Hospitales de Nueva York estudian medicamento común para la acidez estomacal como tratamiento para covid-19

(CNN) — Hospitales de Nueva York están administrando medicamentos para la acidez estomacal a los pacientes de covid-19 para ver si ayudan a combatir el virus, según el médico que comenzó el ensayo.

Los resultados preliminares del ensayo clínico de famotidina, el ingrediente activo de Pepcid, podrían aparecer en las próximas semanas, dijo el Dr. Kevin Tracey, presidente de los Institutos Feinstein de Investigación Médica en Northwell Health, que administra 23 hospitales en la ciudad de Nueva York.

Hasta ahora, 187 pacientes se han inscrito en el ensayo clínico, y Northwell finalmente espera inscribir a 1.200, dijo.

“Hay muchos ejemplos en la historia de la medicina en los que un medicamento diseñado para un propósito resulta tener un efecto en otra enfermedad”, dijo Tracey.

Dijo que si la famotidina funciona, y eso es muy importante en este momento, sería fácil usarla a gran escala.

“Es genérico, abundante y económico”, dijo.

Pero subrayó que podría no funcionar.

“No sabemos si tiene algún beneficio. Realmente no. Juro que no”, dijo. “La gente espera algo. Pero tenemos que hacer este ensayo clínico”.

También subrayó que los pacientes en el estudio están en el hospital tomando megadosis por vía intravenosa, dosis aproximadamente nueve veces más de lo que alguien tomaría normalmente para la acidez estomacal.

“No debes ir a la farmacia y tomar un montón de medicamentos para la acidez estomacal”, dijo.

Aprendiendo de los medicamentos de los pacientes chinos

Tracey y sus colegas tuvieron la idea de estudiar la famotidina después de que se observó que a algunos pacientes en China que tomaban el medicamento les fue mejor que a los pacientes que no lo tomaron.

Dijo que aún no se han publicado estudios sobre los pacientes chinos, pero que el Dr. Michael Callahan, un especialista en enfermedades infecciosas del Hospital General de Massachusetts que trabajó con pacientes con coronavirus en China, observó que algunas personas con ingresos más bajos sobrevivían por más tiempo que sus contrapartes más ricas que también tenían acidez estomacal.

Cuando Callahan y los médicos chinos miraron más de cerca, descubrieron que muchas de las personas con ingresos más bajos tomaban famotidina, mientras que los pacientes más ricos tendían a tomar un medicamento diferente y más caro.

“Los campesinos pobres realmente parecían tener buenos resultados con la famotidina”, dijo Tracey. “Hay muchas anécdotas que nos dan algo de esperanza”.

Callahan no pudo ser contactado para hacer comentarios.

El estudio de famotidina se informó por primera vez en la revista Science.

Tracey dijo que además de la observación en pacientes chinos, Alchem Laboratories, con sede en Florida, utilizó un modelo de computadora para hacer una lista de medicamentos existentes que podrían combatir el coronavirus, y la famotidina apareció cerca de la parte superior de la lista.

Dijo que eso se debe a que, en teoría, la estructura de la famotidina es tal que podría detener la replicación del virus, de la misma manera que los inhibidores de la proteasa, que se usan para tratar el VIH, detienen ese virus.

Preocupaciones sobre la escasez de famotidina

En el ensayo de Northwell, todos los pacientes están tomando hidroxicloroquina.

Tracey dijo que cuando el estudio comenzó a principios de abril, los médicos y los pacientes insistían en usar hidroxicloroquina y, de hecho, se convirtió en el estándar de atención.

El presidente Trump ha promocionado con frecuencia la droga como un “punto de inflexión” en la lucha contra el virus, aunque estudios recientes han sugerido que no ayuda.

“Debes ser justo con las personas: están leyendo el periódico y escuchando las noticias de que la hidroxicloroquina funciona y miran a su esposa o abuela o hijo moribundo y quieren probarlo y cómo podríamos decir que no? ¿Qué tipo de persona diría que no?”, dijo Tracey.

La mitad de los pacientes en el estudio recibirá famotidina además de hidroxicloroquina. La otra mitad recibirá solución salina intravenosa como placebo, lo que no tiene ningún efecto.

La hidroxicloroquina podría no usarse en el estudio en el futuro, ya que la semana pasada, la Administración de Alimentos y Medicamentos de EE. UU. (FDA, por sus siglas en inglés) advirtió contra su uso para el coronavirus debido a los posibles efectos secundarios.

Tracey dijo que la junta independiente que monitorea el ensayo tomará la decisión sobre si continuará incluyendo hidroxicloroquina en el estudio.

Agregó que Northwell mantuvo el estudio en silencio hasta ahora debido a la experiencia con los médicos que se apresuraron a poner a los pacientes en hidroxicloroquina. No quiere esa misma fiebre por la famotidina intravenosa: no está claro si funciona, y si hay una fiebre por el medicamento, su equipo de investigación podría no tener suficiente para sus sujetos de estudio.

También le preocupa que las personas que no tienen acidez estomacal corran a las tiendas a comprar píldoras de famotidina, convencidos erróneamente de que les ayudará contra el coronavirus.

Eso podría dejar a los pacientes con acidez estomacal en la estacada, especialmente desde que la FDA retiró Zantac, un medicamento diferente para la acidez estomacal, del mercado a principios de este mes debido a una posible contaminación.

Dijo que estas son preocupaciones inusuales en un momento inusual.

“Esa es la realidad de tratar de hacer lo correcto en una pandemia. Es muy, muy difícil”, dijo.

