.

Este último argumento fue el usado para expulsarla, ya que la ley paraguaya contempla como causal de expulsión el “uso indebido de influencias para beneficios propios” y según los legisladores, el retiro de dinero con presuntos fines no relacionados a su función, se ajustaba a esa causal.

Sin embargo en la mayoría de los argumentos de expulsión, los colegas de Bajac condenaron ambos hechos, enfatizando la violación de la cuarentena sanitaria.

En respuesta a la imputación por violar la cuarentena, Bajac ha dicho públicamente que sinceramente no consideraba que existía impedimento alguno para realizar sus actividades porque cuando fue al Congreso, aún no había recibido los resultados positivos de la prueba del covid-19 y según manifestó, se sentía “bien de salud”.

En cuanto al tráfico de influencias, Bajac quien no ha sido acusada penalmente por este hecho, pidió que se le otorgue más tiempo para contratar a un abogado para demostrar que no hizo uso indebido del cargo. Argumentó que pensaba devolver el dinero retirado, ya que el viaje original que debía realizar a un Congreso legislativo en Guatemala se suspendió y según la versión de la legisladora, ella se enteró de esa suspensión cuando ya estaba en Perú en un encuentro religioso, al que iba a ir antes.

Por primera vez en la historia del país, el Congreso de Paraguay realizó una sesión extraordinaria virtual, y tras debatir por más de siete horas, los senadores aprobaron la expulsión de Bajac.

Este martes, antes de ser destituida, la senadora, quien también participó de la sesión virtual, pidió perdón a sus colegas y a los trabajadores del Congreso “por exponerlos al coronavirus tras dar positivo”.

“Perdónenme, discúlpenme, de corazón les pido, independientemente a lo que decidan. No lo he hecho de forma intencional, eso jamás entraría en mi cabeza. Lo he hecho de manera involuntaria, no consideré que el resultado saldría de forma positiva, yo fui la primera sorprendida”, dijo la senadora durante la sesión virtual, aparentemente muy afligida.

Los colegas de Bajac alertaron sobre el “comportamiento peligroso” de Bajac “por el riesgo multiplicador de contagio”.

Varios senadores cuestionaron además unas pruebas que la senadora presentó de un laboratorio privado, que según dijeron tenía la aparente intención de “confundir acerca de las responsabilidades de Bajac como portadora del virus”.

Como consecuencia de esta acción de la legisladora todo el cuerpo legislativo se vio obligado a entrar en cuarentena preventiva.

Las autoridades sanitarias paraguayas dijeron que creen que la legisladora pudo haber contraído coronavirus en el viaje que realizo a Perú, donde según dijeron, ya había circulación comunitaria en ese momento.

Según cifras de la universidad Johns Hopkins en Paraguay hay actualmente 161 casos de coronavirus y 8 personas han fallecido.