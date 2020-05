Ana de la Reguera: “Siempre nos reímos de la desgracia ajena y me interesa mucho burlarme de mí misma”

"Ana", la serie, rompe esquemas de la sociedad actual 2:37

(CNN Español) — La actriz mexicana Ana de la Reguera presenta la serie “Ana”, basada en sí misma, en la que comparte situaciones de su vida cotidiana con fantasía y humor. Se estrena el Comedy Central y Amazon Prime Video para toda Latinoamérica.

“Tengo 43 años y en el momento que escribí la serie tenía 37, y muchas mujeres mayores a mí me decían lo difícil que era llegar a los 40, por eso la escribí. No tengo que depender de una edad, tengo que reinventarme. Tengo que evolucionar y afortunadamente —y va a sonar supertrillado—, los 40 han sido mi edad favorita, más que los 20 y los 30. Ha sido cuando más he trabajado y es cuando más he entendido quién soy”, afirma De la Reguera.

“Ana” es una comedia inspiradora, sin reservas, que derriba tabúes y conceptos anticuados sobre el rol de la mujer en la sociedad. En esta comedia aparecen temáticas vinculadas al amor, a las audiciones o screentests en Hollywood, al sexo, a la marihuana y, principalmente, a la presión de satisfacer las expectativas que todos. Este combo hará que la audiencia se divierta en cada episodio.

Zona Pop

¿Cómo surgió la idea de hacer ‘Ana’?

Ana de la Reguera

“Fue un proceso muy diferente al que estoy acostumbrada porque es una idea que tuve hace 7 años y me tomó todo este tiempo para realizarla a partir de un momento muy específico en mi vida que todos tenemos altas y bajas en nuestra carrera y nos cuestionamos como estamos viviendo nuestra vida y a partir de eso escribí la serie. Lo más raro fueron los capítulos con mi familia, o recrear los momentos de casa en Veracruz, me daba mucho estrés decirle a la gente de ambientación cómo es que mi mamá pondría los muebles. Fue una terapia muy fuerte plasmarlo y compartirlo con tanta gente”.

Ana de la Reguera explora a diversas “Anas” que nunca se había atrevido a ser: LesbiAna, MarihuAna, AnciAna, MarrAna, HermAna, AmericAna, HumAna, BanAna, VeterAna y VeracruzAna. Todo contado a través de una voz que rompe esquemas, la de la propia Ana.

Zona pop

Te enfrentas con una youtuber muy joven en la serie, pero no creciste con las redes sociales, pero ¿te hubieras dedicado a ellas?

Ana de la Reguera

Yo crecí viendo la televisión e imitando a los artistas. Grababa todos los videos de MTV o todos los domingo viendo “Siempre en Domingo” y me pasaba horas imitando las coreografías de mis artistas favoritos. Ahora que veo Tik Tok, me doy cuenta que hubiera sido una master y una súper influencer. Le tengo mucho respeto las personas que lo hacen.

Zona Pop

¿Qué tanto te divertiste haciendo la serie? Porque incluso reguetoneas…

Ana de la Reguera

Siendo de Veracruz crecí escuchando reguetón de los 90, que era parte de mi vida. Escuchábamos a “El General”, así fue como crecí. Me fascina. En el primer episodio hay una canción de una regetonera de Veracruz que se llama Krysttal. Mi mamá siempre se burlaba de mi porque siempre bailaba y cantaba y lo reflejo en la serie. A mis amigos les da pena cuando en el supermercado ponen una canción y me pongo a bailar. Es más fuerte que yo.

Cada episodio de la serie contiene un número musical de artistas como Rosalía y C. Tangana, Residente, Francisca Valenzuela, Fito Páez, Kany García, Naty Peluso y Ali Gua Gua, entre otros.

Ana de la Reguera ha participado en cine y televisión. Su rol protagónico más reciente fue en la serie original de Amazon Prime Video “Goliath”. También recordamos su papel recurrente en “Power” y su participación especial en “Narcos” y en “Jane the Virgin”. También es conocida por su actuación como Sister Encarnación al lado de Jack Black en la comedia “Nacho Libre” y en la serie -aclamada por la crítica- “Capadocia”, de HBO.

“Ana” se estrena en Latinoamérica por Comedy Central el lunes 20 de abril, a las 10 p.m. (para toda la región) y el martes 21 de abril, a través de Amazon Prime Video.

