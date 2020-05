OPINIÓN | Los médicos, las enfermeras y los científicos, no los políticos, deberían dirigir las sesiones informativas sobre el coronavirus

Nota del editor: La Dra. Celine Gounder es internista, especialista en enfermedades infecciosas y epidemióloga. Ella es la anfitriona del podcast “Epidemic” con el exzar del ébola estadounidense Ronald Klain, asesor del candidato presidencial demócrata Joe Biden. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más opinión en CNNE.com/opinion

(CNN) — En un momento en que los políticos dominan las reuniones informativas nacionales y estatales sobre covid-19, me gustaría proponer una alternativa: los trabajadores de la salud y los científicos deberían estar a la vanguardia de la educación del público sobre la pandemia.

Necesitamos saber más de médicos y enfermeras, quienes pueden decirnos qué necesitan ellos y sus pacientes para sobrevivir. Necesitamos escuchar más de los servidores públicos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, los Institutos Nacionales de Salud y la Administración de Alimentos y Medicamentos, que tienen toda una vida de sabiduría y experiencia. Necesitamos escuchar a funcionarios de los departamentos de salud locales y estatales.

Cuando los políticos, los políticos designados y los políticos expertos hablan, primero nos preguntamos: ¿Cuál es su agenda?

Si creemos que su mensaje depende de nuestra identidad política y la de ellos, estamos a punto de rechazar la información proveniente de mensajeros que no nos gustan, incluso si lo que dicen es cierto.

Pasé dos meses como voluntario médico en Guinea durante la epidemia de ébola en África Occidental. El ébola tenía mucho en común con covid-19 hoy. Era una enfermedad mortal para la que no teníamos un tratamiento o vacuna eficaz. El control de la enfermedad dependía de medidas básicas de salud pública como higiene de manos, localización de contactos, aislamiento y pruebas.

La política local en la región reflejó la nuestra también de muchas maneras: la falta de confianza en el gobierno y en el proceso electoral. La política y el gobierno fueron vistos como rutas para el progreso personal, no para el servicio público. El ébola estalló en Guinea solo un año antes de las segundas elecciones presidenciales democráticas del país y en medio de mucha controversia en torno a las elecciones locales.

Los primeros mensajes sobre la epidemia de ébola podrían confundirse fácilmente con propaganda. Los políticos condujeron en 4×4 con las bufandas amarillas y los logotipos del partido gobernante y entregaron una combinación de información sobre la salud del ébola y la retórica de la campaña política, lo que, para mí, recuerda demasiado a las sesiones informativas de prensa de la Casa Blanca de hoy. Enfurecido porque el partido en el poder parecía estar utilizando la educación sobre la salud del ébola para fines políticos, el partido de oposición difundió rumores sobre los orígenes del ébola, sembrando la confusión y la desconfianza.

Funcionarios del gobierno fueron acusados de fabricar ébola para mantener su control del poder. Los guineanos hicieron alarde de las declaraciones presidenciales de una emergencia de salud pública e instrucciones sobre cómo prevenir la transmisión de enfermedades. Eran cínicos sobre los verdaderos motivos detrás de la respuesta al ébola.

Es difícil convencer a alguien de cambiar sus valores o identidad política. Es mucho más fácil apelar a los valores que ya tienen. Es más probable que sean convencidos por un mensajero en el que ya confían. En África Occidental, trabajamos con imanes para transmitir el mensaje. El Dr. Mamadou Lamine Diallo, un imán y médico, me explicó que hay muchos textos religiosos que se relacionan con el control de enfermedades infecciosas. Él me dijo: “Soy yo, Alá, quien envía la enfermedad y el tratamiento … El que conduce a la pérdida de una vida es el que mata a toda la humanidad. El que salva una vida salva a toda la humanidad”. Al recurrir a esos textos religiosos, los imanes replantearon la conversación sobre el ébola de una manera que trascendía el tiempo y la política actual.

En Estados Unidos, estamos tan políticamente polarizados como siempre. Pero hay un valor que todos los estadounidenses comparten, independientemente de su política, y ese valor es la libertad. No podemos ser libres cuando la mitad de nuestro país está enfermo. No podemos ser libres cuando tememos abandonar nuestros hogares. No podemos ser libres cuando estamos perdiendo nuestros medios de vida. No podemos ser libres cuando no podemos ir con seguridad a las urnas para votar.

La libertad es lo que convirtió a la ciencia estadounidense en la más grande del mundo. Y la ciencia es lo que convirtió a Estados Unidos en la nación más poderosa del mundo. Varios de nuestros Padres Fundadores, como Benjamin Franklin y Thomas Jefferson, eran científicos o estaban entrenados en ciencias. En el siglo XX, científicos de todo el mundo huyeron de regímenes políticos opresivos para venir aquí.

Así como la religión ayudó a cortar la política en África Occidental, nuestro valor compartido de la libertad junto con la ciencia nos ayudará a superar la polarización política en Estados Unidos hoy. Pero la ciencia es un proceso, no una religión o ideología. Como científicos, debemos ser humildes. Debemos reevaluar constantemente nuestros supuestos y conclusiones. Necesitamos seguir haciendo preguntas. Lo que distingue a los buenos científicos es que no se duplican en creencias arraigadas. Reconocen cuándo pueden haberse equivocado. Necesitamos más de eso en nuestro discurso público.

Los reporteros científicos deberían tomar la iniciativa en las reuniones de prensa, y los médicos y científicos deberían responder sus preguntas. Los periodistas políticos deberían explicar los procesos que conducen a decisiones políticas, pero deberían dejar explicaciones de la política científica y de salud a los médicos y científicos. En ciencia podemos estar unidos como una sola nación.