OPINIÓN | Un profundo deseo de “normalidad” va en contra de la realidad del riesgo mortal de covid-19

(Joe Raedle/Getty Images)

Nota del editor: Nicole Hemmer es investigadora asociada en la Universidad de Columbia en el Proyecto de Historia Oral de la Presidencia de Obama y autora de “Mensajeros de la derecha: medios conservadores y la transformación de la política estadounidense”. Ella presenta el podcast de historia “Past Present” y creó el podcast “A12”. Las opiniones expresadas en este comentario son únicamente las del autor. Ver más artículos de opinión sobre CNNe.com/opinion

(CNN Español) — El pasado miércoles, varios miles de activistas mayoritariamente conservadores rodearon el Capitolio del estado en Lansing, Michigan, para protestar contra las órdenes de cierre del coronavirus por parte del gobernador.

Ese mismo día, CNN informó que, en solo un mes, 30.000 personas en Estados Unidos habían muerto por el virus.

Esas dos historias, una de las personas que demandan un regreso a la normalidad y la otra, un recuento de cuerpos desgarrador que muestra cuán lejos queda lo normal, son una instantánea nacional de la lucha que muchos estadounidenses están teniendo a nivel muy personal: un profundo deseo de un regreso a nuestras viejas vidas y un temor racional de que los viejos hábitos ahora sean riesgos mortales.

MIRA: En Nicaragua el covid-19 no impidió que se realizaran homenajes a las víctimas de las protestas antibugernamentales

Es la disonancia cognitiva de covid-19, creada no solo por un conjunto de deseos personales, sino por un conjunto de mensajes contradictorios de funcionarios de salud pública y políticos de todo el país. Y si bien parte del conflicto refleja desinformación deliberada y maniobras políticas, incluso, lo más peligroso, de la Casa Blanca, gran parte proviene de algo que los estadounidenses en su conjunto no han enfrentado en generaciones: incertidumbre continua que amenaza la vida.

No todo es desconocido, por supuesto. Las pandemias no son nuevas y los epidemiólogos nos han proporcionado innumerables modelos, actualizados regularmente, para sugerir dónde podríamos terminar. Incluso a medida que cambian, los modelos sirven como líneas de vida: algo a lo que podemos aferrarnos, que nos da una sensación de seguridad y de conexión a tierra, incluso cuando todavía estamos en el mar. Pero también son fáciles de convertirse en talismanes. Si puedo encontrar el modelo correcto, si puedo aprovechar la certeza científica, entonces estaré a salvo. Es por eso que muchos de nosotros observamos compulsivamente los números, con la esperanza de comprender la crisis con una especificidad que la hace conocible y, por lo tanto, controlable.

Y un día sabremos mucho más. Más información sobre cómo se propagó la infección, cuántos han muerto, cuánta inmunidad se confiere a quienes la tienen y se recuperan de ella, la mejor forma de tratar los síntomas que aún no entendemos completamente. El covid-19 será entendido y casi seguramente controlado, eventualmente.

Una forma de controlarlo, ralentizando su propagación, ya ha tenido éxito en algunas partes del país, al menos por ahora. Incluso aquí, en Nueva York, el estado más afectado, casi un mes de refugio en el lugar ha llevado a que las hospitalizaciones y muertes diarias comiencen a disminuir. En una sesión informativa a principios de esta semana, el gobernador Andrew Cuomo aseguró a los neoyorquinos: “Creo que lo peor pasará si seguimos siendo inteligentes”. Agregó: “Creo que podemos comenzar en el camino hacia la normalidad”.

Palabras reconfortantes. Pero para los historiadores, la palabra “normalidad” lleva una nota de promesa falsa. En 1920, fue la promesa de Warren Harding: un regreso a la normalidad. El mundo había pasado por un período de agitación que supera incluso nuestro momento. La devastación de la Primera Guerra Mundial, la primera guerra industrializada mundial, combinada con una pandemia de gripe que costó millones de vidas adicionales. El presidente quedó incapacitado por una serie de golpes; la nación había sido sacudida por una serie de huelgas y temores de revolución (anarquista o socialista, elija).

La normalidad, para muchos estadounidenses, sonaba bastante bien. Pero nunca llegó. La cultura y la política de los Estados Unidos habían sido fundamentalmente rehechas. Las mujeres obtuvieron el reconocimiento de su derecho al voto, una nueva ola de violencia racista se agitó en todo el país, la economía de consumo despegó, Estados Unidos emergió como una de las naciones más poderosas del mundo. Como era la vida en 1910, nunca volvería a verse así.

Ahora, también, la normalidad es poco probable que regrese. Las dos crisis nacionales más importantes de mi vida, los ataques terroristas del 11 de septiembre y el colapso financiero de 2008, ahora se han convertido en una medida casual para medir la devastación de esta pandemia: un número de muertos del nivel 9/11 todos los días, un nivel de gran recesión salta en el desempleo cada semana.

Piensa cómo esos eventos cambiaron nuestras leyes, nuestro lenguaje, nuestros hábitos.

El covid-19 está haciendo mucho más: reescribiendo nuestras vidas en un nivel granular, desde la forma en que trabajamos y jugamos hasta cómo soñamos, hablamos y tocamos.

Investigan en Corea a pacientes reincidentes de covid-19 2:28

En el último mes, he pensado mucho en los paralelos históricos de este momento. A lo que sigo volviendo no es a 1918 sino a 1945, cuando Estados Unidos desató la primera arma nuclear, creando por primera vez una tecnología que podría acabar con toda la vida humana. Esa nueva tecnología destrozó la fe optimista de muchos estadounidenses en el progreso, la creencia de que el futuro siempre sería mejor que el pasado.

En 1946, el poeta Hermann Hagedorn llamó a ese cambio “la bomba que cayó sobre Estados Unidos”. Escribió que la bomba “disolvió algo de vital importancia … sus vínculos con el pasado y el futuro. Hizo que la tierra, que parecía tan sólida, Main Street, que parecía tan bien pavimentada, una especie de vasta gelatina, temblorosa y dividiendo bajo los pies “.

Esa incertidumbre gelatinosa ha regresado con la pandemia, dejándonos con un anhelo de volver a la normalidad y una dolorosa conciencia de que nuestra antigua normalidad ya no existe. La mayoría de nosotros estamos experimentando cierto rango de negación, conmoción y dolor. Y aunque los funcionarios públicos pueden ofrecernos información y consuelo, dos cosas que necesitamos desesperadamente, no pueden darnos respuestas sobre cómo será nuestro nuevo mundo, porque es un mundo que aún no hemos creado.

Es por eso que en este momento necesitamos dos tipos de liderazgo: información basada en la ciencia y basada en expertos para mantenernos seguros, y un pensamiento político creativo, honesto y radical para ayudar a hacer que lo que creamos sea algo mejor que lo que hemos dejado atrás.