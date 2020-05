Este asteroide gigante volará cerca de la Tierra el miércoles: ¿hay peligro? Esto es lo que dicen los expertos

Asteroide "protegido contra el covid-19", pasará cerca de la Tierra el 29 de abril 0:38

(CNN) — Un asteroide de aproximadamente 2 kms de ancho volará cerca a la Tierra la madrugada del miércoles, pero no se espera que choque con nuestro planeta.

El asteroide se llama 52768 (1998 OR2), y fue visto por primera vez en 1998. El 29 de abril, pasará a 6,28 millones de kms de la Tierra, moviéndose a 31.320 kms por hora. Eso es todavía 16 veces más lejos que la distancia entre la Tierra y la Luna.

Se espera que el sobrevuelo ocurra el miércoles 29 de abril a las 5:56 am ET, según el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA. El centro rastrea objetos cercanos a la Tierra (o NEO, por sus siglas en inglés) que podrían colisionar con la Tierra. Han estado rastreando este asteroide en particular durante 20 años, según la NASA.

Puedes verlo en vivo en el sitio web de The Virtual Telescope (El Telescopio Virtual). Gianluca Masi, fundador y director científico de The Virtual Telescope en Italia, lo ha estado rastreando e imaginando durante algún tiempo.

Si en efecto impactara la Tierra, el asteroide es “lo suficientemente grande como para causar efectos globales”, según la NASA, cuando se descubrió el asteroide.

Y si un asteroide pudiera estar al tanto de estas cosas, parece estar usando una máscara facial en deferencia a la pandemia, según nuevas imágenes del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico.

“Las características topográficas a pequeña escala como colinas y crestas en un extremo del asteroide 1998 OR2 son fascinantes científicamente”, dijo Anne Virkki, jefa de radar planetario en el Observatorio de Arecibo, en un comunicado. “Pero dado que todos estamos pensando en covid-19, estas características hacen que parezca que OR2 1998 llevara una mascarilla”.

El Observatorio de Arecibo es una instalación de la Fundación Nacional de Ciencias administrada por la Universidad de Florida Central. Un equipo de expertos ha estado monitoreando este asteroide cercano a la Tierra, entre otros. El observatorio está respaldado por el Programa de Observaciones de Objetos Cercanos a la Tierra de la NASA y ha estado analizando asteroides desde mediados de los 90.

Durante la pandemia, los científicos de Arecibo continúan haciendo sus observaciones en nombre de la defensa planetaria. En línea con el distanciamiento social, han limitado el número de científicos y operadores de radar en las instalaciones, y llevan tapabocas durante las observaciones.

El asteroide fue clasificado como un objeto potencialmente peligroso porque mide más de 152 metros y se encuentra a 8 millones de kilómetros de la órbita de la Tierra. Los expertos de Arecibo pueden monitorear los asteroides y usar observaciones para determinar su camino en el futuro para ver si representan un riesgo para la Tierra.

“Las mediciones de radar nos permiten saber con mayor precisión dónde estará el asteroide en el futuro, incluidos sus futuros acercamientos a la Tierra”, dijo Flaviane Venditti, científica investigadora del observatorio, en un comunicado. “En 2079, el asteroide 1998 OR2 pasará frente a la Tierra cerca de 3,5 veces más cerca que este año, por lo que es importante conocer su órbita con precisión”.

Es el asteroide más grande que se espera que vuele cerca a la Tierra en los próximos dos meses, pero no es el más grande de la historia.

Ese honor pertenece al asteroide 3122 Florence (1981 ET3), que pasó volando y por suerte no chocó con la Tierra el 1 de septiembre de 2017. Pasará nuevamente el 2 de septiembre de 2057. Se estima que ese asteroide tenga entre 3 a 9 kilómetros de ancho.