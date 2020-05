Fiscalía de Ecuador investiga manejo de cadáveres en Guayaquil. Hay 131 cuerpos sin identificar

A Guayaquil llegan refuerzos para la lucha contra el covid-19 2:43

(CNN Español) — La Fiscalía de Ecuador informó el viernes que continúa con las investigaciones sobre la aplicación de protocolos para el manejo de cadáveres en tres hospitales públicos de Guayaquil.

En un comunicado la Fiscalía señaló que busca “dar con los responsables de la identificación de fallecidos durante la pandemia por el coronavirus”.

Según investigaciones de la Fiscalía, en las instalaciones del Hospital Los Ceibos de Guayaquil cinco contenedores mantenían 237 cuerpos, de los cuales se han identificado 106 “con datos de filiación, y aún falta por identificar otros 131 cuerpos”.

La Fiscalía en un comunicado reconoció que hubo “supuesta negligencia en el manejo de cadáveres por parte de funcionarios públicos”. Agregó que esta investigación responde a la denuncia que presentó el gobernador del Guayas, Pedro Pablo Duart el 9 de abril.

Debido al grado avanzado de descomposición de los cuerpos, la Fiscalía dispuso poner en marcha un “protocolo antropológico” para lograr dar con la identidad de los fallecidos.

CNN contactó a Fernanda Peso, quien a inicios de abril contó que no encontraba el cuerpo de su tío, fallecido por un infarto en una calle del centro de Guayaquil el 30 de marzo y este sábado informó a CNN que su búsqueda continua, “el cadáver no ha sido encontrado ni identificado en las diferentes morgues, hospitales y cementerios que he recorrido durante más de un mes”.

Peso relató a CNN que ha pedido listado por listado y el esfuerzo ha sido en vano, “no hay que perder la fe, esperemos que digan algo, porque tienen que dar respuestas. Una persona no se puede perder porque ellos digan que se les perdió”.

Peso cree que el cuerpo de su tío podría estar no identificado y exige al Estado una respuesta. “Yo me imagino que sigue ahí y no lo han podido identificar. Imagínese ese cuerpo ya descompuesto lo único que pueden hacer es una prueba de ADN y a través de las huellas dactilares. Va a ser un proceso largo y triste”.

CNN contactó a la dirección provincial del Seguro Social de Guayas. Uno de sus representantes manifestó que cuando se incrementó el número de fallecimientos los familiares no quisieron acercarse a reconocer por temor al contagio y que unos cuerpos se descompusieron más rápido que otros. Indicó que actualmente se está articulando con el hospital el procedimiento de manejo de cadáveres.

El representante del Seguro Social dijo que no fue fácil manipular tantos cuerpos a la vez. Explicó que la morgue del hospital Los Ceibos donde aún hay cuerpos por identificar está adaptada para albergar a ocho fallecidos diarios. Reconoció que durante los días más críticos morían 25 personas diarias y que el punto máximo fue de 60 a 70 fallecidos.

Según el funcionario, la situación generó un “cuello de botella”. Agregó, por último, que continúa la identificación de cuerpos a través de otros procedimientos de criminalística.