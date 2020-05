OPINIÓN | ¿Por qué los partidarios de Bernie deberían respaldar a Biden?

Nota del editor: Jeff Weaver, un asistente de larga data del senador Bernie Sanders y gerente de campaña para la postulación presidencial de Sanders 2016, es líder de “Future to Believe In (FTBI) PAC”, un nuevo grupo político para apoyar al candidato presidencial demócrata Joe Biden y presionar por políticas más progresistas. Las opiniones expresadas aquí son propias del escritor. Lea más artículos de opinión en CNNe.cm/opinion

(CNN) — Mientras los progresistas debaten su papel en las próximas elecciones generales, deben considerar lo que nuestro movimiento ha logrado en muy poco tiempo y por qué, en este momento, debemos aprovechar nuestra ventaja y no abandonar a las personas que representamos, trabajando personas, personas de ingresos medios, comunidades pobres y marginadas.

Los millones de voluntarios, simpatizantes, donantes y votantes de Bernie Sanders demostraron la amplitud de nuestro movimiento que está ensanchando los límites del debate político aceptable en este país. Como el propio Bernie ha señalado, ideas como “Medicare para todos” y empleos para todos, que solo hace unos años habrían sido radicales, ahora cuentan con el apoyo del pueblo estadounidense. Nuestro trabajo ha sido tan exitoso que el Partido Demócrata e incluso los principales opositores de Bernie adoptaron políticas como un salario mínimo por hora de US$ 15 y matrícula universitaria pública gratuita.

Hicimos que eso suceda. Creamos políticas que benefician a la gente común nuevamente. Efectivamente entregamos, y continuaremos entregando, una nueva visión esperanzadora para nuestro país. Mi buena amiga, la senadora Nina Turner, utiliza una cita de la fallecida congresista Barbara Jordan que resume la visión que ofrecemos: “Un Estados Unidos tan bueno como su promesa”.

La candidatura de Sanders siempre fue acerca de acelerar nuestro camino hacia ese “Estados Unidos tan bueno como lo prometió” al institucionalizar tanto cambio progresivo en la ley como se pudiera lograr si se convirtiera en presidente. Así como los republicanos han pasado décadas intentando sin éxito destruir el seguro social y “Medicare”, también pasarían décadas intentando deshacer los planes de un presidente Sanders para la universidad para todos, “Medicare para todos” y el resto.

Ahora hemos llegado al lugar donde Bernie no va a ser presidente. Desearía poder transmitir lo profundamente que me duele escribirlo. Pero ahí es donde estamos. Podemos pasar mucho tiempo obsesionados con la injusticia del proceso durante los últimos dos ciclos primarios, el papel del dinero, las ventajas del establishment y la intrepidez de gran parte de los medios. Todo eso es verdad. ¿Y qué? ¿Quién en nuestro movimiento alguna vez pensó que la clase dominante iba a darse vuelta? La política progresista no es para los débiles de corazón.

Tampoco es una sociedad de debate. No son los Juegos Olímpicos de “quién es más santo que tú”. Se está organizando para lograr un cambio real y positivo en la vida de las personas que representamos. No se trata de tener razón. Se trata de lograr lo que es correcto para las personas adecuadas. Las personas que, en palabras de Sanders, con demasiada frecuencia “humillan y empujan”. Es por eso que tanta gente trabajó, donó y votó por la campaña de Bernie, para mejorar la vida de la gente común.

A medida que nuestro movimiento mueve al Partido Demócrata y a gran parte de la nación en nuestra dirección a través de nuestra sangre, nuestro sudor y, con demasiada frecuencia en los últimos días, nuestras lágrimas, debemos ser buenos administradores de la influencia política que con tanto esfuerzo ganamos para beneficiar a las personas que nos importan.

No conozco a nadie que piense que Joe Biden estará tan a la izquierda como presidente como Sanders. Pero después de todo el trabajo que los progresistas hemos hecho juntos, tocando todas esas puertas, haciendo todas esas llamadas, haciendo todas las pequeñas donaciones, los partidarios de nuestro movimiento merecen disfrutar del éxito de sus esfuerzos hasta ahora. ¿Los cambios que vemos a corto plazo serán incrementales? Por supuesto, lo harán (aunque es nuestra responsabilidad mutua hacerlos lo más expansivos posible). Pero ese incremento será una mejora en la vida de las personas reales que surge directamente de la organización que hemos realizado.

¿Significa esto que debemos apoyar un enfoque ascendente para el cambio? Absolutamente no. Todos continuaremos impulsando una agenda de cambios transformadora y lucharemos por candidatos que lo logren. Sé que esta posición será controvertida para algunos, al igual que la decisión de usar un súper PAC como vehículo para este esfuerzo. El propio senador Sanders no aprueba este vehículo. Pero una mejora real en la vida de las personas en este momento es posible. Por lo tanto, todos debemos entregarlo de la manera más efectiva con la que nos sentimos cómodos.

De lo contrario, cómo podemos mirar a la cara a la madre soltera que Bernie y yo conocimos en Iowa, que ganaba US$ 8.00 por hora, si nos sentamos en casa porque no queremos tirar de la palanca de Joe Biden, que apoya a un ¿salario mínimo de US$15? ¿Por qué nuestras sensibilidades ideológicas significan algo para ella y sus hijos si no pueden pagar una vivienda, medicinas o alimentos? ¿Dónde está nuestra posición moral para pedirle a ella o a alguien como ella que nos apoye en la próxima campaña?

¿Cómo le explicamos a la trabajadora de servicios de 60 años que no tiene seguro de salud que podríamos haberle dado acceso a “Medicare” (no uno adquirido, sino acceso como los que tienen ahora 65 años)? ¿Debería importarle que estuviéramos tan comprometidos con “Medicare para todos” que no apoyaríamos a un candidato que haría que “Medicare” estuviera disponible solo para unos 40 millones de personas adicionales en el transcurso de un solo mandato? ¿Por qué las personas deberían confiar en los progresistas para proteger sus intereses en el futuro si no logramos cumplir cuando tenemos la oportunidad ahora?

En este momento, debemos trabajar tan duro como podamos para asegurar lo más que podamos para las personas cuyos intereses defienden nuestro movimiento: los pobres y marginados, las familias trabajadoras y la clase media. Eso no quiere decir que ninguno de estos cambios llegue lo suficientemente lejos o que nuestro trabajo esté terminado. Lejos de ahí. Seguiremos empujando. Seguiremos organizando. Seguiremos construyendo. No se trata de Joe, Bernie o ninguno de nosotros. Se trata de todos nosotros. Se trata de satisfacer las necesidades de las personas para que juntos podamos crear ese Estados Unidos tan bueno como promete. Eso no sucederá sentado al margen con los brazos cruzados.