Gloria Estefan y Melanie C, dos grandes del mundo del entretenimiento, en CNN en Español

Mariela Encarnación conversará con Gloria Estefan en Mariela entre Famosos y Juan Carlos Arciniegas entrevistará a la ex Spice Girl, Melanie C, en Ojo Crítico.

(CNN Español) — El próximo viernes 24 de abril a las 8:00 P.M. y 8:30 P.M. (Hora Miami), CNN en Español presenta los programas Showbiz: Mariela Entre Famosos, conducido por Mariela Encarnación, y Ojo Crítico, presentado por Juan Carlos Arciniegas.

En Showbiz: Mariela Entre Famosos, Mariela Encarnación hablará con la cantante y productora Gloria Estefan sobre cómo está viviendo estos días de cuarentena. La artista le contará también cómo surgió la idea de hacer la versión del éxito “Get on your feet” (Levántate) adaptada a esta pandemia a la que llamó “Put on your mask” (Ponte la mascarilla), con la que promueve el uso de mascarillas para evitar el contagio.

Además, Gloria le cuenta a Mariela lo importante que es para los Estefan como familia y como empresa ayudar a la comunidad durante esta crisis. Gloria y Emilio Estefan siempre han dicho presente en las diferentes crisis que ha sufrido el estado de la Florida, sobre todo la ciudad de Miami en donde residen.

Por otro lado, Juan Carlos Arciniegas nos presenta en Ojo Crítico, a las 8:30 P.M. (hora Miami), una interesante entrevista a Melanie C, la ex “Sporty Spice” del exitoso grupo Spice Girls. La cantante, quien tiene una sólida carrera como solista desde hace más de veinte años, le cuenta a Arciniegas, desde su residencia en Londres, sobre su nueva y muy personal canción “Who I am” (Quién soy). Además, la artista estará contestando las preguntas enviadas por sus seguidores de toda América Latina.

También conoceremos cómo está viviendo esta cuarentena desde Londres.

