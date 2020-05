¿Reabrir o no reabrir las economías tras el covid-19? El caso de Suecia y Georgia vs. cualquier otro lugar

El plan del presidente Trump para reabrir la economía 4:22

(CNN) — La cuestión de los estados que están reabriendo sus economías versus los que permanecen cerrados es la principal cuestión política del momento. Las vidas y los medios de vida penden de un hilo y estamos empezando a obtener alguna información valiosa.

El gobierno de Suecia ha mantenido su decisión de permanecer abierto. CNN comparó muertes e infecciones en Suecia versus el resto de Europa y Escandinavia.

Si bien la mayor parte del resto del continente está confinado en gran medida, Suecia solo fue a mitad de camino. El país alentó el distanciamiento social, pero no lo hizo obligatorio.

El gobierno mantuvo a los niños más pequeños en las escuelas y no cerró por completo los restaurantes.

A pesar de la insistencia de Suecia de que tomó la decisión correcta, es indudable que más personas han muerto en Suecia que en los países vecinos.

Según el reporte de CNN: La tasa de mortalidad en Suecia ahora ha aumentado significativamente más que en muchos otros países de Europa, llegando a más de 22 por cada 100.000 personas, según cifras de la Universidad Johns Hopkins, controladas por población.

En contraste, Dinamarca ha registrado poco más de siete muertes por cada 100.000 personas, y tanto Noruega como Finlandia menos de cuatro.

Estas son las cifras:

Suecia: 18.926 casos y 2.274 muertes entre 10,3 millones de personas

Dinamarca: 9.049 casos y 427 muertes entre 5,8 millones de personas

Noruega: 7.599 casos y 206 muertes entre 5,4 millones de personas

Finlandia: 4.695 casos y 193 muertes entre 5,5 millones de personas

¿Cómo se traduce esto a un enfoque de estado por estado en EE.UU.?: en el país hay una división continua y creciente entre los estados que se están abriendo, liderados por Georgia y, próximamente, Texas.

Parcialmente como resultado de esas aperturas, el modelo del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud de la Universidad de Washington, citado a menudo por la Casa Blanca, se ha ajustado para predecir más muertes de estadounidenses.

La semana pasada, el modelo predijo 67.641 muertes por covid-19. Ahora predice 74.000. LEE MÁS AQUÍ (EN INGLÉS)

Otro hito: Estados Unidos ha superado el millón de casos de covid-19. Siete modelos de coronavirus ahora predicen un aumento en los casos dependiendo del comportamiento de los estadounidenses, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Claramente es justo decir lo obvio: hacer que la economía permanezca abierta o abrirla conducirá a más muertes de estadounidenses por covid-19.

¿Por qué es tan difícil crear una vacuna?

En las próximas semanas y meses leerás muchas historias sobre el esfuerzo por desarrollar una vacuna contra el covid-19 y cómo los investigadores en China están trabajando duro y los investigadores en Oxford han entrado en una etapa de prueba más avanzada. Hay un grupo colaborativo que trabaja bajo los Institutos Nacionales de Salud y luego hay compañías como Moderna, que trabajan con dinero del gobierno, que están tratando de desarrollar una vacuna de manera competitiva.

La gran pregunta es: ¿podría desarrollarse en 12 a 18 meses? ¿Podría hacerse antes? Simplemente no lo sabemos todavía.

El corresponsal médico jefe de CNN, Sanjay Gupta, publicó una excelente historia durante el fin de semana sobre exactamente por qué es tan difícil desarrollar vacunas.

Habló sobre el apresurado esfuerzo de la vacuna contra la gripe porcina de 1976 que llevó a cientos de personas a desarrollar el síndrome de Guillain-Barré y probablemente contribuyó al escepticismo de las vacunas en muchos estadounidenses. También analizó los problemas con una vacuna contra el dengue en Filipinas que costó la vida de muchos niños.

El método rápido: una parte de la historia se centró en cómo acelerar la programación. “Los fabricantes comenzaron con una vacuna contra el covid-19 porque el trabajo ya había comenzado con las de otros dos coronavirus relacionados: el síndrome respiratorio agudo severo o SARS, que infectó a unas 8.000 personas y mató a cerca de 800 antes de que se detuviera en 2004, y el virus del síndrome respiratorio del Medio Oriente o MERS, que causa brotes ocasionales”, escribió Gupta.

“Así que los científicos ya sabían mucho sobre el mecanismo por el cual este virus en particular usaba su proteína espiga para ingresar a las células humanas y cómo inhibir ese proceso”.

Verificación: pero incluso la línea de tiempo de 12 a 18 meses que se cita a menudo podría ser una ilusión, según Gupta. Esto es lo que dijo al respecto:

El doctor Peter Hotez, un destacado experto en enfermedades infecciosas y desarrollo de vacunas en el Baylor College of Medicine, cree que el plazo de 12 a 18 meses puede ser una ilusión.

“No puedo pensar en otro ejemplo donde las cosas hayan ido tan rápido”, dijo Hotez. La vacuna más rápida jamás desarrollada fue contra las paperas. Después de que el inventor de la vacuna Maurice Hilleman aisló el virus de las paperas de su hija de 5 años en 1963, se lanzó al mercado en cuatro años.

¿Qué pasa con el llamado proyecto de Manhattan?

Esta historia del diario Wall Street Journal sobre una especie de Proyecto Manhattan ad hoc y secreto que están formando los inversores (¡que prometen que no van a ganar dinero!) y los científicos me puso los pelos de punta.

Recordatorio: El Proyecto Manhattan original, que produjo la bomba atómica, combinó gobierno, universidades e industria de manera formal con dinero del gobierno.

Tal vez ese sea el resultado final de la fuerza de trabajo de coronavirus del presidente Donald Trump, pero historias como esta hacen que parezca que estos inversores tienen una comunicación de puerta trasera con personas del personal del vicepresidente. (Hablando de Mike Pence, estuvo en la Clínica Mayo y no usó una máscara. Debería haberlo hecho.)

Todos los que podrían trabajar para encontrar una manera de superar el coronavirus deberían estar trabajando en ello. Pero lo que vi en esta historia fue la reducción de las regulaciones de la FDA y las ganancias potenciales para las compañías farmacéuticas. Es hora de que todas las manos trabajen en ello de todas las formas posibles, no un grupo ad hoc.

La seguridad nacional está en las armas y el procesamiento de carne de cerdo

Este martes escribimos aquí que debes leer cuidadosamente la declaración que Tyson Foods imprimió como un anuncio de página completa en los periódicos estadounidenses advirtiendo sobre la escasez de carne. Este miércoles, Trump firmó un decreto para usar la Ley de Producción de Defensa y mantener abiertas todas las instalaciones de procesamiento de carne.

Entonces las plantas procesadoras de carne deben permanecer abiertas.

Trump quisiera reabrir escuelas. Si bien la mayoría de los estudiantes estadounidenses no volverán a la escuela este año, Trump les dijo a los gobernadores estadounidenses que deberían considerar seriamente la posibilidad de abrir escuelas.

“Algunos de ustedes podrían comenzar a pensar en las aperturas escolares, porque mucha gente quiere tener vacantes escolares. No es un gran tema, los niños pequeños lo han hecho muy bien en este desastre por el que todos hemos pasado”, les dijo Trump a los gobernadores en una llamada de teleconferencia, de acuerdo con el audio de la llamada obtenida por CNN.

He escrito aquí antes acerca de cómo la economía no se abrirá completamente hasta que lo hagan las escuelas.

Pero las palabras privadas de Trump a los gobernadores sobre la apertura se contradicen con su reprimenda pública al gobernador de Georgia por hacer justamente eso: “La orientación conflictiva del presidente, que inicialmente llamaba a ‘liberar’ a los estados, pero luego criticaba duramente a Kemp por abrir algunas empresas el viernes, ha llevado a un mosaico a menudo confuso y desordenado de las reglas estado por estado”, escribió Jeff Zeleny de CNN .

Los niños están bien, ¿verdad?: Es cierto que los niños no mueren en la misma cantidad que los estadounidenses mayores. Pero siempre es un poco desgarrador cuando escucho a mi propia hija hablar sobre el “virus mortal que está suelto”. Entonces, en lugar de verificar que los niños estén bien, lo dejaré como un punto discutible.

El doctor Anthony Fauci, el principal experto en enfermedades infecciosas del país, ha dicho que espera que las escuelas puedan reabrir en el otoño. El gobernador de California, Gavin Newsom, quien tomó una línea dura para reabrir su estado, planteó este martes la idea de reabrir las escuelas para el nuevo año académico de alguna manera tan temprano como julio.

En noticias miedosas, los médicos de Reino Unido están rastreando un aumento en los niños que necesitan ser hospitalizados debido a una enfermedad rara pero grave que podría estar relacionada con el coronavirus.

No todas las víctimas de pandemia mueren a causa de covid-19

Lee esta historia sobre una médico de emergencias de Nueva York que contrajo el virus, se recuperó y continuó tratando a los pacientes. Luego se suicidó durante el fin de semana.

Esto no es un problema aislado. Los médicos y los trabajadores de atención médica de primera línea están exhaustos por esta situación. En un artículo de opinión de USA Today, la doctora Nivedita Lakhera describió la abrumadora respuesta cuando solicitó comentarios de los trabajadores de la salud:

Nuestros traumas son abrumadoramente similares: “Soy un médico de emergencias en un miniepicentro en el suroeste de Georgia”, dijo el doctor Nilam Vaughan en respuesta a mi llamado en Facebook. “Hemos tenido 11 muertes y nuestra UCI está llena. Nos hemos quedado sin ventiladores… Entubé a varios pacientes positivos para covid-19 y tengo exposiciones positivas. Y no he visto a mis tres hijos en tres semanas … ya no duermo porque constantemente trato de darle sentido a todo esto“.