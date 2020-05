Virus y otros gérmenes: ganar una guerra interminable

Nota del editor: Joel Mokyr es profesor de las cátedras de Arte y Ciencias Robert H. Strotz y de Economía e Historia de la Universidad Northwestern. Su libro más reciente es “A Culture of Growth”, publicado por Princeton University Press, en 2016. La Real Academia Holandesa de Ciencias le otorgó el Premio Bienal de Heineken por su logro en ciencias históricas, y el Premio Balzan de Historia Económica. Las opiniones expresadas en este comentario son suyas. Ver más opinión en CNNE.COM/OPINION.

(CNN) — Los humanos estamos en guerra con una forma de vida extraña y hostil. Y no, esta no es “La guerra de los mundos”, es una guerra que hemos estado librando desde el comienzo de la historia, y mucho antes también.

La historia humana puede describirse como una lucha eterna entre las personas y los patógenos microscópicos, como nos enseñó el autor e historiador William McNeill hace una generación. Estamos tratando con un conjunto de enemigos mortales, obstinados y proteicos. Algunos son virus, algunos son bacterias y otros son parásitos. Cada uno es diferente en cómo nos enferman y en el modo en que luchamos contra ellos.

En 2020, la raza humana parece vulnerable. Las cadenas de suministros mundiales y los viajes provocan que los brotes en un lugar se propaguen por todo el mundo en días, no en décadas como en el pasado. Nuestra economía es una máquina altamente sofisticada que tiene dificultades para hacer frente, a corto plazo, con los desastres que pocos vieron venir.

Hay buenas razones para pensar que la economía no se recuperará por completo hasta que hayamos desarrollado una vacuna efectiva, y luego aumentemos su producción a las cientos de millones de dosis que necesitamos en Estados Unidos, y miles de millones en todo el mundo. Eso podría llevar muchos meses, quizás incluso algunos años. El costo económico es nada menos que alucinante y las consecuencias sociales podrían ser escalofriantes.

Sin embargo, por terrible que parezca, dada la cifra de muertos, desde una perspectiva de mucho tiempo, si el covid-19 tuvo que golpearnos, quizás 2020 haya sido el mejor momento. Al menos medimos la duración de la devastación en meses y no en décadas. En el pasado, no tuvimos tanta suerte.

La peste bubónica apareció en Europa en 1347, mató a aproximadamente a un tercio de la población y permaneció allí durante siglos, y en Asia incluso más tiempo. Las enfermedades infecciosas acabaron con gran parte de la población del continente americano después de que aparecieron los europeos. La viruela devastó a una enorme porción de la humanidad durante siglos antes de que se descubriera una vacuna efectiva en 1796.

El cólera aterrorizó a muchos de los centros urbanos del siglo XIX hasta que su portador fue entendido y vencido. Incluso todavía busca (y a veces encuentra) oportunidades para levantar su fea cabeza. La polio, el gran temor de los años treinta y cuarenta, tardó mucho en ser conquistada por el genio de Jonas Salk y Albert Sabin. Incluso con el VIH-SIDA, que ahora está bajo control, tuvieron que pasar 15 años desde el momento en que se reconoció por primera vez hasta que comenzó a desvanecerse lentamente en 1996.

La guerra de las personas contra los patógenos malignos no ha terminado y nunca lo hará. Pero esto sorprenderá a muchos lectores: el covid-19 es una acción de retaguardia. En el siglo XX, el porcentaje de personas que murieron de enfermedades infecciosas disminuyó a una pequeña fracción de lo que había sido en 1900 (en EE.UU. se desplomó de casi 800 a aproximadamente 60 por cada 100.000, en 1996, lo que significa una disminución del 92,5%).

Una mirada a los datos de mortalidad -por causa- del siglo XX revela dos cosas. Primero, que la mortalidad por enfermedades infecciosas ya desde hace mucho tiempo disminuyó abruptamente: las principales causas de muerte en 1900 fueron las enfermedades infecciosas, mientras que en 2019, las causas no infecciosas dominaron y las enfermedades contagiosas fueron relegadas. En segundo lugar, las enfermedades infecciosas no desaparecieron por completo y fueron mortales en sus regresos temporales de 1918 (gripe española) y durante la década de 1980 (VIH).

Al final, veremos que el covid-19 se une a la viruela, al sarampión, al cólera, a la tuberculosis y a la peste bubónica en el cementerio de los patógenos derrotados. La malaria aún no está allí, pero Bill y Melinda Gates están en el tema. No todas esas enfermedades se han eliminado por completo. Pero cuando reaparecen, generalmente se debe a errores no forzados de la humanidad.

La razón es totalmente obvia: a diferencia de nuestros antepasados, sabemos quiénes son los enemigos. Piense en las enfermedades infecciosas como una banda tenaz de asesinos que nunca desaparece del todo, sino que se vuelve inactiva, solo para aparecer una y otra vez, inesperadamente, con una apariencia distinta.

Por ejemplo, zika, ébola y gripe porcina. Son organismos sin conciencia programados por la evolución para multiplicarse rápidamente y extenderse si pueden: biología sin sentido impuesta en un mundo integrado. No podemos defraudar a nuestros protectores como lo hacemos, porque no hay dos pandemias iguales. La forma en que funciona es que les arrojamos cosas que funcionan por un tiempo, luego necesitamos recalibrar. Pero gracias a la ciencia moderna, estamos mejorando cada vez más esta recalibración. Entonces, aunque la guerra no tiene fin, hay pocas dudas de que los humanos están ganando; nosotros tenemos conocimiento, ellos tienen evolución. Apuesta por el conocimiento.

La respuesta científica al covid-19 ha sido increíblemente rápida. En cuestión de semanas, los científicos habían secuenciado su genoma y están buscando sus vulnerabilidades activamente.

Es cuestión de (históricamente hablando) un corto tiempo hasta que los encontremos. Es más, el covid-19 está sirviendo como un “dispositivo de enfoque”: de repente, científicos de muchas tendencias se están concentrando en un solo tema.

La historia está llena de ejemplos en los que la sociedad “reconoce” un problema urgente y se concentra en resolverlo. Como el escritor del siglo XVIII, el Dr. Samuel Johnson, dijo memorablemente: “Depende de ello, señor, cuando un hombre sabe que será ahorcado en una quincena, concentra su mente maravillosamente”. Uno piensa en la necesidad urgente de los marineros del siglo XVIII de determinar la longitud en el mar, la necesidad apremiante que los alemanes tenían de nitrógeno en vísperas de la Primera Guerra Mundial o los esfuerzos concentrados realizados en el Proyecto Manhattan.

Los mejores y los más brillantes están pensando en combatir al covid-19: encontrar pruebas baratas y confiables y, al final, el santo grial, una vacuna. Mientras los políticos se pelean y se señalan unos a otros, los investigadores colaboran, comparan y se comunican.

Los científicos están trayendo al campo de batalla un conjunto de armas que habrían aturdido las mentes de Edward Jenner y Louis Pasteur: tienen virología molecular e inmunología avanzadas, genómica computacional, tecnología de edición de genes, modelos epidemiológicos sofisticados, herramientas sin precedentes para almacenar y analizar enormes bancos de datos y microscopios ultrapotentes para echar un vistazo a cosas extremadamente pequeñas.

Su arsenal aún está lejos de ser perfecto y nos estamos volviendo dolorosamente conscientes. Pero es mucho mejor de lo que tenían mientras luchaban contra la gripe mortal de 1918, que mató posiblemente a 100 millones de personas en todo el mundo. La identificación del virus de la gripe como la causa inmediata de esa epidemia no ocurrió hasta la década de 1930. Los coronavirus humanos se identificaron a mediados de la década de 1960.

Este es un momento difícil para la humanidad a escala global. La tristeza es natural e inevitable. Pero debemos tener en cuenta que el tipo de mundo económico que hemos construido, basado en el conocimiento y la investigación, apuntará el poder de su poderosa artillería sobre este virus y, más temprano que tarde, también lo destruirá. Hasta que llegue el próximo.