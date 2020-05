Juez detiene la venta de supuesto tratamiento de coronavirus que es equivalente al “blanqueador industrial”, dice la FDA

(CNN) — Un tribunal federal emitió una orden de restricción de emergencia para evitar que un grupo distribuya una solución “milagrosa” para tratar el coronavirus, según la Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés).

La FDA dijo el viernes 17 de abril que la iglesia Genesis II Church of Health and Healing estaba vendiendo una “solución mineral milagrosa” para tratar el virus.

Según la agencia, el supuesto tratamiento incluía dióxido de cloro, que se utiliza para el blanqueo industrial.

Genesis afirmó que sus productos también podrían usarse para la enfermedad de Alzheimer, autismo, cáncer cerebral, esclerosis múltiple y VIH/sida, dijo la FDA en un comunicado de prensa.

Cuando se combina con otro ingrediente incluido, el supuesto tratamiento “tiene un contenido de dióxido de cloro equivalente al blanqueador industrial”, según la agencia.

La FDA había emitido previamente una carta de advertencia a Genesis, pero dijo que “los acusados ​​dejaron en claro que no tenían intención de tomar medidas correctivas y continuarían vendiendo [el tratamiento] en violación de la ley”.

La FDA dijo que había recibido informes de efectos adversos graves, como insuficiencia respiratoria, presión arterial baja potencialmente mortal e insuficiencia hepática aguda, después de que las personas bebieron ciertos productos de dióxido de cloro.

“Los estadounidenses esperan y merecen tratamientos médicos probados y la acción de hoy es un recordatorio contundente de que la FDA utilizará a sus autoridades legales para detener rápidamente a aquellos que han demostrado amenazar continuamente la salud del público estadounidense”, dijo el comisionado de la FDA, el Dr. Stephen Hahn.

Genesis II Church of Health and Healing no respondió de inmediato a la solicitud de comentarios de CNN.