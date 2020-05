“La cadena de suministro de alimentos se está rompiendo”, dice la empresa Tyson Foods mientras varias plantas cierran

"La cadena de suministro se está interrumpiendo," dice Tyson Foods. 1:23

Nueva York (CNN Business) — Tyson Foods advirtió que “millones de libras de carne” desaparecerán de la cadena de suministro a medida que la pandemia de coronavirus ha llevado a las plantas de procesamiento de alimentos a cerrar, lo que provocará una escasez de productos en las tiendas de comestibles en todo el país.

“La cadena de suministro de alimentos se está rompiendo”, escribió el presidente de la junta, John Tyson, en un anuncio de página completa publicado el domingo en The New York Times, The Washington Post y Arkansas Democrat-Gazette.

Los granjeros estadounidenses no tienen ningún lugar para vender su ganado, dijo.

“Habrá un suministro limitado de nuestros productos disponibles en los supermercados hasta que podamos reabrir nuestras instalaciones que están actualmente cerradas”, escribió Tyson.

Tyson Foods, que emplea a aproximadamente 100.000 trabajadores, cerró sus plantas de carne de cerdo en Waterloo, Iowa, y Logansport, Indiana, la semana pasada para que los trabajadores en esas instalaciones puedan hacerse la prueba del coronavirus.

El cierre de la planta de Waterloo se produjo después de semanas de presión pública. La producción ya se había desacelerado allí porque muchos de sus 2.800 trabajadores habían estado reportándose enfermos, y las autoridades de salud locales vincularon la planta de Tyson con 182 casos de coronavirus, casi la mitad del total del condado.

CNN habló recientemente con tres empleados que trabajan en las instalaciones que expresaron su preocupación constante de que no se hizo lo suficiente para protegerlos del covid-19. Un trabajador dijo que era casi imposible practicar el distanciamiento social dentro de las instalaciones.

Cuando CNN le preguntó a Tyson Foods sobre esas afirmaciones, la compañía dijo que las plantas se desinfectaban a diario. Y Tyson, el presidente, escribió en el anuncio del domingo que la compañía ha tomado medidas para proteger a sus trabajadores, incluyendo tomar la temperatura y usar máscaras faciales en todas sus instalaciones. Agregó que la compañía está pagando bonos a los trabajadores de primera línea y camioneros, además de donar alimentos en las comunidades locales.

Algunos de los mataderos más grandes del país (plantas de procesamiento) se han visto obligados a cesar temporalmente sus operaciones después de que miles de empleados en todo el país dieron positivo para el virus.

Las plantas de procesamiento de carne de cerdo se han visto especialmente afectadas, y tres de las más grandes de Estados Unidos fueron cerradas indefinidamente: Smithfield Foods en Sioux Falls, Dakota del Sur; la planta de procesamiento de carne de cerdo JBS en Worthington, Minnesota; y la planta Tyson en Waterloo, Iowa. Las tres plantas representan aproximadamente el 15% de la producción de carne de cerdo del país.

