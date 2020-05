Médicos alemanes posan desnudos para protestar por la escasez de equipos de protección

El robot que concientiza sobre el distanciamiento social 0:24

(CNN) — Un sitio web que aparentemente muestra fotos de trabajadores médicos alemanes está llamando la atención sobre las condiciones de trabajo y el equipo de protección que necesitan los trabajadores de primera línea en medio de la pandemia de coronavirus.

El sitio web, “Blanke Bedenken”, muestra fotos de personas aparentemente desnudas, algunas de las cuales están parcialmente ocultas por equipos médicos, documentación y otros accesorios, incluidos estetoscopios, esqueletos anatómicos e incluso rollos de papel higiénico.

“Somos tus médicos de cabecera. Para poder tratarte de manera segura, necesitamos equipo de protección. Cuando se nos acaba lo poco que tenemos, nos vemos así”, dicen los organizadores en un comunicado en su sitio web.

A medida que la pandemia de coronavirus se extiende por el mundo, los trabajadores de la salud en la primera línea de la lucha contra covid-19 en países de todo el mundo han advertido sobre la escasez de equipos de protección personal (EPP).

“Todos somos vulnerables. Las prácticas médicas necesitan más apoyo de la política“, agregó el grupo Blanke Bedenken.

CNN no pudo confirmar de forma independiente la autenticidad del sitio ni las afiliaciones específicas de ninguna de las personas que aparecen allí. Los representantes del sitio no han respondido a la solicitud de CNN para una entrevista, y no está claro qué institución u organismo gubernamental consideran que es la parte responsable del equipo protector que dicen que les falta. Una consulta en su sitio web resultó en una respuesta automatizada sobre el volumen de consultas.

“Debido al rápido aumento mundial de los números de infección por covid-19, la demanda de suministros médicos, como guantes, máscaras para respirar, ropa protectora y respiradores aumentó. Esto llevó a la escasez de suministros en todo el mundo”, dijo un portavoz del Ministerio Federal de Salud de Alemania a CNN en un comunicado.

“En cooperación con un proveedor de logística alemán, el Ministerio Federal de Salud organiza la distribución de los suministros médicos a la Asociación de Médicos Estatutarios de Seguros de Salud y los estados federales. A fines de la semana pasada, el Ministerio Federal de Salud había distribuido alrededor de 133 millones de máscaras protectoras”, agregó el portavoz.

El lunes, Alemania recibió un envío de 10 millones de máscaras faciales de China, y se espera que otros dos vuelos fletados por el ejército alemán entreguen otros 15 millones de máscaras protectoras, ya que el uso de máscaras se ha convertido en obligatorio en muchos espacios públicos de todo el país.

Desde la semana pasada, muchas de las restricciones a la vida pública que fueron diseñadas para detener la propagación del coronavirus se aflojaron en el país. Se permitió la reapertura de tiendas de no más de 800 metros cuadrados, al igual que los concesionarios de automóviles y las tiendas de bicicletas, independientemente de su tamaño.

Según las últimas cifras de la Universidad Johns Hopkins, se han reportado más de 159.000 casos de coronavirus en Alemania. Ha habido más de 6.000 muertes.

La canciller Angela Merkel advirtió contra la complacencia y le dijo al parlamento alemán que el país está “todavía al comienzo” de la crisis del coronavirus y que tendrá que vivir con el virus durante mucho tiempo. “A nadie le gusta escuchar esto, pero es la verdad. No estamos viviendo la fase final de esta crisis”, dijo la semana pasada.