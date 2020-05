Los precios del petróleo cayeron a negativo; cientos de compañías petroleras de EE.UU. podrían ir a la quiebra

Conoce a los 5 principales productores de petróleo 1:11

Nueva York (CNN Business) — La industria petrolera estadounidense se enfrenta a un escenario apocalíptico.

La pandemia de coronavirus ha provocado que la demanda de petróleo disminuya tan rápidamente que el mundo se está quedando sin espacio para almacenar barriles. Al mismo tiempo, Rusia y Arabia Saudita inundaron el mundo con un exceso de oferta.

Ese doble cisne negro ha provocado el colapso de los precios del petróleo a niveles que hacen imposible que las compañías estadounidenses de petróleo de esquisto bituminoso ganen dinero. El precio del crudo estadounidense para entrega en mayo se volvió negativo el lunes, algo que nunca había sucedido desde que los futuros del petróleo NYMEX comenzaron a cotizarse en 1983. Fue fácilmente el peor día del mercado del petróleo que se haya registrado.

El crudo estadounidense para entrega en junio todavía se cotiza por encima de US$ 20 por barril, pero incluso eso es desastroso.

“US$ 30 ya es bastante malo, pero una vez que llega a US$ 20 o incluso a US$ 10, es una pesadilla”, dijo Artem Abramov, jefe de investigación de esquisto de Rystad Energy.

Muchas compañías petroleras se endeudaron demasiado durante los buenos tiempos. Algunas de ellas no podrán sobrevivir a esta recesión histórica.

En un entorno petrolero de US$ 20, 533 compañías estadounidenses de exploración y producción petrolera se declararán en bancarrota a fines de 2021, según Rystad Energy. A US$ 10, habría más de 1.100 declaraciones de bancarrota, estima Rystad.

“A US$ 10, casi todas las empresas estadounidenses de exploración y producción que tengan deudas tendrán que presentar el Capítulo 11 o considerar oportunidades estratégicas”, dijo Abramov.

Los recortes de la OPEP no lograron poner fin al pánico

Lo más sorprendente del mínimo histórico en los precios del petróleo es que se produce después de que Rusia y Arabia Saudita acordaron poner fin a su épica guerra de precios luego de que el presidente Donald Trump interviniera. La OPEP + acordó reducir la producción de petróleo en una cantidad récord.

Trump dijo que el acuerdo de la OPEP + salvaría innumerables empleos y la muy necesaria estabilidad de la industria petrolera.

“Esto salvará cientos de miles de empleos energéticos en Estados Unidos“, tuiteó Trump el 12 de abril. “Me gustaría agradecer y felicitar al presidente Putin de Rusia y al rey Salman de Arabia Saudita”.

Sin embargo, el crudo se ha derrumbado, en parte porque esos recortes de producción no se activan hasta mayo. Y la demanda continúa desapareciendo porque aviones, automóviles y fábricas están detenidos por la pandemia de coronavirus.

La esperanza en la industria petrolera es que los precios negativos del lunes sean una casualidad causada por la renovación de los contratos de futuros.

El mínimo histórico en el contrato de mayo viene con un volumen de negociación muy bajo antes del vencimiento del martes. Esto se debe a la preocupación de que no habrá espacio para almacenar los barriles entregados en mayo. Sin embargo, el contrato de junio solo cayó alrededor del 10% a US$ 22 por barril. Y el crudo Brent, el punto de referencia mundial, cayó solo un 5% a US$ 26,50 por barril.

Aún así, los contratos petroleros se renuevan cada mes y no se desploman a registros mínimos históricos.

“Habrá muchas compañías que no sobrevivirán a este declive”, dijo Ryan Fitzmaurice, estratega de energía de Rabobank. “Este es uno de los peores registrados”.

Estrés ‘sin precedentes’ en la industria petrolera

Los signos de estrés abundan en la industria petrolera.

El sector energético del S&P 500 ha perdido más del 40% de su valor este año, a pesar del dramático repunte en el mercado de valores en general durante el último mes.

Noble Energy, Halliburton, Marathon Oil y Occidental han perdido más de dos tercios de su valor. Incluso ExxonMobil, miembro del Dow, ha bajado un 38%.

Whiting Petroleum se convirtió en la primera ficha de dominó en caer cuando la exestrella de esquisto bituminoso solicitó la protección del Capítulo 11 el 2 de abril, pero ciertamente no será la última.

El escenario de US$ 20 de Rystad predice que más de US$ 70.000 millones de deuda de compañías petroleras se reorganizarán en bancarrota, seguidos de US$ 177.000 millones en 2021. Y eso solo representa a las compañías de exploración y producción, no la industria de servicios que proporciona las herramientas y la mano de obra a los perforadores.

La clave será cuánto tiempo los precios del petróleo permanecerán muy bajos. Un rápido repunte en los precios podría permitir a muchas compañías petroleras evitar la bancarrota.

Buddy Clark, copresidente de la práctica de energía en el bufete de abogados Haynes and Boone de Houston, dijo que su firma está “extremadamente ocupada” trabajando en posibles quiebras petroleras. Haynes y Boone se han visto obligados a buscar abogados de otras áreas de la firma para trabajar en el problema del petróleo.

“No creo haber visto algo así en mi vida. No tiene precedentes”, dijo Clark, quien comenzó a trabajar en la industria en 1982.

Clark piensa que a pesar del mayor colapso de los precios, habrá solo – “solo” – 100 declaraciones de bancarrota entre las petroleras en 2020.

“Es difícil creer que 100 declaraciones de bancarrota es la visión optimista. Eso solo es una muestra de dónde nos encontramos”, dijo Clark.

Las liquidaciones podrían estar en camino

Probablemente ya habría más declaraciones de quiebra si no fuera por la extrema volatilidad en los precios del petróleo. Clark dijo que las empresas están teniendo problemas para elaborar planes de reestructuración porque no saben cuál será el precio del producto.

“Irónicamente, el precio más bajo ha retrasado el proceso”, dijo Clark. “Varias compañías pueden haber presentado las solicitudes, pero necesitan volver a la mesa de planeación”.

La perspectiva sombría en la industria petrolera hará que sea muy difícil para las compañías que intentan reorganizarse en los procedimientos de declaración de bancarrota obtener el financiamiento y el apoyo necesarios. Los titulares de deuda que normalmente cambiarían su deuda por acciones pueden no querer esa equidad.

Eso significa que, a diferencia del colapso de 2014-2016, algunas compañías petroleras pueden no sobrevivir por completo.

“El Capítulo 11 requiere que los patrocinadores financieros lo respalden. Puede ver más liquidaciones del Capítulo 7”, dijo Reid Morrison, líder de energía de Estados Unidos en PwC.

El escenario de pesadilla podría presentar oportunidades de compra lucrativas para los jugadores más importantes de la industria. Esto se debe a que las compañías petroleras en apuros, ya sea en bancarrota o previo a ello, se verán obligadas a vender sus propiedades principales, a precios de liquidación. Exxon y Chevron, las grandes empresas de la industria, podrían verse tentadas a realizar adquisiciones.

“Aquellos con balances sólidos podrán aprovechar la situación”, dijo Morrison.

Sin embargo, señaló que las empresas principales serán “cautelosas al apretar el gatillo” en los próximos seis meses porque primero deben defender sus codiciados dividendos.

¿Las siguientes fichas de dominó?

El desplome petrolero ha desencadenado un juego de apuestas sobre qué compañías serán las próximas en sucumbir a la bancarrota. Las compañías más vulnerables son las que acumularon demasiada deuda, enfrentan vencimientos de deuda inminentes y no pueden generar flujo de efectivo para hacer sus pagos de intereses.

Abramov de Rystad dijo que “nadie se sorprendería” si Chesapeake Energy y Oasis Petroleum se vieran obligados a considerar la bancarrota.

Chesapeake suspendió recientemente el pago de dividendos sobre acciones preferentes. El precio de sus acciones se desplomó tan bajo que se convirtió en una división de acciones inversa de uno por 200 para cumplir con los requisitos de intercambio.

La perforadora de esquisto Oasis ha perdido más del 90% de su valor este año. Sus acciones se cotizan por debajo de 30 centavos.

Aunque los perforadores de esquisto estadounidenses se recuperaron del desplome petrolero de 2014-2016, existe la preocupación de que la industria del esquisto pueda tener cicatrices permanentes.

Los inversores ya estaban cansados de los horribles retornos de la industria luego de años de gasto excesivo y exceso de oferta. Y eso fue antes del gran colapso petrolero de 2020.