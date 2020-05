Un estudio revelador de Corea del Sur para aprender sobre el covid-19

Nota del editor: Dr. Kent Sepkowitz es analista médico de CNN y médico y experto en control de infecciones en el Centro de Cáncer Memorial Sloan Kettering en Nueva York. Las opiniones expresadas en este comentario son propias del autor. Ver más opinión en CNNe.com/opinion

(CNN) — El tema más complicado en Estados Unidos en este momento es cómo, cuándo y dónde reabrir las ciudades y pueblos que se han protegido en el lugar. Todos quieren reanudar la vida móvil de la proximidad social que disfrutamos hace unos meses, pero equilibrando esto con la necesidad competitiva de garantizar la seguridad individual y, debido a que esta es una enfermedad contagiosa, la seguridad social sigue siendo un desafío sustancial.

Afortunadamente, se acaba de publicar un nuevo estudio de Corea del Sur en forma de “liberación anticipada” (es final y revisado por pares, justo antes) en la revista médica de los CDC, Enfermedades infecciosas emergentes.

Titulado “Brote de la enfermedad del coronavirus en Call Center, Corea del Sur”, describe cómo Corea del Sur lidió con un brote en un edificio de gran altura en la parte más concurrida de Seúl con una intervención temprana y decisiva que incluyó el cierre de todo el edificio, pruebas exhaustivas y cuarentena de personas infectadas y sus contactos. El estudio fue realizado por expertos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea, el Gobierno Metropolitano de Seúl y otras instituciones locales.

Aunque es una solución de un solo edificio, el enfoque de los autores para la identificación y el control de covid-19 puede servir como un modelo para los responsables de las políticas locales y nacionales que luchan sobre la mejor manera de proceder.

El brote se reconoció por primera vez el 8 de marzo de 2020, aproximadamente dos semanas después de que Corea del Sur se encontraba en medio de una importante epidemia nacional que surgió de las exposiciones en la Iglesia Shincheonji en la ciudad de Daegu, a unos 240 kilómetros al sur de Seúl. Cerca de la mitad de la cifra actual de Corea del Sur de 10.738 casos confirmados están relacionados con el brote de la Iglesia Shincheonji.

Informados por brotes anteriores de SARS y MERS, los funcionarios de salud de Corea del Sur ya tenían un proceso maduro para la contención cuando se identificó el primer caso del centro de llamadas. Un equipo de respuesta realizó una revisión inmediata del sitio de las infecciones: un edificio mixto comercial-residencial de 19 pisos.

El 9 de marzo, un día después de que se informaron los primeros casos, se cerró todo el edificio. Las pruebas se realizaron casi de inmediato en 1.143 personas (trabajadores, residentes y algunos visitantes) con resultados rápidos disponibles para los afectados y el equipo que trabaja para controlar la situación.

Las pruebas mostraron que 97 personas (8,5% de las personas que ocupan el edificio) estaban infectadas. La mayoría de los casos eran mujeres en sus 30 años y casi todos (94 de los 97) trabajaban en el piso 11 del edificio, en el centro de llamadas.

Curiosamente, a diferencia de muchos brotes reportados antes y desde entonces, prácticamente todos los infectados, el 92% de los casos, tenían síntomas activos de covid-19 al momento del diagnóstico.

Luego, los investigadores construyeron un mapa detallado de quién estaba y quién no estaba infectado, demostrando que la abrumadora mayoría de los casos habían trabajado en un lado del piso 11 en una proximidad muy cercana. En general, el 43% de todos los trabajadores en el piso 11 desarrollaron una infección con una proporción aún mayor entre los del ala muy afectada.

Luego, el equipo surcoreano evaluó a las familias y compañeros de casa de las 97 personas con infección. De estos, alrededor del 16% fueron positivos para covid-19. Sorprendentemente, no se diagnosticaron casos en los 15 contactos domiciliarios de casos con “pre-síntomas” (nada en el momento de la prueba sino desarrollo poco después) o ningún síntoma en ningún momento. Esto también va en contra del pensamiento actual sobre la transmisión, que es que ocurre incluso antes de que las personas muestren síntomas.

En su discusión, los investigadores surcoreanos reflexionaron sobre el efecto que su trabajo podría tener para los negocios habituales en Seúl. Señalan que los casos estaban en un “ambiente de trabajo de alta densidad” y que la propagación se limitaba en gran medida a una sección de un piso.

Pero no se dan crédito por lo que lograron. Sí, la distancia entre las sillas y la duración de la exposición son determinantes críticos de la transmisión en un solo punto en el tiempo, pero permitir que personas no diagnosticadas realicen sus negocios sin darse cuenta aumenta la oportunidad de que más y más personas no infectadas tengan contacto cercano y sostenido con ellos, posiblemente conduciendo a un caso secundario.

Si los investigadores hubieran esperado una semana, la infección probablemente se habría extendido ampliamente a la familia, luego a los amigos y luego a los lugares de trabajo de los amigos, tal como lo estamos viendo en los brotes en las plantas de procesamiento de carne de EE.UU. Con un entorno de trabajo de alta densidad comparable . El virus no conoce paredes: una vez que una empresa está infectada, toda la comunidad puede infectarse rápidamente, a menos que se tomen medidas dramáticas, como las que se produjeron en Seúl.

La noción actual de algunos funcionarios públicos estadounidenses de simplemente reabrir nuestras ciudades y pueblos, como una gran inauguración de una tienda por departamentos que pasa de la nada a una tienda de servicio completo durante la noche, seguramente es un sueño imposible. Pero este informe de Corea del Sur nos muestra cómo podemos manejar el incierto negocio de reanudar una vida normal.

Para hacerlo, será necesario tomar decisiones decisivas, como cerrar rápidamente todo un edificio si es necesario, pruebas ampliamente disponibles con resultados rápidos y ciudadanos dispuestos a ser puestos en cuarentena según sea necesario para el bien público.

Solo adoptando este plan en su totalidad se puede lograr la visión de regresar a una nación vibrante y libre. Tratando de escabullirse ignorando el problema, una pandemia que ha matado a más de 60.000 estadounidenses en dos meses, o esperando que tal vez desaparezca si comemos esto o bebemos eso o no pasamos tanto tiempo preocupándonos. -no solo fallará miserablemente, nos trasladará de inmediato a las aterradoras primeras semanas de marzo, cuando el cielo realmente parecía que estaba cayendo.