El plan de California para su reapertura gradual incluye cuatro etapas

(CNN) — El gobernador de California, Gavin Newsom, describió el martes el plan de reapertura por etapas para su estado, con negocios minoristas y escuelas a “semanas de distancia”, con base en una aparente estabilización tanto en el número de casos confirmados como en el de muertes por coronavirus.

Newsom dijo en Twitter que la etapa 1 es donde está el estado ahora, quedarse en casa y trabajar en aplanar la curva. La segunda etapa consiste en levantar las restricciones en algunos lugares de trabajo de menor riesgo, como el comercio minorista, la fabricación y las oficinas donde el teletrabajo no es posible. La reapertura de los centros de cuidado infantil también será parte de esa segunda etapa, dijo Newsom.

Tanto los trabajadores como los consumidores deben estar protegidos para levantar las restricciones y esas empresas pueden comenzar a reabrir con adaptaciones como la recogida en la acera, según la directora de salud de California, Sonia Angell.

“No volveremos a como eran las cosas antes hasta que tengamos inmunidad o una vacuna”, dijo Newsom. “Basaremos los planes de reapertura en hechos y datos, no en ideología. No en lo que queremos. No en lo que esperamos”.

El anuncio de Newsom se produce cuando otros gobernadores han tomado decisiones para programar la reapertura de sus estados a pesar de la pandemia de coronavirus en curso. Newsom, quien emitió una orden de quedarse en casa en marzo, dijo el martes que su estado parece estar viendo cierta estabilidad en el aumento de los casos de coronavirus, con 1.576 adiciones en el último día, lo que eleva el número total en California a más de 45.000 hasta el martes en la tarde.

Las muertes en California por el virus son 1.809, con 54 muertes más reportadas en las últimas 24 horas, según dijo el gobernador el martes en la noche.

Newsom planteó el martes la idea de reiniciar la escuela a fines de julio o principios de agosto, diciendo que “las perspectivas de un comienzo temprano del año escolar están justificadas teniendo en cuenta la posibilidad de descuidar a nuestra próxima generación”.

Observando la necesidad de actividad física, Angell también sugirió que los parques y senderos puedan reabrir pronto.

La siguiente fase, etapa 3, está a “meses, no semanas, de distancia”, dijo Newsom.

Esa etapa abarcará negocios de cuidado personal como gimnasios, spas y salones, deportes sin multitudes en vivo, servicios religiosos individuales y otros negocios donde los trabajadores tienen contacto cercano con los clientes.

Y la fase final, etapa 4, verá el final de la orden de quedarse en casa con la reapertura de las “partes de mayor riesgo de nuestra economía” que se reabrirán, dijo Newsom en Twitter. Eso incluye conciertos, centros de convenciones y deportes con multitudes en vivo.

Newsom dijo que esa etapa vendría solo “una vez que se haya desarrollado la terapia”.

A principios de este mes, Newsom, describiendo un marco para la reapertura de la economía, dijo que las fechas estarán determinadas por la capacidad de hacer seis cosas: ampliar las pruebas para identificar y aislar a los pacientes, mantener la vigilancia para proteger a las personas mayores y las personas de alto riesgo, poder enfrentar las futuras oleadas en los hospitales con una “miríada de equipos de protección”, continuar colaborando con la academia en terapias y tratamientos, volver a redactar regulaciones para garantizar el distanciamiento físico continuo en empresas y escuelas privadas, y desarrollar nuevos mecanismos de aplicación para permitir que el estado retroceda y restablezca órdenes de quedarse en casa.

También advirtió en ese momento que los californianos deben prepararse para ingresar a un mundo radicalmente diferente donde los residentes continúan usando máscaras, y donde los camareros los pueden recibir en los restaurantes con máscaras y guantes con menús desechables en lugares que tienen la mitad de mesas.

Los funcionarios de las escuelas locales desarrollarían nuevos protocolos, dijo, para las clases de educación física y el recreo en las escuelas, así como los procesos para limpiar y desinfectar profundamente las escuelas, parques y patios de recreo para mantener bajas las tasas de infección.

