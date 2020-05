Mauricio Ochmann: “Uno tiene que vivir la vida con conciencia, responsabilidad y disfrutándola sin prisa”

Mauricio Ochmann, interpreta a Francisco “Franco” Barrón en la serie R, un hombre con una vida mediocre cuya realidad se ve alterada frente a un inminente diagnóstico de muerte que le asignan por error. (Foto cortesía Paramount Network)

(CNN Español) — “Le queda un mes de vida”. La frase que Franco, interpretado por Mauricio Ochmann, escucha al hacerse una revisión médica rutinaria, le cambia su vida por completo. Esta es la trama de la serie “R” (Erre), en la que el humor negro, el drama y ¿el romance? son los elementos centrales.

Francisco “Franco” Barrón es un hombre con una vida mediocre, cuya realidad se ve alterada frente a un inminente diagnóstico de muerte que le asignan por error, todo por una letra ‘r’ en el apellido. A partir de esta noticia inesperada, Franco transforma su vida en una vorágine de enredadas situaciones, locuras y excesos.

“Es un personaje deprimido por los años, por el sometimiento tanto laboral como familiar, donde se ha dejado pisotear y burlar. Ha pasado encima de sí mismo y ha perdido la chispa por la vida, hasta que le dicen que se va a morir y es ahí cuando se descontrola. Cuando lo hace, comienza a vivir varias circunstancias. Termina haciendo algo que nunca en su vida se hubiera imaginado, y lo vamos a ver entre la espada y la pared. Será un viaje con mucha adrenalina”, asegura Mauricio Ochmann.

Zona Pop

Si a Mauricio Ochmann le dijeran que le queda un mes de vida, ¿qué haría?

Mauricio Ochmann

“Desde hace muchos años se me acabó la prisa y vivo mi vida, disfruto el proceso, el presente, el día a día. Esa sensación de tener que hacer algo y llegar a un lugar se me acabó. Disfruto la vida. Si me dijeran que me queda un mes de vida estaría muy tranquilo, en la naturaleza, disfrutando mi vida y completamente a mi personaje. Uno tiene que vivir la vida con conciencia, responsabilidad y disfrutándola sin prisa”.

“R” (Erre), se estrena en Paramount Network el 27 de abril a las 8:00 p.m. (México y Chile), 7:00 p.m. (Colombia) y 9:00 p.m. (Argentina). Todos los episodios estarán disponibles el 7 de mayo en Claro Video.

**Confirma en tu país el horario de estreno.