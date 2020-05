Trump miente al decir que estaba siendo ‘sarcástico’ cuando habló de inyectar desinfectante

Trump dijo que fue "sarcástico" sobre inyectar desinfectante 0:33

(CNN) — El presidente de EE.UU. Donald Trump mintió el viernes cuando dijo que estaba siendo “sarcástico” cuando les pidió a expertos médicos el jueves que investigaran la posibilidad de inyectar desinfectante como tratamiento para el coronavirus.

Los médicos y la compañía que fabrica Lysol y Dettol advirtieron que inyectar o ingerir desinfectantes es peligroso. Pero cuando se le preguntó a Trump sobre los comentarios durante la firma de un proyecto de ley el viernes, dijo: “Estaba haciendo una pregunta sarcásticamente a periodistas como usted para ver qué pasaría”.

Luego sugirió que estaba hablando de desinfectantes que se pueden frotar con seguridad en las manos de las personas. Y luego volvió a la explicación del sarcasmo, diciendo que “estaba preguntando de manera sarcástica, muy sarcástica, a los reporteros en la sala sobre el desinfectante en el interior”.

Un periodista señaló que había pedido a sus expertos médicos que lo investigaran. Trump respondió: “No, no, no, no, les pedí que averiguaran sobre el sol y el desinfectante en las manos, de si el sol nos puede ayudar o no”.

Primero los hechos: Trump no estaba siendo “sarcástico” el jueves cuando planteó la posibilidad de inyectarse desinfectante. Simplemente no había indicios de que estuviera hablando de algo menos que serio. También se equivocó el viernes cuando negó haber pedido a los expertos médicos que “verificaran” la idea de las inyecciones desinfectantes; los estaba mirando en ese momento. Y no mencionó las manos durante sus comentarios del jueves.

Esto es lo que Trump dijo el jueves mientras miraba en dirección a la coordinadora de respuesta al coronavirus, la Dra. Deborah Birx, y al funcionario científico del Departamento de Seguridad Nacional, Bill Bryan: “Y luego veo el desinfectante, que lo elimina en un minuto. Un minuto. Y de alguna manera podemos hacer algo así, mediante inyección en el interior o casi una limpieza. Porque ves que entra en los pulmones y hace un gran número en los pulmones. Entonces sería interesante comprobar eso. Entonces, eso, tendrán que recurrir a médicos. Pero suena, me parece interesante”.

Qué paso el jueves

Bryan, subsecretario interino de ciencia y tecnología del Departamento de Seguridad Nacional, describió las pruebas en las que dijo que desinfectantes como el cloro y el alcohol isopropílico rápidamente mataron el coronavirus en las superficies. Bryan también habló sobre cómo el virus se vio afectado negativamente por la exposición a los rayos UV y las temperaturas más altas.

Trump primero habló sobre la posibilidad de usar la luz como un tratamiento para las personas que ya tienen el coronavirus, reflexionando que una “luz muy poderosa” podría usarse para “golpear el cuerpo” o ser llevado “dentro del cuerpo… ya sea a través del piel o de alguna otra manera”. Trump dijo que Bryan había dicho que iba a “probar eso”. (Los expertos dijeron que esta idea no tiene sentido; cuando Trump le preguntó a Birx si había oído hablar del uso de calor o luz relacionado con el virus, ella respondió: “No como un tratamiento”).

Bryan dijo que “llegaría a las personas adecuadas” que podrían hacer las pruebas. Trump luego comenzó sus comentarios sobre el desinfectante, que concluyó diciendo “me parece interesante”.

Un periodista le recordó el viernes que había estado mirando a Birx cuando hizo estos comentarios el jueves, Trump dijo que estaba mirando a Bryan, Birx, pero también a “algunos de los reporteros”. De hecho, el video muestra que estaba mirando en la dirección de Birx y Bryan para casi la totalidad de sus reflexiones sobre desinfectantes, mirando hacia los periodistas solo muy brevemente.

Más tarde en la sesión informativa del jueves, cuando un periodista le preguntó a Bryan si había algún escenario en el que los limpiadores domésticos pudieran inyectarse en una persona, Bryan dijo: “No, estoy aquí para hablar sobre los hallazgos que tuvimos en el estudio. No haremos eso dentro de ese laboratorio y nuestro laboratorio”. Trump luego intervino: “No sería a través de la inyección. Estamos hablando de casi una limpieza, esterilización de un área. Tal vez funcione, tal vez no funcione. Pero ciertamente tiene un gran efecto si es en un objeto estacionario”.

Entonces: Trump puede argumentar que retiró sus comentarios durante la sesión informativa. Pero incluso en este seguimiento más cauteloso, no ofreció ninguna indicación de que hubiera sido algo menos que completamente serio.

Giro en la posición de la Casa Blanca

La declaración inicial de la Casa Blanca el viernes sobre los comentarios sobre desinfectantes no decía que el presidente había sido sarcástico. Solo alegaba que los medios lo habían sacado de contexto.

Trump tiene historial de afirmar falsamente que comentarios serios pero controvertidos habían sido sarcasmo. Por ejemplo, ha insistido en que su famosa solicitud de 2016 “Rusia, si estás escuchando”, para que Rusia le ayudara a obtener los correos electrónicos de Hillary Clinton, era “sarcástico” y hacía una “broma”.