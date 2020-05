Netflix gana suscriptores gracias a ‘Tiger King’, ‘Love is Blind’ y el coronavirus

Las 5 mejores películas para ver en familia en Netflix 1:13

Nueva York (CNN Business) — Netflix agregó 16 millones de suscriptores en el primer trimestre de 2020, a medida que la pandemia de coronavirus llevó a las personas a quedarse en casa y a consumir series documentales exitosas, como “Tiger King” y reality shows como “Love is Blind”.

La compañía superó sus propias expectativas de crecimiento de suscriptores el martes cuando reportó sus ganancias del primer trimestre.

Netflix ahora tiene 183 millones de suscriptores en todo el mundo.

Las 5 mejores series documentales de Netflix 1:10

El servicio dijo que espera agregar otros 7,5 millones de suscriptores en el segundo trimestre.

Las ganancias de Netflix en el primer trimestre de 2020 aumentaron más del doble, de US$ 344 millones en el trimestre del año anterior a US$ 709 millones. Sus ingresos aumentaron un 28%, a US$ 5.700 millones. El precio de las acciones de Netflix se mantuvo prácticamente sin cambios después de las horas de negociación.

A pesar de su impresionante salto en ganancias y suscriptores, la carta de la compañía a los accionistas fue sombría, enfocándose en la pandemia de coronavirus.

“En nuestros más de 20 años de historia, nunca hemos visto un futuro más incierto o inquietante”, dijo la compañía. “En Netflix, somos muy conscientes de que somos afortunados de tener un servicio que es aún más significativo para las personas confinadas en el hogar y que podemos operar de forma remota con una interrupción mínima en el corto a mediano plazo.

Netflix dijo que, así como su competencia, está “viendo temporalmente mayor visualizaciones y un aumento en el crecimiento de su número de membresías”. Eso, a su vez, podría causar problemas en el futuro, advirtió la compañía.

Las 5 nuevas series de Netflix para esta cuarentena 1:05

“Esperamos que la visualización disminuya y el crecimiento de las membresías se desacelere a medida que finalice el confinamiento en el hogar, lo que esperamos sea pronto”, dijo.

La compañía también habló sobre posibles interrupciones en su negocio, incluida la producción de contenido.

“Cuando se trata de producción, casi todas las filmaciones se han detenido globalmente, con la excepción de algunos países como Corea e Islandia”, dijo Netflix.” Esto ha sido devastador para millones de trabajadores en la industria de la televisión y el cine”.

Dicho esto, Netflix señaló que lanzaría todos los programas y películas que ya estaban programadas para ejecutarse en su segundo trimestre.

“Si bien nuestras producciones se encuentran detenidas en gran medida en todo el mundo, nos beneficiamos de una gran cantidad de contenido que estaba completo y listo para su lanzamiento o en postproducción cuando se detuvo la filmación”, agregó la compañía.

Netflix también compartió los números de audiencia de una de sus series más populares: “Tiger King: Murder, Mayhem and Madness”.

La serie documental, que cuenta la historia de Joseph Allen Maldonado-Passage, también conocido como Joe Exotic, ha sido el éxito de las últimas semanas, generando debates en línea, memes y artículos de opinión.

Sin mencionar una gran audiencia. Netflix dijo que 64 millones de hogares en todo el mundo han visto la serie.

Netflix no es el único servicio que ha recibido un impulso gracias a las personas confinadas en casa.

Disney +, el nuevo servicio de transmisión de Disney, rebasó la marca de 50 millones de suscriptores a principios de este mes, lo que lo coloca a una distancia sorprendente de sus objetivos a largo plazo.

“Estoy muy impresionado con la ejecución de Disney +”, dijo el martes Reed Hastings, director ejecutivo de Netflix, en la llamada posterior a las ganancias de la compañía. “Nunca había visto una ejecución tan buena del titular para aprender algo nuevo y dominarlo … Me quito el sombrero ante ellos”.