Cómo “La Casa de las Flores” llevó a Paulina de la Mora a ser un ícono pop mexicano

(CNN Español) — “Los secretos de la familia De la Mora se han gestado durante años y además de continuar la historia de Paulina, Julián y Elena, la temporada final de ‘La Casa de las Flores’ incluirá un viaje al pasado, donde se inició la amistad de Virginia, Ernesto, Carmela y Salomón, en la década de los setenta, así como los oscuros secretos y crímenes que persiguen a los miembros de la familia en el presente”.

Así es como Netflix define a la tercera temporada de una de las series que se ha convertido en el gusto de la audiencia, no solo en México y América Latina, sino en el mundo entero. Hablamos con su director, Manolo Caro, y con la actriz Isabel Burr, quien da vida a la joven Virginia de la Mora.

Zona Pop

¿Te imaginaste el éxito que iba a tener la serie cuando la estabas escribiendo?

Manolo Caro

“No, jamás lo imagine, jamás lo visualicé y qué bueno que no lo hice porque la hubiera pasado muy mal. Creo que el éxito me ha agarrado por sorpresa y eso ha sido lo más bonito de este proyecto. Los personajes entraron en los hogares de muchos países, no solo de México y es tan así que Paulina de la Mora ya es un referente de la cultura pop mexicana de nuestro tiempos”.

“Me gusta mucho hablar de la doble moral, la doble moral que hay en la sociedad. A veces decimos algo, hacemos otra y actuamos de otra manera. En esta temporada se puede ver muy claro en el personaje de Virginia de la Mora porque vemos a una chica joven con muchas ganas de experimentar y de abrirse al mundo y si recapitulamos y vemos a la Virginia de la Mora de la primera temporada, la sociedad la cambió mucho. Esta cosa de querer encasillarnos, de meternos en una caja y decirnos que esto es malo y esto es bueno. Eso es lo que critica la tercera temporada de ‘La Casa de las Flores'”.

Sin duda, Virginia de la Mora -interpretada en la primera temporada por la actriz Verónica Castro- se volvió la consentida de la audiencia por su forma de ser, la divertida, la madre protectora de su familia, entre otras características. “Virginia representa esa parte opresora de la sociedad que a su vez, quiere acabar con ello. Yo creo que Virginia lo que más quiso en su vida fue proteger a sus hijos, que sus hijos no sufrieran y les hizo mucho daño, por no quererles hacer daño”, asegura Caro.

Por su parte, la actriz Isabel Burr, quien interpreta en esta tercera temporada a Virgina de la Mora, asegura que desde un principio tenía muy claro que iba a ser una presión muy grande: “Fue un reto empezar a crear a este personaje de Virginia de la Mora porque Verónica (Castro) le dio un toque muy especial, con la miradita tan emblemática, la sonrisita, incluso el lenguaje tan pausado. Es viajar a 1979 para conocerla y saber qué fue lo que le pasó y que decisiones tomó para convertirse en la Virginia de la primera temporada”.

Zona Pop

¿Cómo fue trabajar con Manolo, cómo fue darle vida a un papel tan icónico y ver cómo era este personaje antes de la primera temporada?

Isabel Burr

“Manolo es un gran director y tenía muy claro cómo quería contar esta historia. No fue nada fácil irnos atrás en el tiempo. Tenía muy claro cómo contar la historia de estos personajes, no solo el de Carmelita, sino también el de Ernesto y el de Salo. Manolo es un perfeccionista, y lo más padre de su humor negro es que disfruta tanto su trabajo, como niño chiquito en el set, riéndose y pasándosela bien y hace que todo el crew se la pase como en casa. Es un hombre con una creatividad, humor y ocurrencias”.

Zona Pop

Manolo, ¿te imaginaste el éxito en que se iba a convertir Paulina de la Mora, ya que hoy en día muchas mujeres hablan como ella?

Manolo Caro

“No, yo creo que ni Cecilia ni yo lo imaginamos y es una gran sorpresa. La gente se engancha mucho en la voz de Cecilia, pero lo que más les gusta de Paulina es que sin duda alguna, es una mujer que no discrimina, que se lleva con las drags, con Delia, con sus hermanos, no tiene ningún tipo de prejuicios. La gente tiene ganas de romper esas barreras y darse cuenta que los prejuicios nos han hecho mucho daño como sociedad”.

Una de las frases más memorables de la primera temporada fue la que dijo el personaje de Virginia de la Mora a sus hijos: “Esto no es una telenovela”, pero viendo como espectador, las tres temporadas, tienen todo para serlo: intrigas, mentiras, pasión, romance y misterio. ¿Qué le faltó incluir a Caro una vez que finalizó el rodaje? “Nada. Me encanta que la gente la vea como una telenovela porque es la reinvención de la telenovela. Es un melodrama y yo crecí viéndolos, crecí viendo telenovelas y me encanta ser parte de este fenómeno que ha dado tantas satisfacciones a la cultura pop de América Latina. ‘La Casa de las Flores’ es una telenovela con temas actuales”.

¿Quién es quién en esta tercera temporada?

Virginia de la Mora (Década de los 70) – Isabel Burr

Victoria (Década de los 70) – Rebecca Jones

Victoria actual – Isela Vega

Carmelita (Década de los 70)) – Ximena Zariñana

Pato – Christian Chávez

Salomón (Década de los 70) – Javier Jattin

Ernesto (Década de los 70) – Tiago Correa

