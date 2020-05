Ecuador llega a acuerdo con tenedores de bonos para tener liquidez y enfrentar la crisis

(Crédito: RODRIGO BUENDIA/AFP via Getty Images)

(CNN Español) — Ecuador acordó con sus acreedores no pagar hasta el 15 de agosto los intereses de los bonos ascendentes a US$ 811 millones. El arreglo fue aceptado por el 91% de los tenedores de bonos cuyo valor asciende a US$ 17.000 millones y 82% de los bonos que alcanzan los US$ 2.000 millones.

Según el gobierno, la Solicitud de Consentimiento fue aceptada porque en marzo pasado se pagaron más de US$ 320 millones por los bonos 2020.

El presidente Lenín Moreno calificó este acuerdo como un “ahorro” que servirá para “aliviar la emergencia que vive en país”.

Por su parte el ministro de Finanzas de Ecuador, Richard Martínez, dijo que “es un paso más hacia el mejoramiento del perfil de la deuda externa y alivia la presión en la caja fiscal, obteniendo

la liquidez necesaria para hacer frente a la emergencia humanitaria, sanitaria y económica”.