Los bancos estadounidenses se preparan para una avalancha de préstamos incobrables

(CNN Business) — JPMorgan Chase informó a los inversores el martes que reservó US$ 6.800 millones para proteger contra una ola esperada de impagos de préstamos. Wells Fargo también se está preparando para problemas, destinando US$ 3.100 millones para protegerse contra préstamos incobrables.

Jamie Dimon, presidente ejecutivo de JPMorgan, aseguró que el primer trimestre le había presentado al banco “desafíos sin precedentes”. El prestamista presenció una demanda récord de líneas de crédito renovables a medida que la crisis del coronavirus se profundizó.

Las compañías recurrieron a sus líneas de crédito “probablemente el doble de la tasa que en la crisis financiera [de 2008]”, dijo Dimon en una conferencia telefónica sobre ganancias. “Creo que las compañías están ordenando racionalmente su liquidez antes de lo que podría ser una recesión significativa”, agregó.

Los economistas de JPMorgan predicen ahora que el desempleo en Estados Unidos se disparará al 20% en el segundo trimestre antes de recuperarse en los últimos seis meses del año, con una contracción anualizada del PIB del 40% en el período de abril a junio.

La acumulación de reservas en Wells Fargo “reflejó el impacto esperado que estos tiempos sin precedentes podrían tener en nuestros clientes”, indicó el director ejecutivo John Shrewsberry en un comunicado.

Como escribimos el martes, los grandes bancos tienen un excelente punto de vista desde el cual observar las consecuencias de la pandemia de coronavirus. Tienen datos en tiempo real sobre el uso del crédito, así como sobre el comportamiento de los negocios y los consumidores.

A medida que la economía mundial estalla en lo que el FMI considera será la peor recesión económica desde la década de 1930, vale la pena prestar mucha atención a lo que dicen y hacen los ejecutivos bancarios.

Hay más ganancias bancarias el miércoles, y se esperan informes de prestamistas como Bank of America, Citigroup y Goldman Sachs.

Los inversores también obtendrán otra ronda de datos económicos. Las ventas minoristas en Estados Unidos para marzo se publicarán a las 8:30 a.m. ET, junto con el informe de Empire State Manufacturing que cubre abril. Los datos de producción industrial de marzo se darán a conocer a las 9:15 a.m. ET.