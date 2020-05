Oppenheimer Presenta entrevista a Sebastián Piñera, presidente de Chile

Piñera: Esto durará mucho tiempo 1:05

(CNN Español) — Este domingo 28 de abril a las 8:00 p.m. hora de Miami, el periodista Andrés Oppenheimer conversará con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, en una nueva emisión de Oppenheimer Presenta.

En esta ocasión, Oppenheimer abordará temas relacionados con la crisis que atraviesa el país y el mundo, a raíz de la rápida expansión del covid-19, así como los retos que afronta la economía ante esta situación.

Con respecto al avance de la pandemia y los más de 11.812 casos registrados en Chile y más de 165 fallecimientos, Piñera explica la metodología implementada para conocer a tiempo quiénes corren más riesgo de contagio, según sus anticuerpos: “Hemos ideado esta metodología que consiste en aplicar, no el test que nos permite detectar a los enfermos, sino los test rápidos que identifican una inmunoglobulina que puede ser C o G que lo que muestra es que esa persona tiene o no tiene los anticuerpos que se generan cuando el cuerpo enfrenta la enfermedad del coronavirus”.

Asimismo, habla de cómo será el proceso de regreso a la normalidad, y cómo la sociedad tendrá que adecuarse a una nueva forma de convivir. “La nueva normalidad va a ser que vamos a tener que acostumbrarnos a vivir con el virus entre nosotros y al mismo tiempo seguir trabajando, seguir produciendo y satisfaciendo las necesidades básicas”.

Sobre la crisis petrolera, Piñera aseguró: “Partamos por Venezuela, que tiene que enfrentar la crisis del coronavirus y la crisis del petróleo. El petróleo ha estado todavía con precios negativos y hay que pagar para que a uno le entregue el petróleo. O mejor al revés, hay que pagar para que a uno le reciban el petróleo”.

La entrevista completa en Oppenheimer Presenta se transmite el domingo 28 de abril, a las 8:00 P.M., hora de Miami, por CNN en Español.

