Las 5 cosas que debes saber este 27 de abril: Kim Jong Un está vivo, dice Corea del Sur

Sigue la especulación sobre el estado de salud del líder norcoreano. Italia y España empiezan a levantar algunas restricciones. La OMS advierte que haberse recuperado de covid-19 no implica inmunidad. Además: ¿tendremos nuevos programas de TV en 2021 o solo repeticiones? Esto es lo que debes saber para comenzar el día. Primero la verdad.

1

Kim Jong Un está ‘vivo y bien’

En medio de la creciente especulación sobre la salud del líder de Corea del Norte, Moon Chung-in, el principal asesor de política exterior del presidente surcoreano Moon Jae-in, le dijo a CNN que “Kim Jong Un está vivo y bien. Ha estado en el área de Wonsan desde el 13 de abril”. Las dudas sobre la salud de Kim surgieron después de perderse la celebración del cumpleaños de su abuelo el 15 de abril. CNN informó a principios de semana que Estados Unidos sigue de cerca la información de que Kim está “en grave peligro después de una cirugía“, según un funcionario estadounidense.

2

¿Son inmunes las personas que tuvieron coronavirus?

La Organización Mundial de la Salud advierte que las personas que han tenido coronavirus no son necesariamente inmunes por la presencia de anticuerpos para contraer el virus nuevamente. “Todavía no hay evidencia de que las personas que hayan tenido covid-19 no contraigan una segunda infección”, indicó la OMS en un nuevo informe científico.

3

Italia levanta restricciones sobre funerales; obispos se quejan

El primer ministro italiano Giuseppe Conte anunció el domingo que la restricción para los funerales en el país se levantará el 4 de mayo. Informó que se permitirán funerales, preferiblemente al aire libre con un máximo de 15 miembros de la familia presentes. No obstante, en un comunicado los obispos italianos se quejaron, alegando que el decreto del primer ministro “excluye arbitrariamente la posibilidad de celebrar misa con el pueblo”.

4

Miles de venezolanos regresan al país

El director general de Migración Colombia Juan Francisco Espinosa Palacios, informó que hasta el momento cerca de 12.000 ciudadanos venezolanos han regresado de manera voluntaria a su país en unos 209 autobuses que llegaron hasta la frontera entre Colombia y Venezuela.

5

Solicitan en Ecuador extender el aislamiento social

En Ecuador siguen sumándose sectores que piden al gobierno de Lenín Moreno desistir de su decisión de iniciar una “nueva normalidad” de forma paulatina a partir del 4 de mayo. A través de un comunicado el Colegio de Médicos de Guayas se pronunció en contra de esta medida considerando que es “apresurado” y que las decisiones se deben tomar con base en “datos estadísticos reales” y cuando el sistema de salud esté “verdaderamente preparado”.

A la hora del café

¿Habrá nuevos programas de televisión para 2021?

La pandemia tiene en pausa los rodajes de nuevas producciones. Mientras tanto, los servicios de streaming son los grandes beneficiados, y con ellos, la vieja televisión. La era dorada de las repeticiones.

Posponen subasta de una “colección perfecta” de whisky por ciberataque

Algunas botellas de esta colección individualmente superan el millón de dólares. Estaba en subasta por internet, hasta que sufrió un ataque cibernético.

Kanye West finalmente es milmillonario, según Forbes. Pero él no está contento con eso

La revista Forbes le ha dado el título a la estrella de 42 años porque estima tiene un patrimonio neto actual de US$ 1.300 millones. ¿Qué es lo que le molesta a Kanye? Te contamos aquí.

Emotiva nota de despedida de esposo muerto por covid-19

“Los amo con todo mi corazón y me han dado la mejor vida que podría haber pedido”. Ese es el comienzo de una nota de despedida que una mujer encontró en el teléfono de su esposo.

Viaje al centro de la pandemia en Nueva York

En este episodio especial del podcast Realidad vs. ficción, descubre una historia humana con el diario de un médico argentino en Nueva York. Cuenta Ana María Luengo Romero.

La cifra del día

12 años

Esta semana se cumplieron 12 años del primer enfrentamiento entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Una rivalidad que con el pasar de los años se convirtió en una de las más importantes en la historia del fútbol por el dominio que establecieron en el balompié mundial.

Messi vs. Cristiano Ronaldo, una historia de 12 años 3:20

La cita del día

“Sí, va a caer la economía pero vamos a volver a subir rápido, va a mejorar la situación económica, va a haber rápido un retorno a la normalidad económica, sobre todo al bienestar que es lo que más nos importa, a que seamos todos felices”.

Lo dijo el presidente de México Andrés Manuel López Obrador, que promete la reactivación económica del país a partir del mes de julio.

AMLO promete para julio la reactivación económica 3:00

Y para terminar…

La broma de Romelu Lukaku a su amigo

Además de entrenarse en casa para mantenerse en forma durante el paro generado por la pandemia de coronavirus, Romelu Lukaku, jugador del Inter de Milán, también tiene tiempo para entretener a sus seguidores en Instagram con esta broma a su amigo.