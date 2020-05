Más de la mitad de los estados de EE. UU. habrán comenzado a reabrir antes de fin de semana

"Para llevar, por favor": reabren restaurantes en Georgia 1:51

(CNN) — Más de la mitad de los estados de Estados Unidos empezarán a reabrir parcialmente al final de la semana, cuando las órdenes de confinamiento de muchos estados expiren.

Los gobernadores de todo el país han estado anunciando si comenzarán a reabrir gradualmente sus estados cuando muchos de sus órdenes de confinamiento vencen esta semana o si esperarán unas semanas más. Al menos 28 estados habrán relajado las restricciones de coronavirus para el viernes.

Hay más de un millón de casos reportados de coronavirus en Estados Unidos y al menos 60.966 muertes.

Bush y Obama, presidentes que sí advirtieron de pandemias 6:30

Florida se encuentra entre los estados que pronto reabrirán. Sus restaurantes y tiendas minoristas pueden dejar entrar a los clientes, a capacidad reducida, a partir del lunes. El cambio en las restricciones no se aplicará a los condados de Broward, Miami-Dade y Palm Beach, donde viven unos 6 millones de personas.

“Estos condados han visto la mayor parte de la pandemia, pero están teniendo una tendencia positiva”, dijo el gobernador Ron DeSantis. “Estamos trabajando con ellos y creo que podrán pasar a la fase uno muy pronto”.

West Virginia permitirá que los dentistas vuelvan a trabajar el jueves. Los restaurantes, iglesias y servicios profesionales, como los salones de belleza, pueden abrir el lunes, con restricciones, dijo el gobernador Jim Justice.

Pero otros estados esperarán más.

El gobernador de Arizona Doug Ducey anunció en una conferencia de prensa que había extendido la orden de confinamiento para el estado hasta el 15 de mayo. Y aunque California tiene un plan para una reapertura gradual, el estado no tiene una fecha de finalización fija para su orden de confinamiento y el gobernador Gavin Newsom dijo que la reapertura de escuelas y negocios aún está “a semanas de distancia”.

Perspectiva optimista sobre el posible tratamiento de coronavirus

La Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA) planea anunciar una autorización de emergencia para el uso de un tratamiento contra el coronavirus en investigación, el remdesivir, según informó The New York Times, citando un alto funcionario del gobierno.

La FDA dijo en un comunicado a CNN el miércoles que está en conversaciones con Gilead Sciences, el fabricante de remdesivir, acerca de poner el medicamento a disposición de los pacientes. El suministro actual de Gilead del medicamento podría cubrir al menos 140.000 tratamientos en curso para pacientes con coronavirus, dijo el miércoles el presidente ejecutivo Daniel O’Day.

El doctor Anthony Fauci, el principal médico de enfermedades infecciosas de la nación, anunció resultados optimistas de un ensayo de remdesivir que comenzó el 21 de febrero.

Así funcionó el remdesivir en un paciente con covid-19 1:24

“Los datos muestran que remdesivir tiene un efecto claro, significativo y positivo para disminuir el tiempo de recuperación”, dijo Fauci en la Oficina Oval durante una reunión con el presidente y el g de Louisiana, John Bel Edwards.

Pero el investigador detrás de ese ensayo le dijo a CNN que remdesivir “no es el final de la historia” cuando se trata de un tratamiento contra el virus.

“Tenemos trabajo que hacer. Estamos buscando otras terapias, este ensayo continuará”, dijo el doctor Andre Kalil, investigador principal del ensayo clínico, que fue patrocinado por los Institutos Nacionales de Salud. “En medicina, nunca termina. Siempre podemos hacerlo mejor. Y queremos hacerlo mejor”.

Los Ángeles ofrece pruebas gratuitas para los residentes

Los expertos en salud han dicho que los estados deberían aumentar las pruebas de coronavirus para reabrir de manera segura.

El gobernador de Washington Jay Inslee hizo referencia a las pruebas el miércoles cuando anunció que la orden estatal de quedarse en casa permanecería vigente el pasado 4 de mayo. Inslee dijo que el estado no puede alcanzar su potencial total de 22.000 pruebas por día.

“Desafortunadamente, debido a que no tenemos hisopos adicionales en los medios de transferencia viral … solo podemos hacer alrededor de 4.600 pruebas”, dijo.

El brote del estado está afectando desproporcionadamente a la comunidad hispana, que representa el 13% de la población, pero representa el 30% de los casos de coronavirus, dijo Inslee.

Mientras tanto, Los Ángeles comenzó a ofrecer pruebas gratuitas de coronavirus el miércoles por la noche a todos los residentes, dijo el alcalde Eric Garcetti en una conferencia de prensa. Los Ángeles es ahora la primera ciudad importante de Estados Unidos en hacer esa oferta a sus residentes.

No hay límite para la cantidad de veces que un individuo puede solicitar una prueba, y aunque las personas sintomáticas son la máxima prioridad, las personas que no tienen síntomas pueden hacerse esas pruebas.

Garcetti dijo inicialmente en la conferencia de prensa que la prueba estaría abierta solo a los residentes de la ciudad, pero según un comunicado de prensa y el sitio web de la ciudad, todos los residentes del condado de Los Ángeles pueden inscribirse para una prueba gratuita.

Fauci amplía respuesta a “pregunta hipotética” de CNN

“Tenemos la capacidad, así que no esperes, no deambules y no te arriesgues a infectar a otros”, dijo Garcetti. “Si sientes que necesitas una prueba, háztela. Si quieres estar seguro, hazte una”.

Hay 34 sitios de prueba en toda la ciudad y el condado de Los Ángeles, con capacidad para evaluar a 18.000 personas por día. Según Garcetti, más de 140.000 personas han sido evaluadas en esos sitios de prueba.

Una segunda ola es “inevitable”

La forma en que el país responda a esta ola de coronavirus determinará qué tan mala será la “inevitable” segunda ola, dijo Fauci.

Podría venir segunda ola de covid-19 si no se acatan medidas 1:00

Si los estados comienzan a levantar las restricciones demasiado pronto, Fauci predice que el país podría ver un rebote del virus que “nos llevaría de vuelta al mismo barco que estábamos hace unas semanas”, y agregó que el país podría ver muchos más muertes de las que se predicen actualmente.

La analista médica de CNN, la doctora Celine Gounder, dijo el martes que antes de que sea seguro enumerar las restricciones de distanciamiento social, los estados deberían ver una disminución de 14 días en casos y muertes, una capacidad hospitalaria para los pacientes esperados y la capacidad de realizar pruebas y rastrear contactos.

Un estudio de la Universidad de Iowa recomendó mantener los esfuerzos de mitigación otras dos semanas para prevenir otra ola de infecciones.

— Steve Almasy de CNN, Christina Maxouris, Arman Azad, Elizabeth Cohen, Betsy Klein y Sarah Moon contribuyeron a este informe.