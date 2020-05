Covid-19: la solidaridad es la nueva tendencia de moda

Nota del editor: Mari Rodríguez Ichaso ha sido colaboradora de la revista Vanidades por más de dos décadas. Especialista en moda, viajes, gastronomía, arte, arquitectura y entretenimiento. Productora de cine. Columnista de Estilo de CNN en Español.

(CNN Español) — Parece que ya nada será igual. Las metas, las rutinas, las prioridades han cambiado. Las cifras nos indican la gravedad de lo que vivimos, el llamado a no ser egoístas, a pensar en los demás. Y ese llamado ha hecho que algunas compañías, pese a que enfrentan retos financieros y a que han tenido que tomar decisiones difíciles, también quieren ayudar y ser solidarios.

Es motivo de satisfacción ver como el mundo de la moda, que tanta belleza, innovación y emociones aporta a la vida, ha respondido ante la crisis del covid-19. Y desde sus talleres y fábricas en todo el mundo, nos dice “aquí estamos para ayudar” y se une, hombro con hombro, a la batalla que nos afecta a todos.

Lamentablemente, algunas firmas como Ann Taylor, Macy’s, Loft, Lane Bryant y Neiman Marcus han tenido que tomar decisiones dolorosas al despedir a numerosos empleados por el cierre temporal de sus tiendas.

Las que han dado un giro para ofrecer ayuda, ya sea produciendo gel desinfectante o mascarillas, son especialmente valientes en este momento, cuando la industria de la moda ya estaba sufriendo, debido a cambios en las costumbres del vestir, la preferencia por la ropa más práctica y económica y una nueva visión de nuestras vidas. A esto se añadieron las compras en línea que impactaban las ventas en tiendas y centros comerciales y provocaron en muchos casos, la cancelación de desfiles y el recorte de gastos.

Y ahora, al anunciar donaciones millonarias y una ayuda internacional clara y directa, la industria de la moda dice presente cuando más se la necesita. Y su generosidad provoca en nosotros un profundo agradecimiento, que muchos recordaremos cuando volvamos a la normalidad y recuperemos poco a poco nuestro estilo de vida.

¡Héroes de la moda!

Es imposible nombrarlos a todos, porque son muchos los “soldados” voluntarios en esta batalla solidaria, pero –por ejemplo- en Estados Unidos, la Estée Lauder Companies (dueños de Clinique, Estée Lauder, La Mer, Jo Malone, etc.) desde el principio convirtió sus laboratorios en Long Island en centros de producción de miles de botellas de geles desinfectantes para que lo usen hospitales y empleados de la salud. Y como es una importante compañía internacional con ventas en todo el mundo, donó inicialmente US$ 2 millones para ayudar a la organización sin fines de lucro Médicos sin Fronteras. Y su popular marca MAC anunció la donación de ¡US$ 10 millones a 250 organizaciones internacionales en su lucha contra el virus!

La marca Chanel, sin dudarlo, además de donaciones en efectivo a distintas organizaciones, comenzó a hacer mascarillas y trajes protectores para profesionales de la salud, que se unen a los miles ya aportados por Gucci, abanderado en donaciones al Departamento de Protección Civil de Italia y la Organización Mundial de la Salud.

Tomando su lugar en la batalla, tenemos los US$ 10 millones en efectivo y miles de máscaras y ropas protectoras, donados personalmente por Ralph Lauren al Fondo de Respuesta Solidaria covid-19 y otras instituciones. Y en un bellísimo gesto de gran generosidad, Lauren ha recordado los obstáculos que enfrentó en los comienzos de su carrera, y ha donado una cantidad alfondo CFDA/Vogue Fashion Fund para ayudar a que los nuevos diseñadores puedan mantener sus negocios, y no tengan que cerrar y despedir sus empleados. ¡Mil veces bravo!

Inditex, la poderosa compañía española dueña de Zara, Massimo Dutti, Stradivarius y otras marcas de proyección internacional, desde el principio ha producido y donado miles de mascarillas y ropa protectora. ¡Y sus factorías no paran de trabajar para ayudar a combatir la pandemia que tanto daño ha causado en España!

Prada abrió —y costea todos los gastos— de 6 pabellones de cuidados intensivos en 3 hospitales de Milán, reorientando su fábrica de Perugia a la producción de mascarillas y ropa protectora para todos los hospitales de la Toscana italiana que tanto lo necesitan.

El grupo de marcas de LVMH (Dior, Givenchy, Kenzo, Bulgari, etc.) ha destinado sus fábricas de perfumes en Francia para hacer geles desinfectantes (que espera enviar en nombre de Bulgari a varios hospitales italianos)- y ha donado mas de 100 millones de mascarillas protectoras –mientras que su competidor en el negocio, el Grupo Kering (cuyo dueño es Francois-Henri Pinault, el marido de Salma Hayek) está usando las fábricas de sus marcas (Gucci, que ya mencionamos, además de Saint Laurent, Balenciaga y otras) para producir miles de mascarillas. Y el grupo Coty –dueños de Calvin Klein y Cover Girl, entre otras marcas- ha donado miles de botellas de gel desinfectante, mascarillas y ropa protectora, además de efectivo a muchas organizaciones.

Dos gigantes de la moda, Giorgio Armani y Versace, no han escatimado su ayuda –especialmente a su querida Italia. Armani ha donado casi US$2 millones a hospitales italianos y Donatella Versace US$ 200.000 al Hospital San Raffaele de Milán, con el que la familia, según me dijo un amigo personal de los Versace, ha trabajado de cerca.

La muy en boga marca canadiense de abrigos Canada Goose está confeccionando miles de piezas de ropa protectora para los hospitales de Canadá y ha donado US$ 1 millón para ayudar a las instalaciones sanitarias que necesiten ayuda.

El gigante sueco H&M, a través de su fundación de caridad, ha donado US$ 500.000 al covid-19 Solidarity Response Fund, y ha destinado otros millones a la producción de ropas protectoras que distribuye en varios hospitales y organizaciones de salud de todo el mundo.

La marca inglesa Burberry ha dicho presente, donando miles de uniformes y mascarillas para empleados sanitarios en todos los hospitales del Reino Unido, además de contribuir a financiar la creación de una vacuna que está siendo desarrollada por científicos en la Universidad de Oxford.

La clásica marca estadounidense BrookBrothers ha reabierto sus fábricas de Nueva York, Carolina del Norte y Massachusetts con el fin de confeccionar piezas de ropa protectora para médicos y uniformes para trabajadores sanitarios.

Grandes tiendas como Saks Fifth Avenue también forman parte de este ejército solidario de la moda, y ha donado importantes cantidades de dinero al New York-Presbyterian Covid-19 Patient Care Fund, y organizando

-¡muy importante!- programas educativos para ayudar a niños y jóvenes estudiantes, cuyas vidas, familias y estado emocional han sido profundamente afectados por la pandemia. Lo hacen a través de asociaciones como Bring Change to Mind y Girls Inc.

Marcas estadounidenses de ropa interior como Jockey, Hanes y Fruit of the Loom también se unen a esta batalla y fabrican máscaras y protección sanitaria, junto con marcas de diseñadores como Raúl Peñaranda, Christian Siriano (el primer diseñador de este país en comenzar a hacer máscaras), Carolina Herrera (producción de uniformes y batas protectoras), Alejandra Rojas, COS, MANGO, Sandro, Calzedonia, GEOX, Intimissimi, Falconeri y muchas más. La compañía Sperry, por ejemplo, ha donado 3.000 pares de zapatos al Two TenFootwear Foundation (que ayuda a los sin techo).

Además de ropa…

La compañía inglesa dueña de marcas de autos de lujo Jaguar y Land Rover ha donado cientos de vehículos a la Cruz Roja Internacional y al National Health Service del Reino Unido, añadiendo miles de gafas protectoras para profesionales de la salud. Y la marca italiana de autos de lujo Lamborghini está fabricando en sus instalaciones tanto batas sanitarias como las muy necesarias viseras protectoras.

¡Y esto es solo el comienzo de un bello movimiento solidario del mundo de la moda y del diseño que agradecemos infinitamente!

¡Bravo, los grandes están a la altura!