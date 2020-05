Los precios del petróleo siguen cayendo y los mercados bursátiles mundiales sufren

Las causas de la caída del precio del petróleo 0:51

Nueva York / Hong Kong (CNN Business) — Los precios del petróleo continúan con su desplome después de un sorprendente colapso el lunes que vio a los futuros del crudo estadounidense caer por debajo de cero por primera vez en la historia.

El dolor en los mercados petroleros se está trasladando a las acciones, con los índices asiáticos y europeos, y los futuros de acciones estadounidenses, todos en rojo el martes.

Los futuros del petróleo de EE. UU. para entrega en mayo se negociaron por última vez por debajo de US$ 0 nuevamente, después de aparecer brevemente por encima de US$ 1 por barril. El contrato de mayo, que vence el martes, finalizó el lunes a menos US$ 37,63 el barril.

El contrato de junio de West Texas Intermediate, que ahora se comercializa más activamente, se derrumbó más del 11% a US$ 18,14 por barril. Brent, el punto de referencia mundial, también se desplomó casi un 22%, cotizando por última vez a US$ 19,92 por barril.

La pandemia de coronavirus ha provocado que la demanda de petróleo se evapore tan rápidamente que el mundo se está quedando sin espacio para almacenar barriles que nadie quiere. Un nuevo acuerdo hace poco más de una semana entre Arabia Saudita y Rusia, con otros productores, para reducir el suministro en una cantidad récord no ha logrado convencer a los comerciantes de que el exceso de oferta disminuirá pronto.

El mercado probablemente continuará siendo presionado en las próximas semanas, escribió Bjornar Tonhaugen, jefe de mercados petroleros de Rystad Energy, en una nota de investigación el martes. Señaló que los recortes de la OPEP + solo entrarán en vigencia en mayo. Y aunque el grupo acordó reducir la producción de petróleo en cantidades históricas, Tonhaugen dijo que el mercado necesita ver muchos recortes adicionales para dar cuenta de una disminución masiva en la demanda de petróleo.

Las acciones mundiales también registraron grandes caídas el martes. El FTSE 100 cotiza un 1,4% más bajo en Londres. El DAX de Alemania y el CAC 40 de Francia cayeron un 1,8%.

Hang Seng de Hong Kong cayó un 2,2%, mientras que Nikkei 225 de Japón cayó casi un 2%. El Shanghai Composite de China perdió un 0,9%.

Kospi de Corea del Sur cayó casi un 3% y el won cayó hasta un 1,7% frente al dólar estadounidense mientras CNN informaba, citando a un funcionario estadounidense con conocimiento directo, que Estados Unidos está monitoreando inteligencia que sugiere que el líder norcoreano Kim Jong Un está en grave peligro después de someterse a una cirugía previa.

La Casa Azul Presidencial de Corea del Sur dijo en un comunicado proporcionado a periodistas que no tienen nada que confirmar sobre los informes sobre la salud de Kim y que no se han detectado “signos inusuales” dentro de Corea del Norte.

El Kospi redujo las pérdidas para cerrar un 1%. El won también se recuperó un poco, aunque aún fue más débil frente al dólar en comparación con el lunes.

Los mercados regionales solo han valorado “una pequeña reacción a las noticias [de Corea del Norte]”, escribió Jeffrey Halley, analista senior de mercado para Asia Pacífico en Oanda, en una nota de investigación del martes. Pero agregó que si se demuestra que es real “la región está preparada para un período de incertidumbre”.

Los futuros de acciones de EE. UU. revirtieron las ganancias iniciales. Los futuros del Dow perdieron 264 puntos, o alrededor del 1,1%. Los futuros del S&P 500 cayeron un 0,7% y los futuros del Nasdaq cayeron aproximadamente un 0,2%.

El Dow cerró 592 puntos por debajo, o 2,4%, el lunes, marcando el peor día para el índice desde el 1 de abril. El S&P 500 terminó con una caída de 1,8% y el Nasdaq Composite cerró con un 1% de disminución.

– Jill Disis, Julia Horowitz, Anneken Tappe y Matt Egan contribuyeron a este informe.