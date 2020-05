Juan Guaidó: “Las cifras de muertos en Venezuela por coronavirus no tienen ninguna credibilidad”

(Photo by Carlos Becerra/Getty Images)

(CNN Español) — Este domingo 3 de mayo a las 8:00 P.M. (hora Miami), el periodista Andrés Oppenheimer conversará con Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela y reconocido como presidente interino por más de 50 países, en una nueva emisión de Oppenheimer Presenta.

En esta nueva entrega, el reconocido periodista hablará con Guaidó sobre el covid-19, las alternativas para combatirlo y la situación económica del país.

Respecto del avance de la pandemia en Venezuela y las cifras que dio el gobierno, donde afirma que hasta el pasado 29 de abril tuvieron 10 muertos por el virus en todo el país, el líder opositor afirmó: “Lamentablemente no tienen ninguna credibilidad una dictadura que no puede ni siquiera surtir de agua un hospital, casi la mitad de los hospitales venezolanos no tienen agua por tubería. El JM Los Ríos, el principal hospital pediátrico en Venezuela, estuvo nueve horas sin luz. Las enfermeras no tienen cómo llegar a sus puestos de trabajo porque no hay gasolina ni transporte público”.

Asimismo, habla de lo que está haciendo la Asamblea Nacional y el liderazgo opositor para combatir la pandemia de coronavirus, además de la crisis humanitaria. “Hoy la dictadura pretende someter al venezolano entre morir de hambre o del coronavirus, lo cual nosotros no lo vamos a permitir, estamos intensamente buscando alternativas y soluciones. La ayuda humanitaria es obtener confianza de un gobierno encargado o de transición”.

Sobre una posible transición política en Venezuela, Guaidó dijo: “Hemos puesto en la mesa varios elementos para lograr una transición. Uno, garantías para todos los sectores, quedó respaldado no solamente por Estados Unidos, sino casi 60 países”.

Finalmente, se refirió al primer aniversario de la Operación Libertad, en la que junto a Leopoldo López intentaron sumar a los militares a un levantamiento cívico-militar en Venezuela: “Todas las condiciones trataron de dar un paso en el lado correcto, hacia la constitución, hacia una transición. Habríamos evitado una situación de vulnerabilidad hoy en Venezuela. Hay otra pandemia adicional, el respaldo constante de los países del mundo. Así que todas las razones por las cuales se manifestaron en ese momento centenares de militares, hoy se han potenciado”.

La entrevista completa que hizo Andrés Oppenheimer a Juan Guaidó se podrá ver el domingo 3 de mayo, a las 8:00 P.M. (hora Miami) en una nueva edición de Oppenheimer presenta por CNN en Español.

