El gran espectáculo de Trump de abrir la economía esconderá la historia real de su manejo de la crisis por el coronavirus

¿Puede Trump levantar medidas estatales por el covid-19? 2:34

(CNN) — La campaña del presidente Donald Trump de hacer que Estados Unidos vuelva a abrir de nuevo, ofrecerá exactamente lo que quiere: una vuelta de victoria sobre la pandemia de coronavirus que les deja las decisiones de vida o muerte a otros.

Incluso con los epicentros del virus que aún sufren cientos de muertes diarias, Trump dice que es hora de demostrar que Estados Unidos es el “chico que regresa” listo para desatar un renacimiento económico milagroso.

El presidente planea publicar nuevas pautas que les indiquen a los estados que pueden levantar las órdenes de confinamiento y aliviar el distanciamiento social a discreción de sus gobernadores, incluso antes de la fecha límite del 1 de mayo.

Esto debería ser un marcador importante y unificador en la lucha contra la enfermedad que ahora ha matado a más de 30.000 estadounidenses y ha afectado el deterioro económico del país.

Washington, entre coronavirus, economía y elecciones 3:14

Pero con muchos estados estando en sus picos en la lucha contra el patógeno, y otros todavía por debajo de ellos, la medida de Trump corre el riesgo de ser una gran distracción.

Varios gobernadores dijeron, el miércoles, que sus estados no están cerca de abrirse, y algunos advirtieron que sus casos de coronavirus aún no habían alcanzado su punto máximo. Trump citó buenas noticias de una curva de desaceleración en Washington. Pero la alcaldesa Muriel Bowser extendió, el miércoles, el estado de emergencia del distrito hasta el 15 de mayo. El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, le dijo a CNN que podría prohibir los eventos deportivos hasta 2021. Y los médicos y enfermeras en primera línea sufrieron otro día de agonía y miedo a la infección.

El hecho de que es constitucionalmente superfluo que Trump autorice a los estados a abrirse sugiere que su intención real es un dispositivo político durante el año electoral que lo posiciona como líder del resurgimiento y aquellos que se oponen a él como rezagados que detienen a Estados Unidos.

“Vamos a anunciar pautas, y hablaremos de varios estados, y es muy emocionante”, dijo Trump el miércoles en otra alocada conferencia de prensa en el Jardín de las Rosas de la Casa Blanca.

“Seremos los chicos de regreso, todos nosotros, todos nosotros. Es increíble lo que está pasando”, dijo Trump. “Mañana será un día muy grande … Tendremos algunas vacantes que … superarán nuestras expectativas, y estarán a salvo”.

El contexto político de los comentarios de Trump es importante porque respalda los informes, incluso por parte de CNN, de que nada desviará al presidente de su deseo de abrir el país el 1 de mayo y que está trabajando por motivaciones personales en lugar de datos sólidos.

La conferencia de prensa del miércoles, como al menos sus dos predecesoras, fue un ejercicio para expresar quejas y crear citas para los medios conservadores.

El lunes, Trump criticó la cobertura de noticias precisas sobre su manejo inicial fallido de la pandemia. Al día siguiente, culpó a la Organización Mundial de la Salud por reaccionar con lentitud y atacó a China, transgresiones de las cuales también es culpable. Y el miércoles, lanzó un ataque a la emisora internacional financiada por Estados Unidos, Voz de América, y amenazó con un intento constitucional de cerrar el Congreso si el Senado no aprobaba sus nombramientos.

Ninguna de estas acciones salvará vidas estadounidenses o incluso hará que la economía avance nuevamente. Pero sí distraen de las crecientes críticas y evidencias objetivas de que él ha manejado mal la pandemia todo el tiempo.

Trump habla de datos alentadores en EE.UU. ante pandemia

Razones para el optimismo

El presidente aprovechó el miércoles estadísticas alentadoras que muestran la curva de la meseta de infección en algunos puntos críticos de todo el país, como Nueva York y California. El temor al hacinamiento en los hospitales y la escasez de equipos que podrían obligar a los médicos a tomar decisiones sobre quién vive y muere parece haber sido mitigado por la abrumadora observancia de las órdenes de confinamiento que han aplanado la curva.

No hay duda de que después de sombrías semanas de escalada, hay algunos motivos para el optimismo. Los presidentes tienen un trabajo importante en elevar la moral nacional. Y el impacto económico de los cierres es cataclísmico y deja a millones de personas sin trabajo.

Pero una pandemia no solo desaparece. Los detalles de la planificación estatal sugieren que la vida no volverá a ser casi normal hasta que haya una vacuna, probablemente no hasta el próximo año.

Eso significa que las medidas de distanciamiento social se mantendrán vigentes. Muchas personas trabajarán desde casa y los bares y restaurantes estarán a capacidad reducida, si pueden abrir.

Los estadounidenses siguen muriendo en masa. El presidente tiene razón al decir que un gran número de estados y condados rurales no se ven gravemente afectados por la enfermedad, eso no significa que no prolongará su marcha por todo el país. Cada estado y región puede enfrentar una línea de tiempo diferente. Y aunque el plan de Trump permite tal variación, su constante presión para que el país vuelva a trabajar podría dificultar mucho más a las autoridades locales convencer a su gente de que se mantenga confinada.

El afán de Trump por aprovechar los datos más favorables que respaldan su curso de acción deseado también recuerda los primeros meses de este año, cuando el presidente insistió en que el coronavirus no sería un gran problema para Estados Unidos y que estaba bajo control. Esa predicción resultó desastrosamente equivocada y generó preguntas sobre su liderazgo que Trump ahora pasa cada día tratando de desacreditar.

Los líderes y expertos estatales y locales han advertido que una flexibilización de las regulaciones de distanciamiento social podría provocar un resurgimiento del virus.

Los gobernadores, alcaldes y médicos tienen que vivir en el mundo real. Trump puede existir en el mundo político más favorable que él haya creado. Al dar pautas a los estados sobre la apertura, se exime de la responsabilidad de la decisión final. Es una posición política que le permite culpar a otros por la economía parada. Deleita su base conservadora, los medios y las grandes empresas que anhelan un regreso al trabajo. Y sus nuevas pautas le darán margen para pasarle la responsabilidad a otra persona si un estado decide abrir prematuramente y aumentan las infecciones.

Desde una perspectiva puramente política, que es desde la que normalmente opera el presidente, no hay mucho que perder.

¿Por qué aún es demasiado pronto para abrir?

Estados de EE.UU. planean estrategias conjuntas para reabrir economías 2:20

Varios estudios académicos y expertos han concluido que la única forma segura de abrir la economía de la nación será un sistema de pruebas masivas que pueda rastrear y aislar los contagios de coronavirus que ocurrirán a medida que la sociedad se recupere.

Trump se jactó, el miércoles, de que, por volumen, Estados Unidos tenía la mayoría y las mejores pruebas en el mundo, más de 3,3 millones realizadas hasta el momento. Pero los expertos creen que se requerirán millones por día o una semana.

Los ejecutivos de negocios le dijeron al presidente, en una llamada el miércoles, que necesitarían garantías de pruebas mejoradas antes de enviar a sus empleados de regreso al trabajo.

Sin embargo, Trump se negó a explicar cómo el Gobierno ampliará el programa de pruebas fallidas. Y dice que de todos modos depende de los estados hacer las cosas bien, absolviéndose nuevamente de la responsabilidad.

“Queremos que lo hagan. No vamos a estar dirigiendo un estacionamiento en Arkansas, no vamos a estar dirigiendo un estacionamiento donde tengas un Walmart… pero sí vamos a tener un centro de pruebas y en funcionamiento coordinándose desde Washington”, dijo Trump.

Robert Redfield, director de los Centros de Control y Prevención de Enfermedades de EE. UU. (CDC), ofreció poca confianza en una entrevista con “This Morning”, de CBS, de que la infraestructura médica esté a la altura de una reapertura generalizada.

“Va a ser realmente importante tener algunas cosas en su lugar: más evidentemente pruebas de diagnóstico temprano, ampliar la capacidad de salud pública para diagnóstico temprano, aislamiento y rastreo de contactos”, dijo Redfield.

“Esto será fundamental para mantener y contener los casos a medida que ocurren. Y luego asegurarse de que tengamos la capacidad de salud para lidiar con esto, mientras trabajamos para recuperar la confianza del público estadounidense de que es seguro volver a trabajar”, agregó.

CNN informó, el miércoles, que los gobernadores y los funcionarios de salud estatales se sienten engañados por la Casa Blanca sobre un dispositivo de pruebas rápido, del tamaño de una tostadora, fabricado por Abbott Laboratories y presentado por el presidente como un “juego completamente nuevo”.

El Gobierno federal distribuyó las máquinas en todo el país, la semana pasada, pero las acompañó con solo kits de pruebas suficientes para evaluar a alrededor de 115 personas en cada estado.

Los expertos médicos advierten que los hospitales aún carecen de pruebas suficientes para diagnosticar a los enfermos, y mucho menos para cubrir al resto de la población.

“Hemos progresado bastante en las últimas semanas. Todavía no estamos cerca de evaluar a todos los que necesitan hacerse la prueba”, dijo la doctora Jennifer Lee, médica de sala de emergencias, en “The Situation Room”, de CNN.

“Dejemos de fingir que tres millones de pruebas son suficientes. Necesitamos la capacidad de hacer millones de pruebas si no es por día, por semana”, dijo Lee, y agregó que a veces un hospital puede tener suficientes kits de pruebas, pero carece de hisopos o laboratorios, falta de suministros para procesar las pruebas para que los médicos puedan hacer un diagnóstico.

El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, que es demócrata, advirtió el miércoles que solo habrá una reapertura gradual de su estado hasta que una vacuna esté disponible.

“Mientras más pruebas, más apertura de la economía”, dijo Cuomo.