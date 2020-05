OPINIÓN | El mayor acto de amor patriótico

Así se ve una protesta con distanciamiento social 1:03

Nota del editor: David M. Perry es periodista e historiador. Es asesor académico senior en el departamento de historia de la Universidad de Minnesota. Sígalo en Twitter. Las opiniones expresadas aquí son propias del autor.

(CNN) — En los últimos días en todo el país, un pequeño número de manifestantes, organizados por (entre otros) una serie de grupos de derecha bien financiados y promovidos por tuits del presidente Trump, se presentaron para pronunciarse contra las medidas de distanciamiento social. Algunos portaban banderas confederadas o armas automáticas o letreros que indicaban su filiación con la ideología antivacunación o las teorías de la conspiración. Se escucharon coros como: “Necesito un corte de pelo” y “Odio tener que tomar dos tés helados para llevar“, el último de un hombre que echa en falta poder tomarse gratis, todas las bebidas que quiera sentado en un restaurante.

Estos gritos angustiados son nada en comparación con el “libertad o muerte” de Patrick Henry, pero los hombres blancos con armas de fuego que marchan por las calles siempre generan la atención de los medios. Sería fácil ver las imágenes y pensar que somos una nación amargamente dividida. De hecho, rara vez hemos estado más unidos. La mayoría silenciosa de los estadounidenses, a un gran costo financiero y emocional, se queda en casa.

Esta gran mayoría está haciendo algo increíble en este momento. Por importantes márgenes, según datos recientes del Centro de Investigaciones Pew, los estadounidenses apoyan el distanciamiento social y están preocupados porque los estados estén siendo presionados para levantar las restricciones demasiado pronto. La distancia social es el acto cívico más impresionante que he visto en este país.

El abrumador compromiso colectivo con el distanciamiento social revela un impulso patriótico hacia el bien común. Eso de no hacer nada, que ocurre en ausencia y soledad, por lo que es fácil pasarla por alto, especialmente cuando cada uno de nosotros trata de descubrir cómo pasar cada día. Además, las cargas que enfrentamos al distanciarnos no son parejas, ya sea por la pobreza, la falta de libertad de movimiento en las comunidades, innumerables formas de discriminación, las situaciones dentro de nuestras casas, si tenemos casa. Pero la mayoría de nosotros estamos haciendo lo que podemos. Principalmente escuchamos a nuestros mejores líderes y a los científicos.

Una parte de mí sinceramente no creía que lo teníamos en nosotros. Estados Unidos siempre ha sido muy egoísta conmigo, una sociedad intencionalmente estructurada en torno a la priorización de los derechos individuales sobre el bien colectivo. Nuestra insistencia en los derechos individuales no es del todo mala: ha promovido la innovación y protegido nuestro derecho a disentir. Aún así, como un niño de los 80, a menudo conocida como la década de la avaricia, siempre me ha preocupado que la “generación yo” haya ganado. Desde entonces, los perdedores entrando en los años 1990 y 2000, han incluido la red de seguridad social, la regulación ambiental, los esfuerzos contra la pobreza, la educación pública y el acceso a la atención médica.

Sin embargo en estos días, como soy testigo del espíritu de sacrificio colectivo, creo que podríamos cambiar las trayectorias como país. Podría arriesgarme a adivinar que algunos de los hombres que marchan con armas piensan de manera similar, y eso los asusta.

Un secreto para esta unidad ha sido el liderazgo efectivo a nivel estatal, aunque quizás mi optimismo aquí esté sesgado por el enfoque sin sentido y proactivo de los gobernadores demócratas y republicanos en el recién formado Pacto del Medio Oeste. Entre las lecciones que espero que los estadounidenses aprendan de esta crisis es que las elecciones estatales y locales realmente importan. Mi gobernador, Tim Walz, un exprofesor de estudios sociales y entrenador de fútbol, probablemente poco conocido a nivel nacional, desde el comienzo ha consultado con calma a los expertos, ha comunicado los hechos claramente a la población, y tiene un mensaje coherente: el distanciamiento social está funcionando. La tasa de infección per cápita de Minnesota es la más baja de la nación. Está bien ir a pescar, pero relajar el distanciamiento social demasiado pronto desbarataría todo nuestro éxito y haría que nuestros sacrificios no hayan valido la pena.

Los sacrificios no son insignificantes, aunque muchas de las formas en que se distribuye el dolor tienen más que ver con las opciones políticas para proteger a las grandes corporaciones que a las pequeñas empresas o estadounidenses de a pie. También me preocupa la catástrofe de salud mental que se avecina, tanto para niños como para adultos, tanto para las personas como yo que ya estaban luchando contra la depresión y la ansiedad, como para aquellos que experimentan nuevos traumas por aislamiento, abuso, privación o negligencia. En el futuro, la resiliencia requerirá ocuparse de los vulnerables en lugar de confortar a los que ya son ricos.

Al mismo tiempo que las protestas se iban intensificando en todo el país, estaba limpiando mi garaje, celebrando la tradición de Minnesota de drenar el gas del quitanieves, soplar todas las hojas de otoño de las esquinas y preparar la cortadora de césped. La nieve de abril (hasta el momento) se había derretido y la temperatura estaba por encima de los 60 grados, aunque el viento todavía tenía un toque invernal.

Los vecinos pasaban, solos o en pequeños grupos, con muchos niños en bicicleta y perros encantados de tener a sus dueños cerca tanto tiempo. Nos saludamos, desde lo alto de la empinada pendiente de mi camino de entrada (la razón por la que compré ese quitanieves), mientras caminaban por la calle. Las conversaciones fueron breves, pero la calidez entre nosotros se sintió genuina y, a menudo, sorprendentemente vulnerable. Charlamos sobre nuestras vidas durante este tiempo extraño y aterrador, nos preguntamos cómo estábamos resistiendo, esperando un futuro mejor cuando el tratamiento y la vacuna estén disponibles, ofreciendo lo que parecían ser genuinas expresiones de apoyo mutuo.

Mis vecinos están divididos, o al menos diferenciados, por raza, género, religión y política. El distanciamiento, irónicamente, nos ha hecho más visibles para cada uno y ha hecho tangibles los lazos que mantienen unidas a nuestras comunidades. La distancia puede no ser un acto de heroísmo, pero es un acto de amor.