¿Dónde está Kim Jong Un? Trump se suma a la confusión sobre el estado de salud del líder de Corea del Norte

¿Cómo llegó Kim Jong Un al poder? 1:36

(CNN) — El presidente Donald Trump se sumó a la sensación de confusión en torno a la salud del líder norcoreano Kim Jong Un el lunes, y pareció contradecirse durante comentarios públicos en la Casa Blanca al decir primero a los periodistas que tenía “una muy buena idea” sobre la condición de Kim, y luego declarar que “nadie sabe dónde está”.

Cuando se le preguntó sobre el estado de Kim el lunes, Trump dijo: “No puedo decirte exactamente, sí, tengo una muy buena idea, pero no puedo hablar de eso ahora. Solo le deseo lo mejor”. Pero más tarde, en la misma conferencia de prensa, el presidente dijo a los periodistas: “No dijo nada el sábado pasado. Nadie sabe dónde está, así que obviamente él no podría haberlo dicho. Hay noticias de última hora de que Kim Jong Un hizo una declaración el sábado. No lo creo”.

Trump parecía referirse al mensaje de Kim a los trabajadores en el país publicado en los medios estatales norcoreanos el domingo, pero no quedó claro de inmediato.

Las versiones sobre la salud de Kim Jong Un 2:40

La semana pasada, CNN informó que Estados Unidos estaba monitoreando información de inteligencia que sugería que Kim estaba en grave peligro después de someterse a una cirugía previa, según un funcionario estadounidense con conocimiento directo.

Después de la publicación del informe de CNN, el asesor de seguridad nacional Robert O’Brien dejó en claro que la administración Trump está vigilando de cerca los acontecimientos relacionados con Kim.

LEE: Medios de Corea del Norte publican carta de Kim Jong Un con fecha del 27 de abril

“Estamos monitoreando estos informes muy de cerca”, dijo durante una entrevista con Fox News el martes pasado. “Como saben, Corea del Norte es una sociedad muy cerrada. No hay una prensa libre allí. Son parsimoniosos con la información que brindan sobre muchas cosas, incluida la salud de Kim Jong Un”.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, también ha dicho que la administración Trump está vigilando de cerca los acontecimientos relacionados con Kim. “Estamos observando la situación con mucha atención”, dijo el jueves a Fox News.

Visto por última vez en público el 11 de abril

Kim fue visto por última vez en público el 11 de abril en una reunión del politburó, según el medios estatal norcoreano, KCNA.

Desde entonces, ha permanecido ausente pero las preguntas sobre su estado han seguido dando vueltas.

Funcionarios de inteligencia estadounidenses advierten que su visión de Corea del Norte es limitada. Cualquier evaluación sobre la salud de Kim u otras preguntas relacionadas con el aislado régimen se ve atenuada por esas limitaciones.

Legisladores en el Congreso de Estados Unidos también parecen tener una visibilidad limitada de la evaluación actual de Washington con respecto al estado de Kim. Los miembros de las comisiones de Relaciones Exteriores del Senado y Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes aún no han recibido una actualización sobre la evaluación estadounidense sobre la salud de Kim, según asesores de la comisión.

Un asesor de la comisión de la Cámara de Representantes dijo a un equipo de CNN que se comunicaran con el Departamento de Estado para obtener más información, pero los funcionarios no han proporcionado ninguna información más allá de lo que se ha informado públicamente.

LEE: En medio de la creciente especulación, Corea del Sur dice que Kim Jong Un está ‘vivo y bien’

Sin embargo, Estados Unidos ha tomado los informes sobre la salud de Kim lo suficientemente en serio como para comunicarse con expertos norcoreanos, particularmente aquellos que han estudiado el régimen de Kim, para hablar sobre la planificación de contingencias, dijo a CNN una fuente familiarizada con las comunicaciones. Como señaló O’Brien, el juicio sobre sucesores potenciales, como todo lo relacionado con Corea del Norte, está envuelto en incertidumbre.

Expertos de Corea del Norte y diplomáticos actuales y anteriores señalan que cuanto más tiempo Kim permanezca fuera del ojo público, las preguntas sobre su salud serán más apremiantes. Pyongyang tiene todos los incentivos para disipar las preguntas sobre la aptitud de Kim para liderar, por ejemplo, mostrándolo en público, para demostrar su liderazgo tanto a su propia población como al mundo.

Corea del Norte ha dado algunos pasos aparentes para rechazar las especulaciones sobre la salud de Kim.

El lunes, los medios estatales de Corea del Norte publicaron una carta reciente del líder del país al presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, felicitándolo por el Día de la Libertad.

CNN no tiene forma de verificar independientemente la autenticidad de la carta y la semana pasada ha informado sobre opiniones contradictorias de varios funcionarios del gobierno sobre el estado de salud de Kim.

El mensaje fue fechado el 27 de abril de 2020, informó KCNA, mientras aumentaban las especulaciones sobre la salud de Kim después de perderse la celebración del cumpleaños de su abuelo el 15 de abril.

El domingo, el periódico estatal norcoreano Rodong Sinmun dijo que Kim envió un agradecimiento a los trabajadores que ayudaron en la remodelación de la ciudad de Samjiyon en Corea del Norte. CNN no pudo confirmar independientemente la autenticidad del informe del domingo y si la nota de agradecimiento vino directamente del líder.

1 de 16 | Kim Jong Un es el tercer hijo del fallecido líder Kim Jong Il. Su año de nacimiento no está disponible públicamente, pero se cree que tiene más de 30 años. En la foto, asiste a un desfile militar con su padre en octubre de 2010. Kyodo News / AP 2 de 16 | Kim saluda al lado de un coche fúnebre que transportaba el cuerpo de su padre en Pyongyang, Corea del Norte, en diciembre de 2011. Kyodo News / AP 3 de 16 | Kim aplaude mientras se revelan las estatuas de su padre y abuelo en Pyongyang en abril de 2012. Pedro Ugarte / AFP / Getty Images 4 de 16 | En enero de 2014, Kim recibió a la leyenda del baloncesto Dennis Rodman y otros exjugadores de la NBA. Esta fue la cuarta visita de Rodman a Corea del Norte, y llamó al juego "diplomacia de baloncesto". KCNA / Reuters 5 de 16 | Kim mira una carcasa de metal en septiembre de 2017. A principios de ese año, en un discurso televisado, Kim afirmó que Corea del Norte estaba a punto de probar un misil balístico intercontinental. KCNA / AFP / Getty Images 6 de 16 | Kim visita una granja en esta foto de septiembre de 2017 publicada por la Agencia Central de Noticias de Corea. KCNA / AFP / Getty Images 7 de 16 | Se hizo historia en abril de 2018 cuando Kim se convirtió en el primer líder norcoreano en cruzar al territorio surcoreano desde 1953. El presidente surcoreano Moon Jae-in estaba esperando para saludarlo en la línea de demarcación militar que durante mucho tiempo dividió a las dos Coreas. AFP / Getty Images 8 de 16 | Kim y Trump se preparan para firmar un documento al final de su cumbre en Singapur en junio de 2018. Fue la primera reunión entre un presidente estadounidense en funciones y un líder norcoreano. Kevin Lim / The Strait Times / Getty Images 9 de 16 | Kim saluda antes de abordar un tren en Lang Son, Vietnam, en marzo de 2019. AFP / Getty Images 10 de 16 | Kim y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, pasan delante de los guardias durante su reunión en Vladivostok, Rusia. Yuri Kadobnov / AFP / Getty Images 11 de 16 | Kim cabalga durante la primera nevada en el Monte Paektu en octubre de 2019. La montaña es una pieza de propaganda importante para Corea del Norte, ya que la dinastía Kim ha absorbido su mitología en la tradición y la deificación de la familia. KCNA / EPA-EFE / Shutterstock 12 de 16 | Kim está rodeado de tropas en esta foto sin fecha publicada por la agencia de noticias estatal en noviembre de 2019. KCNA / Reuters 13 de 16 | Kim y su esposa miran una actuación para celebrar el Año Nuevo Lunar en enero de 2020. KCNA / EPA-EFE / Shutterstock 14 de 16 | Foto sin fecha publicada por la Agencia Central de Noticias coreana en marzo de 2020. KCNA / Reuters 15 de 16 | Kim está respaldado por tropas en esta imagen publicada en marzo de 2020. KCNA / Reuters 16 de 16 | Kim apareció por última vez en los medios estatales de Corea del Norte el 11 de abril. Estaba asistiendo a una reunión de politburó del gobernante Partido de los Trabajadores. KCNA / AP

Corea del Sur cree que está vivo

Mientras tanto, está claro que Corea del Sur sigue siendo muy escéptico sobre los informes relacionados con el deterioro de la salud de Kim, insistiendo en que información de esta naturaleza es de alto secreto y que ni siquiera se compartiría con aliados norcoreanos como China.

“Nuestra posición en el gobierno es firme”, dijo el domingo a CNN Moon Chung-in, el principal asesor de política exterior del presidente Moon Jae-in. “Kim Jong Un está vivo y bien. Ha estado en el área de Wonsan desde el 13 de abril. Hasta ahora no se han detectado movimientos sospechosos”.

El sábado, un sitio web especializado en asuntos de Corea del Norte publicó imágenes satelitales que según los investigadores muestran que un tren “probablemente perteneciente a Kim Jong Un” ha sido estacionado en una estación de ferrocarril que sirve al lujoso complejo Wonson de Kim en la costa este del país desde al menos el 21 de abril.

La presencia del tren no prueba que Kim esté en el complejo de Wonson, pero “da peso” a los informes de que se está quedando en el área, según el artículo publicado por 38 North, un sitio web que publica análisis sobre asuntos de Corea del Norte y es un proyecto del Centro Henry L. Stimson, un grupo de expertos con sede en Washington.

38 North informó que la estación donde está estacionado el tren está “reservada para uso de la familia Kim”. Las imágenes de satélite indican que el tren, que no estaba presente en el área el 15 de abril, llegó en algún momento antes del 21 de abril y continuó en el lugar el 23 de abril. Para el 23 de abril, el tren “parecía estar reposicionado para partir”, según 38 North.

El complejo Wonson, según 38 North, incluye instalaciones de ocio como nueve casas de huéspedes grandes, un centro de recreación, un gran edificio construido después de que Kim llegó al poder, un puerto protegido, un campo de tiro, un edificio de recreación, un muelle cubierto y una pequeña pista convertida en 2019 en pista de equitación, un pasatiempo de Kim.

El área frente a la playa, donde Kim pasaba los veranos cuando era niño, es un lugar que el líder norcoreano disfruta visitar. Kim, sin embargo, a menudo viaja en avión o conduce a Wonson. La presencia del tren aumenta la posibilidad de que pueda usarse para algún tipo de procesión formal fuera de Wonson.

El padre de Kim, Kim Jong-Il, según los informes, murió en su tren, y su cuerpo fue transportado en él de manera formal.

Un funcionario de defensa de Estados Unidos dijo el lunes que Estados Unidos tiene inteligencia que respalda la conclusión del informe de 38 North sobre la ubicación de Kim.