Jada Pinkett Smith dice que descubrió que no conoce en absoluto a su esposo Will Smith

Jada Pinkett Smith y Will Smith

(CNN) — Jada Pinkett Smith lleva 23 años casada con Will Smith, pero después de estar en cuarentena con él, se ha dado cuenta de que no lo conoce en absoluto.​​

Ella revelo cómo es la vida en casa durante la pandemia de coronavirus en su programa “Red Table Talk”, y le dijo a su hija, Willow, y a su madre, Adrienne Banfield Norris, que la vida que llevaba la tenía tan ocupada que no conocía al verdadero hombre debajo de su gran personalidad.​

“Debo ser honesta. Creo que una de las cosas que me he dado cuenta es que no conozco a Will en absoluto”, dijo Pinkett Smith a su invitado, el pastor John Gray. “Siento que hay una capa a la que llegas, la vida se llena y creas estas historias en tu cabeza, y luego te aferras a estas historias y esa es tu idea de tu pareja; no es ese quien es tu pareja”.​

Aunque los dos comparten dos hijos y han estado casados ​​durante décadas, Pinkett Smith dijo que los dos “están pasando por el proceso de tener que disolver todas esas historias y todas las ideas de Will”, para saber realmente quién es él.​

​”Esto es intimidad”, dijo Pinkett Smith. “Solo poder llegar a saber quiénes son nuestros seres queridos más allá de lo que hemos percibido”.​

​Ella dijo que primero están aprendiendo a amarse a sí mismos, para luego amarse entre ellos como amigos.​

​”Will y yo estamos en el proceso de que él se tome el tiempo de aprender a amarse a sí mismo, de que yo me tome el tiempo de aprender a amarme a mí misma y que juntos podamos construir una amistad en el camino”, dijo. “Déjame decirte, eso ha sido algo grande, estar casado con alguien durante unos 20 años y darme cuenta de que no te conozco y que tú no me conoces y también de que hay un aspecto de ti mismo que tú tampoco conoces”.