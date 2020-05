Las 5 cosas del 22 de abril: Lo que sabemos de la salud de Kim Jong Un 

Las claves del derrumbe del petróleo estadounidense. México lanza la fase 3 en la lucha contra el covid-19: ¿qué significa? Lo que sabemos de Kim Jong Un. Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Las claves del derrumbe del petróleo estadounidense

La caída del precio en el crudo de EE.UU. acarrea múltiples consecuencias económicas, que se suman a los números ya en caída de la economía por la pandemia. El análisis de Gabriela Frías en CNN explica las claves del peor momento para el petróleo estadounidense.

2

Lo que sabemos con certeza sobre Corea del Norte y Kim Jong Un

Samantha Vinograd escribe en esta columna que Kim Jong Un se ha aprovechado de la presidencia de Donald Trump y ha tenido éxito en desestabilizar la Península Coreana. Los informes sobre la salud del líder del “reino ermitaño” siempre deben tomarse con una pizca de sal debido a la falta de fuentes fidedignas de inteligencia, dice la autora.

¿Qué pasa con Kim Jong Un? 0:45

3

México lanza la fase 3 en la lucha contra el covid-19: ¿qué significa?

Con casi 9.000 casos de coronavirus, México lanzó la fase 3 de lucha contra el coronavirus. Así lo informó el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud de México, Dr. Hugo López-Gatell, quien explicó que la medida de sana distancia seguirá vigente hasta el 30 de mayo. A partir del 17 de mayo algunos municipios con bajo nivel de contagios podrían reanudar sus actividades económicas.

SEP: ¿Qué implica la fase 3 por el coronavirus en México? 5:46

4

La nueva amenaza de Trump

El presidente Trump amenaza con imponer nuevas restricciones de inmigración sobre el coronavirus. Pero estos números muestran que los trabajadores nacidos en el extranjero constituyen una gran parte de la fuerza de las industrias que son clave para mantener el país a flote.

EE.UU.: restricciones de inmigración durarán 60 días 1:06

5

Este es el impacto devastador de la pandemia

Los impactos del nuevo coronavirus son extensos e implacables: los hospitales están sobrecargados. El desempleo se ha disparado. La vida diaria está en pausa indefinida. Comprender el saldo del coronavirus es complicado. Su propagación puede no terminar por semanas o meses. Los siguientes números pueden ayudarte a darle sentido. Estas son las formas, en dólares, porcentajes y vidas, en que el coronavirus ha sacado al mundo de su eje.

A la hora del café

Nuevo paquete para ayudar a las pequeñas empresas en EE.UU.

Las negociaciones del Congreso llegaron a un acuerdo, en el Senado, sobre un proyecto de ley que incluye US$ 484.000 millones en nuevos fondos para pequeñas empresas afectadas por el brote de coronavirus.

Michelle Obama, ¿candidata a vicepresidenta?

En una entrevista con uno de los expertos políticos más reconocidos de Pittsburgh, Joe Biden hizo una pequeña noticia sobre su búsqueda de fórmula vicepresidencial. Esto fue lo que dijo sobre la ex primera dama.

Nueva prueba de covid-19 permite a los pacientes recolectar muestras en casa

A medida que continúa la pandemia, la Administración de Medicamentos y Alimentos de EE.UU. autorizó una nueva prueba covid-19. Así funciona.

Cómo este pequeño escarabajo podría ayudar a millones de alérgicos

Un escarabajo al que le gusta masticar las hojas de la planta de ambrosía podría ser un salvador para las personas alérgicas.

Prótesis de silicona de una mujer desvía una bala y le salva la vida

Los médicos creen que una mujer que sobrevivió a una herida de bala de corto alcance en el pecho se salvó debido a sus implantes mamarios de silicona.

La cifra del día

29 millones

La pandemia de coronavirus empujaría a la pobreza a 29 millones de personas en Latinoamérica, dice la Cepal.

La cita del día

“Creí que había muerto y pensé que me estaban arreglando para el entierro”.

Francis Wilson, un hombre de Virginia, de 29 años, pasó 10 días con un respirador y recibió la extremaunción, pero ahora se está recuperando de coronavirus. Esta es su historia.

Este joven estuvo al borde de la muerte por covid-19 3:59

Y para terminar…

Un hombre en Florida aprovechó el talento de sus hijos y su tiempo en cuarentena y formó una banda con ellos

Colt Clark and the Quarantine Kids es una original banda familiar que nació en plena cuarentena. Clark asegura que enseña a sus hijos una nueva canción y en la noche hacen un pequeño concierto. La mamá no canta, pero es la productora de todos los videos.