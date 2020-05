Senado de EE.UU. aprueba alivio de U$ 480.000 millones con fondos para pequeñas empresas, hospitales y pruebas

EE.UU.: Senado aprueba paquete de estímulo a pequeñas empresas 1:22

(CNN Español) — El Senado de Estados Unidos acaba de aprobar un paquete de ayuda de aproximadamente US$ 480.000 millones que incluye cientos de miles de millones de dólares en nuevos fondos para pequeñas empresas afectadas por el brote de coronavirus junto con otras prioridades como dinero para hospitales y pruebas covid-19 ampliadas.

La medida fue aprobada por voto de voz, una medida que brindó a los legisladores la oportunidad de aprobar el acuerdo sin que la mayoría de los senadores necesiten regresar a Washington durante la pandemia.

Después de que el Senado se reunió a las 4 pm ET y antes de la votación, un puñado de senadores, republicanos y demócratas, hablaron en la sala para debatir el acuerdo. El senador republicano Rand Paul criticó el acuerdo. “Me levanto en oposición a gastar US$ 500.000 millones más. Los rescates de virus ya han costado más de US$ 2 billones. Nuestro déficit anual este año se acercará a US$ 4 billones. No podemos continuar en este curso. Ninguna cantidad de dólares de rescate estimulará una economía que está siendo estrangulada por la cuarentena. No es la falta de dinero lo que nos atormenta, sino la falta de comercio. Esta calamidad económica solo se resuelve cuando comenzamos a reabrir la economía”.

Paul dijo que comprende que habría sido difícil para muchos senadores regresar durante una pandemia y por esa razón “no invocó las reglas del Senado para exigir una votación registrada”, pero agregó: “Regresé hoy para que la historia registraría que no todos cedieron a la deuda masiva que está creando el Congreso”.

El senador republicano Mike Lee criticó el proceso para aprobar el proyecto de ley, argumentando que si el Congreso va a legislar durante la pandemia, los miembros deben regresar a Washington. “Esto no es aceptable, no deberíamos aprobar una legislación importante… sin que el Congreso esté realmente en sesión, sin que los miembros estén realmente aquí para discutir, enmendar y considerar la legislación”, dijo.

El precio total de la ley es de aproximadamente US$ 484.000 millones. Autorizará al Programa de Protección de Cheques de Pago para gastar US$ 310.000 millones adicionales. El acuerdo asigna aproximadamente US$ 320.000 millones en total para el programa.

El programa se creó para brindar ayuda a las pequeñas empresas que luchan por el congelamiento económico provocado por la pandemia. Los fondos para el programa se agotaron a principios de este mes, lo que provocó preocupación y protesta por parte de la comunidad de pequeñas empresas. El acuerdo también proporcionará US$ 75.000 millones para hospitales y proveedores de atención médica que se vieron afectados por la pandemia para abordar los gastos de coronavirus y la pérdida de ingresos y US$ 25.000 millones adicionales para facilitar y expandir las pruebas de covid-19.

La próxima vez deberá ser aprobada por la Cámara antes de que pueda pasar al escritorio del presidente. Trump tuiteó en apoyo del acuerdo más temprano en el día, indicando que lo firmará.