Día de la Tierra 2020 en medio de la pandemia: sé bueno con el medio ambiente y contigo mismo

Hay menos contaminación en Europa por la pandemia 0:36

(CNN) — El Día de la Tierra 2020, en el 50 aniversario del nacimiento del movimiento ecologista moderno, será tranquilo.

Para los humanos, al menos, el planeta está esencialmente cerrado este miércoles 22 de abril, debido a la pandemia mundial.

La celebración fue creada en EE. UU. por el exsenador demócrata de Wisconsin Gaylord Nelson para aumentar la conciencia pública sobre los problemas ambientales.

Para 1990, el Día de la Tierra se había globalizado, movilizando a millones de personas en más de 140 países para abordar los problemas ambientales y convertirlos en un movimiento mundial.

Debido a la pandemia de coronavirus, las celebraciones de este año se limitan a nuestro entorno inmediato y virtual.

Aunque este año no podemos celebrar nuestro planeta con plantaciones de árboles comunitarios, limpiezas y visitas a parques nacionales, en algunos países están permitidas algunas actividades al aire libre buenas para el planeta y para tu salud.

Camina o corre por la Tierra

En el Día de la Tierra, si es permitido en tu ciudad, camina o corre por el vecindario. Ve solo y disfruta de tu soledad, disfruta del tiempo para pensar libremente o escucha un podcast. O aprovecha la oportunidad de pasar tiempo de calidad con tus seres queridos y pasea con tu familia y tu perro.

Es seguro hacerlo si te aseguras de “mantenerte alejado de otras personas” fuera de tu familia, dijo el Dr. Daniel Kuritzkes, jefe de la División de Enfermedades Infecciosas del Hospital Brigham and Women’s de Massachusetts.

“La palabra clave es consideración”, agregó Kuritzkes. “La gente necesita ser consciente de su distancia de los demás para ser respetuosos y no abrumarlos, y no hacer que otras personas te apiñen. Si las personas son respetuosas, debería ser bastante simple mantenerse lo suficientemente lejos de otras personas para que realmente no haya riesgo”.

También es bueno para tu salud. Caminar en la naturaleza incluso puede conducir a pensamientos negativos menos repetitivos, según la investigación. Y un estudio de mujeres mayores en EE. UU. encontró que cuanto mayor es el número alcanzado en sus mostradores de pasos cada día, menor es su tasa de muerte prematura.

ESCUCHA: Cómo sigue la cuarentena: más excepciones, pero con aislamiento social

Hacer que tu corazón bombee al caminar puede mejorar tus habilidades de funcionamiento ejecutivo, también concluyó un estudio de 2018. Esas son las habilidades centradas en la parte de tu cerebro que te ayuda a cuidarte y mantenerte al día con las tareas y facturas.

Y caminar a una velocidad decente puede reducir el riesgo de desarrollar presión arterial alta, colesterol y niveles de azúcar en la sangre tanto como correr.

Se ha descubierto que correr reduce el estrés, alivia los síntomas de depresión y mejora la autoestima. La actividad también se ha relacionado con vivir más tiempo al mejorar la salud del corazón y el sueño, y evitar el deterioro cognitivo.

Pero, ¿está bien ir a la playa? ¿Y qué hay del senderismo? En caso de que en tu país esté permitido, si puedes mantener una distancia respetuosa de otras personas y prestar atención a la higiene, ambos son aceptables, dijo Kuritzkes.

Una playa aislada, impopular y poco concurrida es lo mejor. Si caminas por un sendero cercano, mantén la misma distancia de al menos dos metros de distancia de los demás. Lleva desinfectante para manos y toallitas para que si te detienes a comer o te sientas en mesas de picnic y bancos, puedes desinfectar tus manos, sugirió Kuritzkes.

Monta en bicicleta para tener fuerza y buen humor

Ir en bicicleta por tu vecindario, en un sendero o en la ciudad es permisible, ya que “la mayoría de las personas en bicicleta están razonablemente separadas entre sí”, dijo Kuritzkes. Y dado que acelerarías por un camino, no hay muchas oportunidades para transferir el virus al hablar de cerca con las personas.

Solo sé cortés con los que te rodean. Si necesitas detenerte, asegúrate de mantener la distancia adecuada de otros ciclistas o peatones.

MIRA: Cuarentena bajo tierra: encuentran a turistas refugiados en una cueva en la India

Considerando la mejora de la salud, subir a bordo de un vehículo de dos ruedas para hacer ejercicio es fácil para tus articulaciones, por ejemplo, ya que tu peso descansa en tu pelvis y no en tus piernas. El ciclismo es beneficioso para el corazón, el cerebro y los vasos sanguíneos, según la Harvard Medical School. También puede desencadenar la liberación de endorfinas, los químicos del cuerpo para sentirse bien.

Las diferentes fases del pedaleo también te ayudan a desarrollar músculos en los muslos, pantorrillas y caderas. El ejercicio también aumenta la densidad ósea y los músculos más pequeños: utilizas los músculos abdominales para mantener el equilibrio y mantenerte erguido, y los músculos de los brazos y los hombros para sostener y dirigir.

Esos beneficios pueden trasladarse a las actividades cotidianas, mejorar tu equilibrio cuando caminas o te paras y extender tu resistencia.

Mantente en contacto con la Tierra haciendo jardinería

Ve a tu jardín en el Día de la Tierra para mantenerte en contacto con la naturaleza y apreciar lo que extraes de su suelo.

Un estudio encontró que la jardinería puede prevenir la contracción cerebral en adultos mayores. Nuestras habilidades cognitivas, incluido el aprendizaje y la memoria, dependen en parte del tamaño de nuestro cerebro.

La jardinería es buena para la Tierra cuando repones su suelo en forma de composta o cultivas flores de las cuales las abejas pueden rozar por polen y néctar de plantas. Pero también es ventajoso para alcanzar un estado de atención plena.

La terapia hortícola se basa en la idea de que interactuar con las plantas contribuye al bienestar. El cuidado de las plantas puede mejorar tu estado de ánimo, presión arterial, frecuencia cardíaca y niveles de hormonas del estrés. Pero también podemos tener una lección filosófica para aprender de las plantas.

En un artículo de CNN sobre el tema en 2018, la terapeuta hortícola Libba Shortridge describió el ciclo de vida de una semilla a un grupo en Skyland Trail, un centro de tratamiento de salud mental en Atlanta, Georgia.

Al principio, una semilla puede parecer latente y sin esperanza. ¿Qué necesita para crecer? Requiere sol y agua, y paciencia, coraje y confianza de tu parte, por nombrar algunos. Podríamos usar esas cosas mientras navegamos este tiempo inquietante.

LEE: Estos países empezaron a levantar las restricciones instauradas por la pandemia de coronavirus y así lo están haciendo

Disfruta de las cualidades meditativas de la naturaleza

También puedes celebrar el mundo natural bañándote en el bosque.

El término proviene de la palabra japonesa shinrin-yoku, que significa “sumergirse en la atmósfera del bosque”. Desde la década de 1980, los japoneses han manejado los bosques para ayudar a los ciudadanos a relajarse y reducir el estrés.

Los estudios han demostrado que a solo 15 minutos de esta inmersión, los niveles de estrés pueden disminuir mientras que tu ritmo cardíaco y tu presión arterial mejoran. Incluso podrías sentirte menos deprimido, o no tan ansioso, lo cual es considerablemente necesario durante estos tiempos molestos.

Obtener un poco de aire fresco también es una bendición para inculcar el buen comportamiento en los niños. Un estudio reciente encontró que los niños que se sentían conectados con la naturaleza (sentir placer al ver flores silvestres y animales, escuchar sonidos de la naturaleza) tenían más probabilidades de participar en comportamientos que ayudaban a otras personas. También obtuvieron puntajes más altos en una escala de felicidad.

Y si hace buen tiempo, intenta meditar afuera si puedes encontrar un lugar tranquilo. Numerosos estudios refuerzan la gran cantidad de beneficios que la meditación tiene para ofrecer: puede ayudar a mantener tu sistema inmunológico funcionando de manera óptima. Una práctica constante puede ayudarnos a responder mejor a situaciones estresantes al remodelar nuestros cerebros para que sean más resistentes.

En estudios de novatos en meditación, los científicos encontraron una mejora en la región del cerebro que regula las emociones, contribuyendo a un estado de atención plena. La meditación puede incluso retrasar el envejecimiento en tu cerebro.

MIRA: El consejo de un astronauta para controlar la ansiedad por pasar mucho tiempo en confinamiento

Actividades virtuales del Día de la Tierra

También puedes celebrar el aniversario de medio siglo del Día de la Tierra con la ayuda de tu teléfono o computadora.

Mira un documental ecológico en Discovery Channel o Netflix. Durante el resto de la semana, EarthxFilm, una organización ambiental internacional sin fines de lucro que exhibe películas ambientales, está transmitiendo cortos y películas que crean conciencia sobre docenas de problemas ambientales.

También hay una multitud de transmisiones en vivo de animales procedentes de acuarios, zoológicos y santuarios.

La forma en que celebraremos el Día de la Tierra este año puede ser inusual, pero no faltan actividades agradables que sean buenas para tu salud y el planeta y que te mantendrán a salvo durante una pandemia.