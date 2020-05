¿Cuándo recibirás tu cheque de alivio por coronavirus si vives en EE.UU.? Esto es lo que debes saber

Vivo en EE.UU., ¿puedo sacar dinero de mi cuenta de retiro privada? 4:17

(CNN) — El Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos (IRS por sus siglas en inglés) comenzó a enviar cheques de estímulo esta semana, pero aunque 80 millones de personas pueden esperar que el dinero llegue a sus cuentas bancarias antes del miércoles, otros deberán esperar más tiempo antes de que el efectivo esté en sus manos.

Los primeros pagos se destinarán a aquellos que ya presentaron sus declaraciones de impuestos de 2018 o 2019 y autorizaron al Servicio de Impuestos Internos a realizar un depósito directo si debían recibir un reembolso. Dentro de ese grupo, la agencia comenzará con personas con los ingresos más bajos. Los beneficiarios del Seguro Social también recibirán automáticamente sus pagos, incluso si no han presentado una declaración.

Pero hay decenas de millones de personas que no entran en esas categorías. Los contribuyentes que no han autorizado un depósito directo podrían tener que esperar semanas para recibir un cheque por correo, aunque pueden actualizar su información bancaria utilizando el nuevo portal web del Tesoro, que se lanzará esta semana.

Aquellos a quienes no se les haya requerido presentar una declaración durante los últimos dos años pueden tener que enviar alguna información en línea antes de recibir el pago.

No obstante, el Departamento del Tesoro ha dicho que para el 24 de abril “una gran mayoría de estadounidenses elegibles” recibirán los cheques, los cuales fueron autorizados bajo el plan de alivio por la crisis de coronavirus de US$ 2,2 billones que el Congreso en marzo.

¿Cómo verifico la situación de mi cheque?

El IRS creó una herramienta en línea, llamada Get My Payment (Obtener mi pago), que puedes usar para verificar el estado de tu dinero. Se espera que sea lanzada esta semana y esté disponible en el sitio web del IRS.

Deberás ingresar tu número de Seguro Social, fecha de nacimiento y dirección postal para poder rastrear el pago, dijo el Departamento del Tesoro.

¿Soy elegible?

La elegibilidad se basa en gran medida en los ingresos y excluye a los individuos que ganan más de US$ 99.000 y las parejas casadas (sin hijos) que ganan más de US$ 198.000. Aquellos que pueden ser catalogados como dependientes a efectos fiscales, como muchos estudiantes universitarios, tampoco son elegibles para los pagos, así como los inmigrantes indocumentados que no tienen números de Seguro Social.

Pero todos los demás deberían recibir algo de dinero.

¿Cuánto obtendré?

Los individuos recibirán hasta US$ 1.200 y las parejas, hasta US$ 2.400, más US$ 500 por niño.

Pero los pagos empiezan a reducirse para los individuos con ingresos brutos ajustados de más de US$ 75.000 y las parejas casadas que ganan más de US$ 150.000. El monto se reducirá en US$ 5 por cada US$ 100 adicionales en el ingreso bruto ajustado.

¿Cómo puedo obtener mi dinero más rápido?

El IRS primero enviará cheques a aquellos que tienen cuentas bancarias registradas en el sistema Es posible que ese no seas tú si nos ha recibido un reembolso de impuestos en los últimos dos años, o si recibiste un reembolso mediante cheque por correo, en lugar de un depósito directo.

Pero la herramienta Get My Payment también permitirá a los contribuyentes ingresar la información de su cuenta bancaria para que puedan recibir el dinero electrónicamente en lugar de un cheque físico, lo que podría llevar semanas o incluso meses.

Para hacerlo, un contribuyente deberá presentar sus ingresos brutos ajustados de su declaración de impuestos más reciente, el reembolso o la cantidad adeudada ese año, así como los datos de su cuenta bancaria.

Sin embargo, los contribuyentes no podrán actualizar su información bancaria una vez que el pago ya esté programado para la entrega, y no se permitirá actualizar la información bancaria que ya está archivada, dijo el Departamento del Tesoro.

¿Qué pasa si no he presentado una declaración de impuestos?

Hay millones de personas de bajos ingresos que normalmente no están obligadas a presentar declaraciones de impuestos, por lo que deberán tomar alguna medida antes de recibir su cheque de estímulo.

Generalmente, se trata de individuos que no ganaron más de US$ 12.200 el año pasado o parejas casadas que no ganaron más de US$ 24.400.

Pero ellos no tendrán que presentar un formulario completamente nuevo, como sugería la orientación anterior del IRS. En cambio, creó una herramienta en línea que solicita información básica como nombres, fecha de nacimiento y números de Seguro Social de la persona que presenta la declaración y sus dependientes. Ellos no tendrán que proporcionar ninguna información de ingresos.

La nueva herramienta es “muy sencilla, y probablemente mucho más rápida, que exigir a los no declarantes que completen y presenten un formulario de impuestos”, dijo Erica York, economista de Tax Foundation.

El desafío será asegurarse de que esas personas conozcan la herramienta y ayudar a aquellos que no tienen acceso a Internet en casa, dijo.

