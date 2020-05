“We Are One”, el festival de cine en línea que une a Cannes, Venecia, Berlín, entre otras muestras cinematográficas

Películas de grandes festivales de cine se podrán ver gratis en YouTube 1:02

Nota del editor: Escucha Zona Pop CNN en Apple Podcasts o en Spotify, suscríbete y comparte con tus amigos.

(CNN Español) – Los cineastas que no pudieron estrenar sus producciones en festivales de cine como Cannes, Venecia o Berlín por las cancelaciones a raíz del coronavirus podrían ver en el streaming su mejor aliado.

Este lunes Tribeca Enterprises y YouTube anunciaron el “We Are One: A Global Film Festival”, un evento de 10 días que reúne a 20 de los festivales de cine más reconocidos a nivel mundial.

A partir del 29 de mayo hasta el 7 de junio, cinéfilos a nivel mundial podrán disfrutar de películas internacionales completamente gratis presentadas exclusivamente en YouTube.

La muestra incluirá selecciones a festivales como Cannes Film Festival, Berlin International Film Festival, Festival Internacional de Cine en Guadalajara (FICG), Festival Internacional de Cine de San Sebastián, Sundance Film Festival, Toronto International Film Festival, Venice Film Festival, Tribeca Film Festival, entre otros.

“El núcleo del ADN de los festivales de cine es la creencia de que los artistas y creadores tienen el poder de unir a las personas y crear conexiones significativas durante un momento en que el mundo más lo necesita. A través de We Are One: A Global Film Festival, el público no solo podrá echar un vistazo a las diferentes culturas a través de un nuevo lente, sino que también podrá apoyar a las comunidades locales mediante la donación directa a organizaciones que ayuden en los esfuerzos de ayuda para los afectados por el covid-19″, dijo Tribeca Enterprises y YouTube a través de un comunicado.

Los fondos recaudados en este evento serán destinados a la Organización Mundial de la Salud (OMS) y organizaciones locales de ayuda en distintas regiones del mundo.

Según los organizadores, la programación de este festival contará con corto y largometrajes, documentales, música, comedia y conversatorios.

Aún no se conoce la programación puntual de la muestra.

Este no es el primer festival benéfico que se organiza para beneficiar a organizaciones que luchan contra el coronavirus. La OMS junto a Global Citizen, por ejemplo, realizaron el festival musical #TogetheratHome que contó con la participación de una diversidad de artistas liderados por Lady Gaga.

En marzo, el canal Fox presentó el “iHeart Radio Living Room Concert for America“, cuyas donaciones beneficiaron a organizaciones sin fines de lucro como Feeding America.

Ese mismo mes, La Liga Santander organizó “La Liga Santander Fest”, un evento benéfico que unió a cantantes y futbolistas para recaudar fondos para los trabajadores de salud en España.

El formato streaming es un cambio importante para festivales como Cannes que en el pasado ha mostrado cierta reticencia a la participación de producciones realizadas para compañías de streaming como Netflix.

Una de esas cintas que no participó en Cannes fue la ganadora del Oscar “Roma” que sí triunfó en otros festivales como el de Venecia en donde su director, el mexicano Alfonso Cuarón, alzó el premio más prestigioso de “La Mostra”, el león de oro.

El Festival de Cannes, que como otros pospuso su edición de 2020, dijo en un comunicado que exploraban otras vías para que la edición 73 se pudiese llevar a cabo.