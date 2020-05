Ovnis: esto es lo que sabemos sobre los videos del Pentágono, el Área 51 y más

Defensa de EE.UU. divulga videos de ovnis 0:32

(CNN Español) — ¿Existen los ovnis? Según los videos que publicó oficialmente el Pentágono este lunes, sí. Aunque las imágenes de “fenómenos áreos no identificados” ya habían sido reconocidas previamente por la Marina el año pasado, el interés por los ovnis es una historia de larga data en Estados Unidos. ¿Por qué?

Los tres videos cortos muestran lo que parecen ser objetos voladores no identificados que se mueven rápidamente mientras se graban con cámaras infrarrojas. Dos de los videos contienen reacciones de asombro de miembros de la Marina por lo rápido que se mueven los objetos. Una voz especula que podría ser un dron.

El acrónimo OVNI se refiere genéricamente a objetos voladores que no han sido identificados y no está vinculado necesariamente a la vida extraterrestre.

Las autoridades suelen referirse a ellos como artefactos o fenómenos sobre los que puede haber muchas explicaciones, que van de las más banales, como reflejos o rarezas meteorológicas, a otras más elaboradas que incluyen la posibilidad de que se trate de basura espacial, de cometas o hasta de sofisticados drones.

Publicación oficial en 2020

El Pentágono decidió publicar oficialmente los videos “para aclarar cualquier idea errónea del público sobre si las imágenes que han estado circulando eran reales o no, o si hay algo más en los videos”, según la portavoz del organismo Sue Gough.

“Después de una revisión exhaustiva, el departamento ha determinado que la publicación autorizada de estos videos no clasificados no revela ninguna capacidad o sistema sensible”, dijo Gough en un comunicado, “y no incide en ninguna investigación posterior de incursiones en el espacio aéreo militar por parte de fenómenos aéreos no identificados”.

Los videos de la Marina fueron publicados por primera vez entre diciembre de 2017 y marzo de 2018 por la Academia de Artes y Ciencias To The Stars, una compañía cofundada por el exmiembro de la banda Blink-182 Tom DeLonge, que dice que estudia información sobre fenómenos aéreos no identificados.

“A medida que me acercaba… aceleró rápidamente hacia el sur y desapareció en menos de dos segundos”, dijo David Fravor, piloto retirado de la Armada de Estados Unidos. “Esto fue extremadamente abrupto, como una pelota de ping pong que rebota en una pared. Golpeó y se fue para otro lado”.

La Marina tiene pautas formales sobre cómo sus pilotos pueden informar cuando creen que han visto posibles ovnis.

El Pentágono ha estudiado previamente grabaciones de encuentros aéreos con objetos desconocidos, como parte de un programa clasificado cerrado desde entonces a instancias del exsenador Harry Reid de Nevada. El programa se lanzó en 2007 y finalizó en 2012, según el Pentágono, porque evaluaron que había prioridades más altas que necesitaban financiación.

Sin embargo, en 2017, Luis Elizondo, exjefe del programa clasificado, le dijo a CNN que personalmente cree que “hay pruebas muy convincentes de que podemos no estar solos”.

“Estos aviones, los llamaremos aviones, están mostrando características que no están actualmente en el inventario de Estados Unidos. Ni en ningún inventario extranjero del que tengamos conocimiento”, dijo Elizondo sobre los objetos investigados.

Aseguró que renunció al Departamento de Defensa en 2017 en protesta por el secreto que rodea el programa y la oposición interna a financiarlo.

Algunos miembros del Congreso aún están interesados ​​en el tema, y ​​los senadores recibieron una sesión informativa clasificada de funcionarios de la Marina sobre aviones no identificados el verano pasado.

Aumento de reportes de avistamiento en 2019

En 2019, se recibieron 5.971 reportes de avistamientos de ovnis en Norteamérica, un incremento del 43% con respecto al 2018 cuando se reportaron 3.395 casos, reportó el Centro Nacional de Informes de Ovnis (Nuforc, por sus siglas en inglés).

Nuforc es una organización independiente fundada en 1974 cuya tarea principal es recibir, registrar, y en lo posible corroborar y documentar informes de personas que han sido testigos de eventos inusuales en Estados Unidos y Canadá posiblemente relacionados con ovnis.

Todo indica que, entre más se observe el cielo, mayor es la probabilidad de ver objetos inusuales. Eso es lo que parece haber sucedido en esta parte del continente.

La organización no puede explicar la razón del incremento en 2019, que incluye luces blancas titilantes, bolas de fuego y objetos con forma de platillo, y es que uno de los misterios de la ufología es lo variables que pueden ser los números de un año a otro, según reporta la organización.

¿Dónde se reportaron más avistamientos de ovnis?

California quedó a la cabeza con el mayor número de observaciones de ovnis: 485 en total, un incremento de 182 avistamientos con respecto a 2018.

La Florida ocupó el segundo lugar con 385 avistamientos en 2019, 156 más que en 2018.

Washington quedó de tercero con 222 reportes el año pasado, 51 más que en 2018 según el sitio web de la organización, que obtiene la información principalmente a través de llamadas, muchas de ellas anónimas y reportes en línea.

La organización aclara que no investiga ninguno de los reportes que recibe y que muchos de los avistamientos pueden ser el mismo objeto observado por varias personas.

Puede haber múltiples explicaciones para ciertos tipos de avistamientos ya que mucha gente no está familiarizada con los cuerpos celestes o acontecimientos astronómicos en un momento dado. Además, compañías privadas como Space X han lanzado decenas de nuevos satélites al espacio y eso puede crear la confusión de estar viendo un objeto volador no identificado.

Historia de los ovnis en EE.UU.

Gran parte de los estadounidenses han creído a lo largo de la historia en la existencia de vida extraterrestre.

El “disco volador” de Roswell, Nuevo México

En 1947, la ciudad de Roswell en Nuevo México se convirtió en símbolo de encuentros extraterrestres después de informes de que un objeto volador se estrelló en un campo.

El Campo Aéreo del Ejército de Roswell inicialmente dijo que se había recuperado un “disco volador”, pero un segundo comunicado de prensa aclaró que el objeto era de un globo meteorológico. Desde entonces, varios supuestos testigos han dicho que vieron a los militares retirar el disco volador y los cuerpos de los extraterrestres.

Pilotos de la Marina revelan encuentros con ovnis 3:34

Décadas más tarde, muchos estadounidenses se muestran escépticos ante la afirmación del Gobierno de que se trataba de un globo meteorológico.

En el 50 aniversario del incidente de Roswell, en 1997, una encuesta de CNN/Time encontró que el 80% de los estadounidenses piensan que el Gobierno oculta el conocimiento de la existencia de formas de vida extraterrestres.

Casi dos tercios de los encuestados dijeron que creían que un ovni se estrelló en el campo en ese incidente.

“Teníamos en nuestro poder un platillo volador”, dijo el exjefe de Asuntos Públicos del Ejército Walter Haut en 1997.

Roswell y su Museo OVNI siguen siendo un destino importante para los entusiastas de alienígenas que buscan más evidencia que corrobore sus creencias.

El Proyecto Blue Book

Entre 1948 y 1969, el Proyecto Blue Book, un programa del Gobierno de Estados Unidos, se encargó de investigar los informes de ovnis en el país.

En ese momento, el personal de la Fuerza Aérea registró 12.618 avistamientos de ovnis y dijo que 701 permanecen “no identificados”.

Pero al final, el proyecto concluyó: “Ningún ovni reportado, investigado y evaluado por la Fuerza Aérea ha dado alguna indicación de amenaza para nuestra seguridad nacional”. El programa también concluyó que los avistamientos “no identificados” no eran tecnología avanzada o vehículos extraterrestres, según la hoja informativa de los Archivos Nacionales.

Marina de EE.UU. cazará ovnis 1:01

El proyecto se cerró en 1969 debido a su costo, dijeron los Archivos Nacionales.

“Desde que se cerró el Proyecto Blue Book, no ha sucedido nada que indique que la Fuerza Aérea deba reanudar la investigación de los ovnis”, dicen los archivos.

Instalaciones de armamento nuclear

En 2010, siete exmiembros del personal de la Fuerza Aérea de Estados Unidos describieron sus avistamientos personales de ovnis en instalaciones de armas nucleares en incidentes en los años sesenta, setenta y ochenta.

Tres de los exagentes de la Fuerza Aérea dijeron que los ovnis se cernían sobre silos de misiles nucleares alrededor de la Base Malmstrom de la Fuerza Aérea de Montana en 1967, causando problemas con la base militar.

El Pentágono tras la pista de... ¿ovnis? 0:54

Robert Salas, excapitán de la Fuerza Aérea, dijo que uno de sus guardias le contó sobre un objeto rojo y brillante de unos 9 metros de diámetro que se cernía sobre la puerta principal de la instalación. “Y justo cuando llamé a mi comandante, nuestros misiles comenzaron a entrar en lo que se llama una condición de no actividad, o no se podían lanzar. Esencialmente, se desactivaron mientras este objeto aún se cernía sobre nuestra instalación”, dijo Salas.

Salas dijo que no presenció personalmente el ovni. Pero Robert Hastings, autor e investigador de ovnis que organizó la conferencia de prensa, dijo que la serie de historias mostró que los extraterrestres tenían un interés particular en las armas nucleares.

“Creo, estos caballeros creen, que este planeta está siendo visitado por seres de otro mundo, que por cualquier razón se han interesado en la carrera de armamentos nucleares que comenzó al final de la Segunda Guerra Mundial”, dijo Hastings.

Luces en las montañas de Phoenix, Arizona

En marzo de 1997, varios residentes de Arizona dijeron que presenciaron un gran objeto volador en el cielo cerca de Phoenix.

Diez años después, el exgobernador de Arizona Fife Symington escribió en CNN sobre la experiencia previa a un evento en el que se discutieron varios avistamientos e incidentes de ovnis.

“Fui testigo de una enorme nave en forma de delta que navega silenciosamente sobre Squaw Peak, una cadena montañosa en Phoenix, Arizona. Fue realmente impresionante. Estaba absolutamente aturdido porque estaba girando hacia el oeste de Phoenix”, escribió Symington. “Para mi sorpresa, surgió esta aparición; esto excesivamente largo, dramáticamente grande y muy distintivo con luces enormes viajaba por el cielo de Arizona”.

Symington, un exagente de la Fuerza Aérea, dijo que no parecía un objeto hecho por el hombre. Y descartó la afirmación de la Fuerza Aérea de que el objeto eran bengalas a gran altitud.

“Nunca estuve contento con la tonta explicación de la Fuerza Aérea. Bien podría haber habido bengalas militares en el cielo esa noche, pero lo que yo y cientos de otros vimos no tenía nada que ver con eso”, escribió.

Symington agradeció a quienes hablaban sobre sus misteriosos encuentros y pidió al Gobierno de Estados Unidos que fuera más abierto sobre lo que realmente sucedió.

“Queremos que el Gobierno deje de publicar historias que perpetúen el mito de que todos los ovnis pueden explicarse en términos convencionales, con los pies sobre la tierra. Las investigaciones deben reabrirse, los documentos deben ser abiertos y la idea de un diálogo abierto ya no puede ser rechazado”, escribió.

El Área 51

El Área 51 ha sido el foco de las conspiraciones extraterrestres en Estados Unidos desde hace décadas, convertida en una referencia de la cultura pop con la película de invasión alienígena “Día de la Independencia”.

En 2013, la CIA desclasificó documentos que reconocieron oficialmente por primera vez la existencia del Área 51.

El organismo reconoció que el Área 51 era un sitio militar secreto ubicado en Groom Lake, Nevada, a poca distancia del noroeste de Las Vegas, pero que no albergaba platillos voladores o vida extraterrestre, sino que era usad para probar los programas de vigilancia aérea U-2 y OXCART.

La necesidad de secreto era mantener información de los soviéticos, en lugar de encubrir un sitio de encuentros alienígenas, dijeron los documentos de la CIA.

Según la Enciclopedia Británica, las teorías conspirativas habrían comenzado en 1989 con el testimonio de Robert Lazar, quien habría trabajado en una zona del Área 51 y supuestamente vio fotografías de autopsias de extraterrestres y afirmó que el Gobierno examinaba en la base naves extraterrestres. El testimonio ha sido desacreditado.

Sin embargo, el Área 51 y las teorías de que el Gobierno estadounidense conoce y esconde los encuentros extraterrestres siguen generando sensación.

En junio del año pasado, Matty Roberts comenzó el grupo de Facebook “Storm Area 51, They Can’t Stop All of Us” (“Irrupción en el Área 51, no pueden pararnos a todos”) como una broma.

Pero la iniciativa se volvió viral y 2,1 millones de personas confirmaron su asistencia al evento del 20 de septiembre que comenzó como una broma.

Al final, Facebook eliminó el evento y la cita fue cancelada.